/Bengaluru Layoff : एका झटक्यात संपूर्ण टीमला काढलं! दुःखी न होता सोडली कॉर्पोरेट नोकरी; कारण ऐकून थक्क व्हाल!

देशाची टेक कॅपिटल आणि स्टार्टअप हब म्हणून ओळखले जाणारे बंगळूर सध्या ले ऑफमुळे चर्चेत आहे. सध्या नोकरीवरुन अनेक कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात येत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहे. असं असताना जेव्हा एखाद्या कर्मचाऱ्याला अचानक नोकरी गेल्याचे कळते, तेव्हा तो अनेकदा तीव्र तणावात जातो. मात्र, बंगळूरमधील एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने, आपल्या संपूर्ण टीमसोबत नोकरी गमावल्यानंतर, एक आश्चर्यकारक निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे ऑनलाइन खळबळ उडाली आहे.
नवीन नोकरी शोधण्याऐवजी, या टेक कर्मचाऱ्याने कॉर्पोरेट जीवन कायमचे सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्याने स्पष्ट केले की, कॉर्पोरेट नोकऱ्या नेहमीच स्थिर नसतात हे त्याला खूप आधीपासूनच समजले होते, त्यामुळे त्याने आधीच आपल्या भविष्याची तयारी सुरू केली होती. त्याने ही संपूर्ण कहाणी रेडिटवर शेअर केली, ज्यानंतर लोक त्याने घेतलेल्या निर्णयाचं कौतुक करत आहेत.
रेडिटवरील एका पोस्टमध्ये, एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने सांगितले की, त्याच्याकडे कॉलेजची पदवी नाही. त्याच्या कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे त्याला १२वी पूर्ण केल्यावर काम करणे भाग पडले. 2018 मध्ये, त्याने बंगळूरमधील एका छोट्या दुकानात ग्राफिक डिझायनर म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी त्याच्याकडे कोणतेही विशिष्ट कौशल्य किंवा स्पष्ट करिअर योजना नव्हती. पण गरजेमुळे त्याला हळूहळू शिकणे भाग पडले. कठोर परिश्रमामुळे पगारात वाढ झाली 12000 रुपयांवरून 65000 रुपये.
या तरुणाने सांगितले की त्याने कठोर परिश्रम केले आणि आपल्या कामात सुधारणा केली. याच काळात त्याला एका मोठ्या कंपनीत संधी मिळाली. हळूहळू, त्याचा पगार दरमहा 12000 रुपयांवरून 65000 रुपयांपर्यंत वाढला. पण त्याने स्पष्टपणे सांगितले की ग्राफिक डिझाइन ही त्याची आवड कधीच नव्हती. तो म्हणाला, "मी या क्षेत्रात फक्त यासाठी राहिलो कारण यामुळे मला माझ्या कुटुंबाला आधार देण्यास मदत झाली."
त्या मुलाने सांगितले की, त्याला नेहमीच माहित होते की पदवी आणि आवड यांशिवाय हे करिअर जास्त काळ टिकणार नाही. म्हणूनच त्याने कधीही उधळपट्टी केली नाही. त्याने ईएमआय, कर्ज किंवा आलिशान जीवनशैली टाळली आणि आपल्या कमाईचा मोठा भाग बचत आणि गुंतवणुकीत गुंतवला. 2026 पर्यंत, त्याने अंदाजे 20 लाख रुपयांची बचत जमा केली होती.
अलीकडेच, जेव्हा त्याला त्याच्या संपूर्ण टीमसोबत कामावरून काढून टाकण्यात आले, तेव्हा तो खचून जाण्याऐवजी शांत राहिला. त्याने लिहिले की तो या परिस्थितीसाठी तयार होता, त्यामुळे हा मोठा धक्का नव्हता. त्याने हेही स्पष्ट केले की एआयमुळे डिझाइन उद्योग वेगाने बदलत आहे, ज्यामुळे त्याला वाटले की या क्षेत्रात जास्त काळ टिकणे कठीण होईल. आता तो आपल्या गावी परत जाऊन व्यवसाय सुरू करण्याची योजना आखत आहे.
नोकरी गमावल्यानंतर, त्याने आपल्या मूळ गावी परत जाऊन स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा विश्वास आहे की, स्थानिक पातळीवर अजूनही अशा अनेक नोकऱ्या आहेत ज्याकडे लोक दुर्लक्ष करतात, परंतु त्यामध्ये मोठी क्षमता आहे. त्याला वास्तविक जीवनातील समस्या सोडवण्यावर आणि स्थानिक संबंध निर्माण करण्यावर काम करायचे आहे.
ही पोस्ट व्हायरल होताच, सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला. एका वापरकर्त्याने लिहिले, "फार कमी लोकांमध्ये इतकी स्पष्टता असते. तुम्ही खरोखरच तयार होता." दुसऱ्या वापरकर्त्याने म्हटले, "तुमचा व्यवसाय जरी चालला नाही, तरीही तुम्ही पुन्हा करिअर घडवू शकता. हाच विचार सर्वात मोठी ताकद आहे." अनेकांनी एआय (AI) आणि नोकरीच्या बाजारपेठेवरही चर्चा केली, आणि म्हटले की काळ बदलत आहे, त्यामुळे कौशल्यांसोबत जुळवून घेणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या एका वापरकर्त्याने गंमतीने लिहिले, "आता फक्त असा व्यवसाय सुरू करा ज्याचे वेळापत्रक सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6 पर्यंत निश्चित असेल आणि शनिवार-रविवार सुट्टी असेल."
ही कहाणी केवळ नोकरी जाण्याबद्दल नाही, तर वेळेवर केलेली तयारी आयुष्याची दिशा कशी बदलू शकते हे दाखवते. बंगळूरच्या या माणसाने सिद्ध केले की नोकरी गमावणे म्हणजे शेवट नाही; उलट, शांत मन आणि योग्य नियोजनाने ती एक नवीन सुरुवात असू शकते. त्याचा विचार आज अनेक तरुणांना आर्थिक नियोजन, बचत आणि करिअरबद्दल नवीन पद्धतीने विचार करण्यास प्रेरित करत आहे.