/महिलेने नकार दिला तरीही घरात घुसला डिलिव्हरी एजंट; अश्लील कृत्याने खळबळ! पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

Bengaluru delivery boy case : बंगळुरुमधील एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, एका महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी फ्लिपकार्टच्या एका डिलिव्हरी एजंटला अटक करण्यात आली आहे. सोशल मिडियावर या घटनेचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे आता नक्की हे प्रकरण काय आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा. ऑनलाइन शॉपिंग दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनली आहे. मोठ्या शहरांमध्ये सुरू झालेली ही सोय आता लहान शहरे आणि गावांमध्येही पसरली आहे. बहुतेक डिलिव्हरी एजंट आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडत असले तरी, काही प्रकरणांमध्ये महिलांवरील अत्याचार आणि गुन्हेगारीच्या घटना समोर आल्या आहेत.
बंगळूरमधील एका ताज्या घटनेमुळे महिलांच्या सुरक्षेबद्दल पुन्हा एकदा चिंता वाढली आहे. बंगळूरच्या मराठाहळ्ळी भागातील एका महिलेने आरोप केला आहे की, फ्लिपकार्टचा एक डिलिव्हरी एजंट वारंवार विनंती करूनही तिच्या घरात जबरदस्तीने घुसला. महिलेच्या म्हणण्यानुसार, त्याने स्वच्छतागृह वापरण्याची परवानगी मागितली आणि जाताना अश्लील हावभाव करून आपले प्रायव्हेट पार्ट उघड केले. या घटनेनंतर महिलेने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आरोपीची ओळख विजय मल्लिकार्जुन कामत अशी पटवली आहे. त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ७५, ७९ आणि ३२९(२) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
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पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. महिलेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे, व्हिडिओमध्ये महिला म्हणाली, "मी घरी एकटीच होते. पार्सल पोहोचवल्यानंतर, डिलिव्हरी एजंटने स्वच्छतागृह वापरण्याची परवानगी मागितली, पण मी त्याला अनेक वेळा नकार दिला. मी त्याला सांगितले की तो शेजाऱ्याची मदत घेऊ शकतो. असे असूनही, आरोपीने आपले बूट काढले आणि जबरदस्तीने फ्लॅटमध्ये प्रवेश केला."
महिलेचा आरोप आहे की, वॉशरूममधून बाहेर आल्यानंतर आरोपीने आपले गुप्तांग उघड केले आणि अश्लील हावभाव करण्यास सुरुवात केली. तसेच, तो वॉशरूममधून बाहेर पडत असताना, त्याच्या पॅन्टची झिप उघडी असल्याचे दाखवणारा व्हिडिओ तिने चित्रित केला आता या घटनेनंतर महिलांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे. महिलेने डिलिव्हरी अॅप्सच्या मालकांना फटकारले आहे आणि ती व्हिडिओमध्ये म्हणतात की, "फ्लिपकार्ट कोणत्या प्रकारचे डिलिव्हरी एजंट नेमतात? त्यांची पडताळणी होत नाही का? मी त्याला नाही म्हणाले. एका महिलेने 'नाही' म्हटले आणि तिथेच प्रकरण संपायला हवे होते. तिच्या घरात जबरदस्तीने घुसण्याचा अधिकार कोणालाही नाही." असे तिने व्हिडिओमध्ये स्पष्ट सांगितले आहे.