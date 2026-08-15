महिना ₹2 लाख सॅलरी असलेल्या मुलाचं स्थळ तिने क्षणात नाकारलं; कारण ठरला कॅफेत विचारलेला 'तो' एक प्रश्न

लग्नासाठी मुलगा शोधताना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असते ती म्हणजे मुलगा किंवा मुलगी कमवते किती? आजच्या महागाईच्या काळात प्रॅक्टीकल राहण्याला प्राधान्य देणारी मुलं आणि पालकांची संख्या दिवसोंदिवस वाढत असल्याने घरात बसणारी मुलगी नको असा कल अधिक दिसतोय. मात्र दरवेळेस असं होतं अशातला भाग नाही. नोकरी करणारी मुलगी असली तरी तिने नोकरी सोडून मुलगा लग्नानंतर जिथे असेल तिथे स्थायिक व्हावं अशी अपेक्षा असलेली मुलंही असतात. मात्र अशा मुलांपैकी एकाला तरुणीने चांगलाच धडा शिकावला आहे. हा सारा प्रकार घडलाय भारताची आयटी सीटी असलेल्या बंगळुरुमध्ये घडला आहे.
बेंगलुरुतील एका तरुणीने महिना दोन लाख रुपये कमवणाऱ्या मुलाला लग्नाचा प्रस्ताव नाकारला. हा सारा प्रकार सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. बंगळुरुमध्ये राहून माहिती तंत्रज्ञान म्हणजेच आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या या तरुणीने गलेलठ्ठ पगार असलेल्या मुलाला नकार देण्याचं कारण ठरली एक अट! ज्या मुलीने मुलाला नकार दिलाय तिचं स्वत:चं मासिक उत्पन्न 90 हजार रुपये इतकं आहे.
Few months back my mother emotionally blackmailed me into meeting a guy who earns more than twice my salary.— Nandini M (@your_niaaaa) August 14, 2026
He earns ₹2 lakh a month. I work in IT and earn ₹90K.
He lives with his parents, who depend on him financially. His married sister is a homemaker and apparently also…
या मुलीने सोशल मीडियावर दिलेल्या माहितीनुसार, तिच्या आईने एका मुलाशी तिची भेट घालून दिली. तो मुलगा महिना दोन लाख रुपये कमवतो आणि आई-वडिलांसोबत राहतो, असं तिला सांगण्यात आलं. या मुलीनेही मुलाला भेटायला होकार दिला. या भेटीदरम्यान त्या मुलाने तिला विचारले, “तुम्ही फेमिनिस्ट आहात, तर लग्नानंतर घरखर्चात 50% योगदान द्याल का?” असा सवाल विचारला. त्यावर या मुलीने ठामपणे होय असं उत्तर दिलं. त्यानंतर या मुलाने, "किंवा याऐवजी नोकरी सोडून पूर्णवेळ घरकाम कराल का?” असा प्रश्न विचारला. या प्रश्नाला या तरुणीने अगदी तितक्याच ठामपणे आणि स्पष्ट शब्दांमध्ये नकार दिला. मी आर्थिकृष्ट्या स्वतंत्र राहण्यास प्रधान्य देणारी मुलगी असून मी कोणत्याही परिस्थितीत नोकरी सोडणार नाही. लग्न झाल्यानंतरही मला नोकरी करायची इच्छा आहे, असं या तरुणीने मुलाला त्याच्या तोंडावर सांगितलं.
एवढी शिकलेली असूनही हा मुलगा नोकरी सोडायला सांगतोय हा विचारच तिला पटला नाही. तिने तिच्या वाट्याच्या बिलाचे पैसे त्याच्या हातावर टेकवले आणि ती तिथून निघून गेली. घरी तिने सारा प्रकार आईला कळवला. सुरुवातीला तिची आई या निर्णयामुळे नाराज होती.
चांगलं कमवणारं स्थळ हातून गेलं असं तिला वाटत होतं. मात्र तिने मुलीचा निर्णय स्वीकारला. हा सारा घटनाक्रम या मुलीनेच सोशल मीडियावरुन शेअर केला आहे. अनेकांनी तिच्या या स्वतंत्र विचारसरणीचं आणि आत्मविश्वासाचं कौतुक केलं आहे.