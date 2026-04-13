रोज ₹1000000000 खर्च करतंय भारतातलं 'हे' मोठं शहर तरी खड्डे, वाहतूक कोंडी आणि पाण्याची समस्या; कुठे जातो इतका पैसा?

Bengaluru Spending: बेंगळुरु भारताची आयटी राजधानी म्हणून ओळखली जाते. बाहेरून हे शहर विकसित दिसते, पण आतून अनेक समस्या जशाच्या तशा आहेत. आकडेवारीनुसार, 2021-22 या आर्थिक वर्षात शहरावर एकूण 38,445कोटी रुपयांचा खर्च झाला. याचा अर्थ दररोज सरासरी 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च होते. हा खर्च केवळ एका विभागाचा नाही, तर राज्य सरकार आणि विविध सरकारी संस्था मिळून करतात. इतका मोठा पैसा खर्च होत असताना शहराची स्थिती सुधारत नाही, ही बाब नागरिकांना चिंतित करते.
38455 कोटी रुपयांचा वार्षिक खर्च 365 दिवसांत विभागला तर दररोज 100 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम मिळते. हा आकडा 2021-22 वर्षाचा आहे आणि आजही हा ट्रेंड कायम आहे. यात महापालिकेचा वाटा फक्त 20 टक्के आहे. उरलेला 80 टक्के खर्च इतर स्वतंत्र संस्था हाताळतात. यामुळे पैशाचे वितरण एका ठिकाणी केंद्रित न होता विखुरले जाते, ज्यामुळे एकूण नियोजन प्रभावित होते.
बेंगळुरु महानगरपालिका (बीबीएमपी) फक्त 20 टक्के खर्च करते. उर्वरित 80 टक्के रक्कम चार प्रमुख संस्थांकडे जाते. यामध्ये बेंगळुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी (बीईएससीओएम) वीज पुरवठा हाताळते, बेंगळुरु वॉटर सप्लाय अँड सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) पाणी आणि गटार व्यवस्था सांभाळते, बेंगळुरु मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन (बीएमआरसीएल) मेट्रोसेवा चालवते आणि बेंगळुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (बीएमटीसी) बस वाहतूक पाहते. या सर्व संस्था स्वतंत्रपणे काम करतात, त्यामुळे एकत्रित नियोजनाची कमतरता जाणवताना दिसून येते.
या पैशातून रस्ते बांधणे, वीज पुरवठा सुरळीत करणे, पाणी पुरवठा वाढवणे, मेट्रो आणि बससेवा सुधारणे अशा मूलभूत सुविधांवर खर्च केला जातो. आयटी कंपन्या, स्टार्टअप्स आणि उद्योगांमुळे शहराची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. तरीही रस्त्यांवर खड्डे, वाहतूक कोंडी, पावसाळ्यात पाणी साचणे, वीजपुरवठ्यात व्यत्यय आणि पाण्याची टंचाई ही समस्या कायम आहेत. खर्च होत असताना फायद्याची अनुभूती नागरिकांना मिळत नाही, असे प्रत्यक्षातील चित्र आहे.
शहरात दररोज 100 कोटी खर्च होत असताना रस्ते खराब, अपघात वाढलेले आणि दैनंदिन जीवन कठीण का आहे? याचे उत्तर संस्थांमधील समन्वयाच्या अभावात आहे. एका संस्थेने रस्ते दुरुस्ती केली तरी दुसऱ्या संस्थेने खोदकाम केल्याने पुन्हा खड्डे तयार होतात. वीज, पाणी आणि वाहतूक यांचा समन्वय नसल्याने पैसा वाया जातो. जनआग्रहा या संस्थेच्या अहवालानुसार (टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रसिद्ध केलेला) ही स्थिती बदलण्यासाठी तातडीने उपाय योजनांची गरज व्यक्त होत आहे.
पहिले कारण म्हणजे पैसा विविध संस्थांमध्ये विखुरलेला असल्याने एकत्रित नियोजन होत नाही. दुसरे कारण म्हणजे अनेक संस्था आपला खर्चाचा तपशील जाहीर करत नाहीत, पारदर्शकता नसते. तिसरे कारण म्हणजे जबाबदारी आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव. कोणती संस्था काय करत आहे, याची स्पष्टता नसल्याने सुधारणा होत नाही. यामुळे रस्त्यांवर तासन्तास वाहतूक कोंडी, खड्ड्यांमुळे अपघात आणि पाण्याची समस्या कायम राहते.
बेंगळुरुच्या नागरिकांना हा खर्च फुकट जातोय असे वाटते. आयटी हब म्हणून जगप्रसिद्ध असलेले शहर मूलभूत सुविधांमध्ये मागे पडले आहे. एक केंद्रिय यंत्रणा निर्माण करून खर्चाचे नियोजन आणि देखरेख करणे गरजेचे आहे, असे जाणकार सांगतात. पारदर्शकता वाढवली आणि प्रत्येक संस्थेला जबाबदारी दिली तरच शहर सुधारु शकते. सध्या नागरिक त्रास सहन करतायतर पण योग्य धोरणांनी हे शहर खऱ्या अर्थाने विकसित होऊ शकते, असे तज्ज्ञ सांगतात.