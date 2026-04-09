इंजेक्शन, गर्लफ्रेंड आणि 'तो' मेसेज..डॉ कृतिका रेड्डी प्रकरणाला वेगळंच वळण; तब्बल वर्षभराने समोर आलं सत्य

बंगलुरु डॉ. कृतिका रेड्डी हत्या प्रकरणाला वेगळंच ट्विस्ट आलं आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी डॉक्टर कृतिका रेड्डीच्या नवऱ्याला अटक केली आहे. पोलिस तपासात त्याने गर्लफ्रेंडसोबत केलेल्या चॅटची माहिती मिळाली आहे. डॉ. कृतिका रेड्डीच्या आरोपी नवऱ्याने त्याच्या गर्लफ्रेंडला केले आहेत. सध्या आरोपी पती महेंद्र रेड्डी पोलिसांच्या ताब्यात आहे.
हे प्रकरण 23 एप्रिल 2025 मधील आहे. कृतिका आपल्या माहेरी माराठहल्ली परिसरात गेली होती. तेव्हा तिची अचानक तब्बेत बिघडली आणि तिने तिथेच आराम करण्याचा निर्णय घेतला. यादरम्यान तिचा पती महेंद्र रेड्डी भेटायला गेला. पेशाने डॉक्टर असल्यामुळे पतीनेच तिच्यावर उपचार करण्याचा निर्णय घेतला. उपचाराच्या नावावर महेंद्रने दोन दिवस कृतिकाला इंजेक्शन दिली. यानंतर तिची प्रकृती अचानक बिघडली आणि तिला तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. जेथे डॉक्टरांनी तिला मृच घोषित केले.
सुरुवातीला हे प्रकरण अतिशय सामान्य वाटत होतं. पोलिसांनी देखील या प्रकरणात नैसर्गिक मृत्यू म्हणून नोंद करुन घेतली. कुणालाही त्या काळात अंदाज नव्हता की हा मृत्यू नैसर्गिक नसून हत्या आहे. मात्र कृतिकाची बहिण निखिता एम रेड्डी तिला या संपूर्ण प्रकरणावर संशय होता. तिला वाटलं की, या प्रकरणात काही तरी गोंधळ आहे. तिने या प्रकरणावर शंका व्यक्त केली जी खरी ठरली.
(हे पण वाचा - Mumbai Crime : केअरटेकरकडून दोन पाळीव श्वानांवर अनैसर्गिक अत्याचार, CCTV त कैद झाले संतापजनक कृत्य)
जसजसा तपास पुढे सरकला, तसतसा फॉरेन्सिक अहवालातून एक धक्कादायक खुलासा झाला. या अहवालात कृतिकाच्या शरीराच्या अनेक भागांमध्ये प्रोपोफोल नावाच्या भूल देणाऱ्या औषधाचे अस्तित्व उघड झाले. हे ते औषध असते जे ऑपरेशन थिएटरमध्ये वापरले जाते. स्पेशालिस्टच्या देखरेखी खाली वापरले जाते. यानंतर पोलिसांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. त्यामुळे हा मृत्यू नैसर्गिक नसल्याच उघडकीस झालं.
जसा जसा हा तपास पुढे गेला. पोलिसांनी डिजिटल पुरावे देखील शोधायला सुरुवात केली. आरोपीचा मोबाईल, ऍप्स आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसचा देखील तपास केला. आतापर्यंत १०.३४ लाखांहून अधिक डिजिटल फाईल्सची तपासणी करण्यात आली आहे. यामध्ये फोनपे ॲपवरून मिळालेल्या ४८५ चॅट रेकॉर्ड्स आणि अनेक डिलीट केलेल्या मेसेजेसचा समावेश आहे. फॉरेन्सिक टीम हे सगळं रिकवर करत आहे.
सूत्रांनुसार, त्या महिलेने पोलिसांना सांगितले की, तिने महेंद्रला त्याच्या लग्नापूर्वीच ब्लॉक केले होते. जेव्हा तिला त्याच्या कृतिकासोबतच्या लग्नाबद्दल कळले, तेव्हा तिने त्याच्यापासून स्वतःला दूर केले. मात्र, महेंद्रने आपल्या पत्नीच्या हत्येनंतर काही महिन्यांनी तिला हा कबुलीजबाब पाठवला. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, जोपर्यंत महेंद्रला हत्येप्रकरणी अटक झाली नाही, तोपर्यंत त्या महिलेचा असा विश्वास होता की तो फक्त तिच्याशी बोलण्यासाठी खोटा कबुलीजबाब देत आहे. पोलिसांनी सांगितले की, त्या महिलेचा या गुन्ह्यात कोणताही सहभाग नव्हता.
तपास अधिकाऱ्यांना असेही आढळून आले की, महेंद्र २०२३ पर्यंत मुंबईतील एका महिलेच्या संपर्कात होता. त्याने तिला लग्नाची मागणी घातली आणि काही वेळा तिला भेटलाही. नंतर, त्याने आपल्या वडिलांना सांगितले की त्याचा अपघातात मृत्यू झाला आहे. यानंतर त्याने तिच्याशी संपर्क तोडला. मात्र, सप्टेंबरमध्ये त्याने तिला फोन केला आणि आपण भांबावलेले नसल्याचे सांगितले. त्याने त्या महिलेला सांगितले की, त्याच्या कुंडलीनुसार त्याची पहिली पत्नी मरणार होती. त्याने असेही सांगितले की, तिचे त्याच्यावर खरे प्रेम होते, म्हणूनच त्याने तिच्याशी खोटे बोलून कृतिकाशी लग्न केले होते. आता त्याची पत्नी मरण पावल्यामुळे त्याला तिच्याशी लग्न करायचे होते.