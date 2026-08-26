/विवाहित महिलेचा आंघोळ करतानाचा व्हिडिओ अन् पतीनेही ठेवली अशी अट, वाचा सविस्तर

एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे, देशामध्ये मागील काही वर्षांमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. अनेक धक्कादायक प्रकार रोज काही तरी बातमीच्या मार्फत कानावर पडत असतात. आता एक उत्तर प्रदेशमधील अचनेरा येथील एक फारच धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एका महिलेसोबत तिच्या घरच्याच व्यक्तीने घृणास्पद कृत्य केल्याची माहिती समोर आली आहे. आंघोळीच्या वेळी व्हिडिओ आणि फोटो बनवणे, नंतर त्यांना दाखवून ब्लॅकमेल करणे आणि संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी दबाव आणणे, असा आरोप आग्रा येथील एका विवाहित महिलेने केला आहे. नक्की प्रकरण काय आहे यासंदर्भात सविस्तर माहिती या लेखामध्ये वाचा.
पिडीत विवाहीत महिलेने पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे आणि तिने तिचा पती आणि सासरच्या पाच जणांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. 13 जुलै 2016 रोजी या महिलेचे लग्न एका तरुणाशी झाले होते. या महिलेने आरोप केला आहे की तिच्यावर हल्ला करण्यात आला आणि तिचा मुलगा होण्यासाठी तिच्या तिच्या मेव्हण्याशी संबंध ठेवण्यास सांगण्यात आले. या महिलेने 2018 मध्ये देखील तक्रार दाखल केली होती, 2018 मध्ये या महिलेने तिच्या छळाची एफआयआर देखील नोंदविण्यात आली होती, जी नंतर कराराने रद्द करण्यात आली. ही माहिती महिलेने पोलिस स्थानकात दिली होती.
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धक्कादायक बाब म्हणजेच या महिला 2025 मध्ये गर्भवती होती आणि लिंग चाचणी केल्यानंतर या महिलेचा जबरदस्तीने गर्भपात करण्यात आला होता. 29 एप्रिल 2026 रोजी तिच्या पतीने तिच्यावर हल्ला केला. महिलेच्या पतीने पतीने स्कार्फने गळा आवळून तिची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास यांनी सांगितले की, पतीसह पाच जणांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे.
आता या प्रकरणामध्ये या महिलेवर मागील काही वर्षापासून सातत्याने अत्याचार केले जात आहेत. या महिलेने पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे आता पोलिस यावर कोणता निर्णय घेतील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या बातमीमधील धक्कादायक बाब म्हणजेच आंघोळीच्या वेळी व्हिडिओ आणि फोटो बनवणे, नंतर त्यांना दाखवून ब्लॅकमेल त्या महिलेला जेठ सासऱ्यांनी केली अशी महिलेने तक्रार केली आहे.