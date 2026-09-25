/पगारावरून सुरू झाला वाद अन् बेतला जीवावर! प्रेमविवाह केलेल्या पत्नीला गळा आवळून संपवलं; 3 दिवस मृतदेहासोबत...

बंगळुरूमध्ये वैवाहिक वादातून पत्नीच्या हत्येची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, पगार आणि पैशांच्या मुद्द्यावरून पती-पत्नीमध्ये वारंवार वाद होत होते. दोघांनी प्रेमविवाह केला होता आणि बंगळुरूमध्ये राहून वेगवेगळ्या हॉटेलमध्ये काम करत होते. पती सागर चंद हा एका हॉटेलमध्ये किचन सुपरवायझर म्हणून काम करत होता, तर त्याची पत्नी अनुसूया हॉटेल क्षेत्रात काम करत होती. आर्थिक परिस्थिती आणि उत्पन्नाच्या वापरावरून दोघांमध्ये तणाव वाढत असल्याचे तपासात समोर आले आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, 11 ऑगस्ट रोजी पगाराच्या मुद्द्यावरून दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला. अनुसूया ही पतीच्या कामाच्या ठिकाणी जाऊन त्याच्या पगाराबाबत चर्चा करत असल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्या दिवशीही दोघांमध्ये वाद झाल्यानंतर ते आपल्या राहत्या ठिकाणी परतले. मात्र घरात पोहोचल्यानंतर वाद आणखी चिघळला. याच वादातून सागर चंद याने कथितरित्या पत्नीचा गळा आवळला. त्यात तिचा मृत्यू झाला, अशी माहिती पोलिसांच्या तपासातून समोर आली आहे.
पत्नीच्या हत्येनंतर आरोपीने तातडीने मृतदेहाची विल्हेवाट लावली नाही. उलट, तब्बल तीन दिवस तो मृतदेहासोबत त्याच खोलीत राहिला, अशी माहिती समोर आली आहे. तीन दिवसांनंतर मृतदेहातून दुर्गंधी येऊ लागल्याचे सांगण्यात येते. त्यानंतर आरोपीने मृतदेह चादरीत गुंडाळला आणि बंगळुरूच्या संपिगेहळ्ळी परिसरातील एका मोकळ्या भूखंडात नेऊन टाकल्याचा आरोप आहे. मृतदेह लपवल्यानंतरही आरोपी शहरातून फरार झाला नाही. तो नेहमीप्रमाणे हॉटेलमध्ये काम करत होता, अशी माहिती तपासात समोर आली आहे.
मोकळ्या भूखंडात सफाईचे काम सुरू असताना महिलेचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला. त्यानंतर पोलिसांनी मृतदेहाची ओळख पटवण्यासाठी तपास सुरू केला. या तपासादरम्यान महिलेच्या कपड्यांवर असलेल्या एका शॉपिंग मॉलच्या टॅगने महत्त्वाचा धागा मिळाला. पोलिसांनी त्या टॅगच्या आधारे संबंधित मॉलमध्ये चौकशी केली. त्यातून मृत महिलेची ओळख आणि तिच्याशी संबंधित संपर्काची माहिती मिळाल्याचे वृत्त आहे. पुढे पोलिसांनी तिच्या पतीच्या कामाच्या ठिकाणी चौकशी केली. तेथे दोघांमध्ये पगारावरून वारंवार वाद होत असल्याची माहिती मिळाली.
या प्रकरणाचा तपास करताना पोलिसांनी उपलब्ध पुरावे, मृतदेहाची ओळख आणि संबंधित व्यक्तींचे जबाब यांची पडताळणी केली. त्यातून पतीवर संशय बळावला आणि त्याच्याविरोधात कारवाई करण्यात आली. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार आर्थिक तणाव आणि पगारावरून झालेला वाद हत्येच्या घटनेमागील प्रमुख कारण असल्याचे समोर आले आहे. दोघांनी कुटुंबीयांच्या इच्छेविरोधात प्रेमविवाह केला होता आणि त्यांचे कुटुंबीयांशी संपर्क कमी असल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणात पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असून हत्येची नेमकी पार्श्वभूमी आणि इतर बाबींची चौकशी केली जात आहे.