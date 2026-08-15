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महिना ₹2 लाख सॅलरी असलेल्या मुलाचं स्थळ तिने क्षणात नाकारलं; कारण ठरला कॅफेत विचारलेला 'तो' एक प्रश्न

सोशल मीडियावर तिने नेमका घटनाक्रम सांगितला असून तिने या साऱ्याचा शेवट कसा झाला? तिची आईने तिच्या निर्णयावर काय प्रतिक्रिया नोंदवली हे सांगितलं

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 15, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:17 PM IST
महिना ₹2 लाख सॅलरी असलेल्या मुलाचं स्थळ तिने क्षणात नाकारलं; कारण ठरला कॅफेत विचारलेला 'तो' एक प्रश्न
Image Credit: सोशल मीडियावर तिने घेतलेल्या निर्णयाची चर्चा (फोटो सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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