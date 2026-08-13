/बाईकवरुन पडली अन् अंगावरुन गाडी गेली, ऑफिसला जाताना खड्ड्याने घेतला तरुणीचा जीव; मिनिटात होत्याचं नव्हत झालं!

बेंगळुरूमधील खराब रस्त्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा गंभीर पातळीवर चर्चेत आला आहे. EPFO कर्मचारी मेधा आकरश यांचा कार्यालयात जात असताना झालेल्या भीषण अपघातात मृत्यू झाला. खराब आणि चिखलाने भरलेल्या रस्त्यावर दुचाकी घसरल्यानंतर त्या समोरून येणाऱ्या मिनी मालवाहू वाहनाच्या मार्गात पडल्या. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप असून रस्त्यांच्या देखभालीसाठी जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी होत आहे.
बुधवारी सकाळी मेधा आकरश दुचाकीवरून कार्यालयाकडे जात होत्या. त्या दुचाकीवर मागे बसल्या होत्या. अनंथ नगर मेन रोडवर त्यांच्या पुढे असलेल्या वाहनाने अचानक ब्रेक लावला. रस्त्यावर एक पादचारी अचानक पुढे आल्याने त्या वाहनचालकाला ब्रेक मारावा लागल्याचे समोर आले आहे. त्याच वेळी मेधा ज्या दुचाकीवर होत्या, तिच्या चालकानेही अचानक ब्रेक लावला. खराब आणि चिखलयुक्त रस्त्यामुळे दुचाकी घसरली आणि मेधा रस्त्यावर फेकल्या गेल्या.
दुचाकी घसरल्यानंतर मेधा समोरून येणाऱ्या मिनी मालवाहू वाहनाच्या मार्गात पडल्या. वाहन त्यांच्या अंगावरून गेल्याने त्या गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरांच्या प्रयत्नांनंतरही त्यांचा जीव वाचवता आला नाही. या घटनेने त्यांच्या कुटुंबावर मोठा आघात झाला आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार मेधा यांच्या पश्चात पती आणि तीन वर्षांचा मुलगाआहे.
मेधा आकरश या ईपीएफओमध्ये कार्यरत होत्या. त्या अनंथ नगर परिसरात राहत होत्या आणि अपघात झाला ते ठिकाण त्यांच्या घरापासून सुमारे 3 किलोमीटर अंतरावर असल्याचे वृत्त आहे. म्हणजेच रोजच्या कामासाठी सुरू झालेला नेहमीचा प्रवास काही मिनिटांत जीवघेणा ठरला. या घटनेमुळे कार्यालयीन प्रवासातील रस्ते सुरक्षा आणि नागरी सुविधांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
या घटनेत केवळ ‘खराब रस्ता’ एवढेच कारण मानणे योग्य नसल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक भूमिकेतून दिसते. पुढील वाहनाने अचानक ब्रेक लावणे, त्यानंतर दुचाकीने ब्रेक लावणे आणि दुचाकीचा तोल जाणे, ही अपघाताची तात्कालिक साखळी होती. मात्र रस्त्याची अवस्था खराब असल्याने चालकाला वाहनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली पकड आणि सुरक्षित अंतर कमी झाले. त्यामुळे वाहतूक परिस्थिती आणि खराब पायाभूत सुविधा या दोन्ही घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
मेधा यांच्या मृत्यूनंतर अनंथ नगरमधील नागरिकांनी रस्त्याच्या अवस्थेविरोधात आवाज उठवला. स्थानिक रहिवाशांनी कँडललाइट मार्च काढून प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा आरोप केला. या भागातील रस्त्याची अनेक वर्षांपासून दुरवस्था असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी रस्त्याची दुरुस्ती करण्यात आली होती; मात्र काही काळात पुन्हा खड्डे निर्माण झाले. वारंवार होणारे खोदकाम आणि निकृष्ट किंवा अपूर्ण डागडुजीमुळे परिस्थिती आणखी गंभीर होत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
मेधा यांच्या मृत्यूमुळे एका रस्त्याचा प्रश्न चर्चेत आला असला तरी बेंगळुरूतील समस्या व्यापक आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार मार्च 2026 पर्यंत शहरात 41150 खड्डे ओळखण्यात आले होते, त्यापैकी 39887 खड्ड्यांची दुरुस्ती करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या दुरुस्तीवर सुमारे ₹33.85 कोटी खर्च झाल्याचे वृत्त आहे. मात्र दुरुस्ती केलेल्या रस्त्यांवर पुन्हा खड्डे पडणे, पाणीपुरवठा, सांडपाणी, वीज, गॅस आणि फायबरसाठी वारंवार रस्ते खोदले जाणे यामुळे समस्या कायम राहत असल्याचे दिसते. 2025 मध्ये बेंगळुरूमध्ये 807 जीवघेणे रस्ते अपघात आणि 891 मृत्यू नोंदले गेले होते. त्यामुळे मेधा यांचा मृत्यू हा केवळ एका अपघाताचा विषय नसून शहराच्या रस्ता सुरक्षेवरील गंभीर प्रश्न ठरला आहे.