/बंगलुरु ट्रिपल मर्डर : प्रियकराच्या साथीने घरातील मोठ्या मुलीने आई-बाप अन् बहिणीची केली हत्या

अंगावर काटा आणणारी घटना समोर आली आहे. बंगलुरुमधून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एक अपार्टमेंट राहणाऱ्या कुटुंबातील तीन व्यक्तींची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली आहे. हत्येचा आरोप कुटुंबातील मोठ्या मुलीवर श्वेतावर आहे. पोलिसांना असा संशय आहे की, आपला बॉयफ्रेंड केनेथसोबत हे दुष्कर्म केलं आहे. या घटनेनंतर श्वेता आणि केनेथ फरार झाले आहेत. पोलिस दोघांचा तपास करत आहेत.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, श्वेता तिच्या प्रियकरासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होती. मात्र, तिचे आई-वडील, सोमासुंदर आणि मुथुलक्ष्मी, या नात्याच्या विरोधात होते. असा संशय आहे की याच विरोधामुळे ही हत्या झाली असावी. हे प्रकरण साई ग्रीन अपार्टमेंट्स, धामनिक लेआउट, सीगेहल्ली येथील आहे, जे के. आर. पुरम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येते. मिळालेल्या माहितीनुसार, श्वेतावर ३० लाख रुपयांचे कर्ज होते. तिचे आई-वडील तिला यावरून अनेकदा रागावत असत, ज्यामुळे कुटुंबात तणाव निर्माण झाला होता.
श्वेता सोमवारी तिचा प्रियकर केनेथसोबत कुटुंबीयांना भेटायला गेली होती. त्यावेळी फक्त तिची आई, मुथुलक्ष्मी, उपस्थित होती. तिचे वडील, सोमासुंदर, आणि धाकटी बहीण, सुप्रिया, बाहेर गेले होते. दरम्यान, श्वेता, केनेथ आणि मुथुलक्ष्मी यांच्यात जोरदार वाद झाला. वादावादीदरम्यान मुथुलक्ष्मीवर धारदार शस्त्राने हल्ला करून तिची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप आहे. हत्येनंतर लगेचच आरोपीने बाथरूममधील रक्ताचे डाग धुऊन टाकले.
थोड्याच वेळात जेव्हा सुप्रिया घरात आली, तेव्हा श्वेताने तिला पकडले आणि केनेथने त्याच शस्त्राने सुप्रियाची हत्या केली. त्यानंतर श्वेताने केनेथसोबत मिळून तिचे वडील सोमासुंदर यांच्यावर हल्ला केला. गंभीर जखमी असूनही ते पळून जाण्यात यशस्वी झाले, पण नंतर त्यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. आरोपींचा शोध सुरू आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.