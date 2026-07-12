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महिलेने नकार दिला तरीही घरात घुसला डिलिव्हरी एजंट; अश्लील कृत्याने खळबळ! पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

डिलिव्हरी एजंट प्रकरणांमध्ये महिलांवरील अत्याचार आणि गुन्हेगारीच्या घटना समोर आल्या आहेत. बंगळूरमधील एका ताज्या घटनेमुळे महिलांच्या सुरक्षेबद्दल पुन्हा एकदा चिंता वाढली आहे, आता बंगळुरुमधील घडलेल्या घटनेनंतर पोलिसांनी डिलिव्हरी एजंटला अटक केली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 12, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:39 PM IST
महिलेने नकार दिला तरीही घरात घुसला डिलिव्हरी एजंट; अश्लील कृत्याने खळबळ! पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
Image Credit: Social Media

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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महिलेने नकार दिला तरीही घरात घुसला डिलिव्हरी एजंट; अश्लील कृत्याने खळबळ! पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
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