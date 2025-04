रात्रीची वेळ, निर्मनुष्य रस्ता; 2 तरुणी चालत 'तो' मागून आला आणि...धक्कादायक CCTV फुटेज समोर!

Bengaluru Molestation: कर्नाटकची राजधानी बंगळुरुमध्ये एक लाजिरवाणी घटना समोर आली आहे. एका अरुंद गल्लीतून चालत जाणाऱ्या तरुणीची मागून येणाऱ्या पुरूषाने छेड काढली. तिला नकळत पकडून कोपऱ्यात नेले आणि नको तिथे स्पर्श केला. यानंतर आरोपींनी घटनास्थळावरून पळ काढला. ही घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली असून तो व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल होतोय.

बेंगळुरूच्या बीटीएम लेआउटमध्ये ही घटना घडली. या घटनेचे सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. व्हिडिओवरील टाइमस्टॅम्पनुसार ही घटना 3 एप्रिल रोजी पहाटे 1 वाजून 52 मिनिटांनी घडली. घटनेनंतर पीडित धक्क्यातून सावरु शकली नाही. भेदरलेल्या अवस्थेत तिथून निघून गेली.

A woman was molested in Bengaluru's BTM Layout on April 4. CCTV footage captured a man following two women, groping one, and then fleeing the scene.

