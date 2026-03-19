भारतापासून फक्त 6 तासांच्या अंतरावर आहे सुंदर देश, ट्रेनच्या दरात विमान प्रवास; फक्त 5 हजार रुपयांत करा फॉरेन ट्रीप

Cheap Foreign Trip From India Nepal Budget Travel : आयुष्यात एकदा तरी फॉरेन ट्रीप करावी असं जवळपास प्रत्येकाचेच स्वप्न असंत. परदेशात फिरायला जायचे म्हंटले की व्हिसा आणि बजेट म्हणजेच पैशाचे नियोजन या दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. फॉरेन ट्रीप म्हंटले की कमीत कमी 50 हजार रुपयांचा खर्च. पण भारतापासून फक्त 6 तासांच्या अंतरावर एक असा सुंदर देश आहे. इथं ट्रेनच्या दरात विमान प्रवास करता येवू शकतो. फक्त 5 हजार रुपयांत तुम्ही फॉरेन ट्रीपचा अनुभव घेऊ शकता. जाणून घेऊया हा देश कोणता?
भारताच्या अगदी शेजारी हा देश आहे. आम्ही नेपाळबद्दल बोलत आहोत. नेपाळ हा देश आपल्या नैसर्गिक सौंदर्यासाठी, पर्वत, सरोवरांसाठी प्रसिद्ध आहेत. नेपाळमधील हिंदू मंदिरे देखील तितीच लोकप्रिय आहेत. सर्वात खास गोष्ट म्हणजे नेपाळ हा देश कमी खर्चासाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. भारतापासून काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नेपाळचा प्रवास जलद आणि स्वस्त आहे. नेपाळला भेट देण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे भारतीय नागरिकांना व्हिसाची आवश्यकता नसते.
नेपाळमध्ये फिरायला जायचे असल्याचे वैद्य ओळखपत्र सोबत ठेवा. भरातीय सीमा ओलांडून नेपाळमध्ये प्रवेश करु शकतात. यामुळे नेपाळमध्ये जाण्याच प्रवास खर्च खूपच कमी आहे. भारतीय पर्यटक कमी खर्चामुळेच नेपाळची निवड करतात. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि उत्तराखंडमधील अनेक सीमावर्ती ठिकाणांवरून रस्त्याने नेपाळला पोहोचणे सोपे आहे. नेपाळची राजधानी काठमांडू, प्राचीन मंदिरांसाठी, सांस्कृतिक वारशासाठी आणि सुंदर दऱ्यांसाठी ओळखली जाते. दिल्ली आणि इतर प्रमुख शहरांमधून विमानसेवा उपलब्ध आहे, परंतु जर तुम्ही कमी खर्चात प्रवास करू इच्छित असाल, तर तुम्ही बस किंवा ट्रेनने सीमेपर्यंत जाऊन नंतर रस्त्याने पुढे प्रवास करू शकता. कधीकधी, ऑफ-सीझनमध्ये, स्वस्त विमान किंवा बस प्रवासाचा वापर करून फक्त 5000 रुपयांच्या बजेटमध्ये फॉरेव ट्रीप करु शकता. नेपाळमध्ये भेट देण्यासाठी अनेक अद्भुत ठिकाणे आहेत, त्यापैकी पोखरा हे एक सर्वात लोकप्रिय ठिकाण आहे. सरोवरे आणि पर्वतांच्या सान्निध्यात वसलेल्या या शहराचे नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकांना मोहित करते.
प्रसिद्ध डेव्हिस धबधबा पर्यटकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. या सुंदर धबधब्यासाठी प्रवेश शुल्क खूप कमी आहे. अनेक ठिकाणी 300 ते 400 रुपयांमध्ये स्कूटर किंवा बाईकसारखी स्थानिक वाहतुकीची साधने रेंटवर घेऊन फिरता येवू शकते. नेपाळमध्ये फक्त प्रवासच नाही तर खाण्यापिण्याचा आणि राहण्याचा खर्चही खूपच कमी आहे. एका छोट्या हॉटेल किंवा गेस्टहाऊसमधील खोलीसाठी 500 ते 1000 रुपये खर्च येऊ शकतो. स्थानिक रेस्टॉरंटमध्ये एका चांगल्या जेवणासाठी 200 ते 300 रुपये लागतात. यामुळेच हे ठिकाण भारतातील कमी खर्चात प्रवास करणाऱ्या आणि बॅकपॅकर्समध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे. जर तुम्ही कमी खर्चात फॉरेन ट्रीप प्लान करण्याचा विचार करत असला तर नेपाळ बेस्ट ऑप्शन ठरु शकते.