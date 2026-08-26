Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /विवाहित महिलेचा आंघोळ करतानाचा व्हिडिओ अन् पतीनेही ठेवली अशी अट, वाचा सविस्तर

विवाहित महिलेचा आंघोळ करतानाचा व्हिडिओ अन् पतीनेही ठेवली अशी अट, वाचा सविस्तर

उत्तरप्रदेशमधील एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे, एका महिलेसोबत तिच्या घरच्याच व्यक्तीने घृणास्पद कृत्य केल्याची माहिती समोर आली आहे, नक्की प्रकरण समोर आला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 26, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:15 PM IST
विवाहित महिलेचा आंघोळ करतानाचा व्हिडिओ अन् पतीनेही ठेवली अशी अट, वाचा सविस्तर
Image Credit: उत्तरप्रदेशमधील धक्कादायक बातमी (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
2026 वर्षातील सर्वात मोठं नैसर्गिक संकट! एकाचवेळी 1000 पेक्षा जास्त लोक वाहून गेले, 400 भविकाशी संपर्क तुटला
2
3
4
5