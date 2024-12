80 हजार कमावतो, नो बॉस-नो मॅनेजर... बाइक ड्रायव्हरनं सांगितलेली गोष्ट ऐकताच बसेल धक्का

Bengaluru BIKE Taxi Driver Viral Video: भारतात बाईक टॅक्सीचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. कार ऐवजी लोक आता बाइक टॅक्सीनं प्रवास करणं पसंत करतात. त्यात सगळ्यात मोठं कारण हे असतं की बाइक ट्रॅफिकमध्ये पटकणं पुढे जाते आणि लवकरात लवकर तुम्ही ज्या ठिकाणी जायचं त्या ठिकाणी पोहोचू शकतात. दरम्यान, बाइक टॅक्सीची वाढती मागणी आणि वाढत्या भाड्याचा फायदा हा बाइक चालकांना अर्थात ड्रायव्हरला होतोय. तुम्हाला माहितीये का की हे बाइक ड्रायव्हर किती पैसे कमावत आहेत. ते ऐकूण तुम्हालाही मोठा धक्का बसेल. पेटीएमचे फाऊंडर विजय शेखर शर्मानं एक व्हिडीओ शेअर करत बाईक टॅक्सी चालक महिन्याला किती कमावतात याचा खुलासा केला आहे.

विजय शेखर शर्मानं शेअर केलेला हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. त्यात बाईक टॅक्सी ड्रायव्हरच्या कमाई विषयी सांगितलं. बंगळुरूमध्ये उबर आणि रॅपिडोसोबत बाइक टॅक्सी चालवणारे ड्रायव्हरनं दावा केला आहे की ते दर महिन्याला 80,000 ते 85,000 रुपये कमावतात.

A classic Bengaluru moment was observed in the city when a man proudly claimed that he earns more than ₹80,000 per month working as a rider for Uber and Rapido. The man highlighted how his earnings, driven by his hard work and dedication, have allowed him to achieve financial… pic.twitter.com/4W79QQiHye

— Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) December 4, 2024