/जॉब वरून काढून टाकलं, ऑफिसमधील शेवटच्या दिवशी दोन वर्षाच्या मुलाला घेऊन गेला तरुण; ठरली आयुष्यभराची आठवण

बेंगळुरूमधून समोर आलेल्या एका रेडिट पोस्टने सध्या सोशल मीडियावर कॉर्पोरेट संस्कृती आणि वर्क-लाइफ बॅलन्सवर चर्चा सुरू केली आहे. नोकरी गमावल्यानंतर कंपनीचा लॅपटॉप परत करण्यासाठी एका वडिलांना आपल्या दोन वर्षांच्या मुलाला सोबत घेऊन ऑफिसमध्ये जावं लागलं. मात्र ऑफिसमध्ये घडलेल्या एका प्रसंगाने त्यांना कॉर्पोरेट जगताबद्दल एक वेगळीच जाणीव करून दिली.
या व्यक्तीने आपल्या पोस्टमध्ये सांगितलं की, त्यांची पत्नीही नोकरी करते आणि त्या दिवशी मुलाची काळजी घेण्यासाठी घरी कोणी उपलब्ध नव्हतं. त्यामुळे नाईलाजाने त्यांना आपल्या दोन वर्षांच्या मुलाला सोबत घेऊन ऑफिसमध्ये जावं लागलं. नोकरी संपल्यानंतरच्या औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी ते ऑफिसमध्ये पोहोचले. मात्र सुरक्षारक्षकांनी त्यांच्या मुलाला ऑफिसच्या परिसरात प्रवेश देण्यास नकार दिला. त्यांनी सुरक्षारक्षकांना समजावून सांगितलं की हा ऑफिसमधील त्यांचा शेवटचा दिवस आहे आणि लॅपटॉप परत करण्यासह संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अवघी काही मिनिटं लागणार आहेत. तरीही सुरक्षा नियमांचा हवाला देत मुलाला आत घेण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. अखेर त्यांनी आपल्या एका माजी सहकाऱ्याला मदतीसाठी बोलावलं. त्या सहकाऱ्याने सुमारे 15 मिनिटं मुलाची देखभाल केली आणि त्यानंतर संबंधित व्यक्तीने ऑफिसमधील शेवटची प्रक्रिया पूर्ण केली.
या छोट्याशा प्रसंगाने त्या व्यक्तीला कॉर्पोरेट आयुष्याबद्दल मोठा धडा मिळाला. आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी कंपनीच्या सुरक्षा नियमांवर आक्षेप नसल्याचं स्पष्ट केलं. मात्र या अनुभवातून त्यांना जाणवलं की कर्मचारी आणि कंपनी यांच्यातील नातं शेवटी व्यावसायिकच असतं. तुम्ही कंपनीसाठी वर्षानुवर्षे अतिरिक्त तास काम करू शकता. गरज पडल्यावर रात्री उशिरापर्यंत ऑफिसमध्ये थांबू शकता आणि कंपनीला स्वतःच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग मानू शकता. पण नोकरीच्या नात्यापलीकडे कंपनी आणि कर्मचाऱ्यामध्ये एक व्यावसायिक करारच असतो.
त्यांच्या मते, कंपनीसाठी तुमची जागा दुसरा कर्मचारी सहज घेऊ शकतो; मात्र तुमच्या कुटुंबासाठी तुमची जागा कुणीही घेऊ शकत नाही.
ही पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर अनेक सोशल मीडिया यूजर्सनी आपापल्या प्रतिक्रिया दिल्या. काहींनी कंपनीच्या भूमिकेवर टीका केली, तर काहींनी या प्रसंगातून प्रत्येक कर्मचाऱ्याने शिकण्यासारखा धडा असल्याचं म्हटलं. एका यूजरने प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, अशा परिस्थितीत तो लॉबीमधूनच HR किंवा बॉसला फोन करून कंपनीचा लॅपटॉप खाली असल्याचं सांगितलं असतं आणि तो घेण्यासाठी कोणाला तरी पाठवण्यास सांगितलं असतं. तर दुसऱ्या यूजरने म्हटलं की, कंपनी तुमची जागा घेण्यासाठी दुसऱ्या व्यक्तीला नियुक्त करू शकते; पण तुमच्या कुटुंबात तुमची जागा दुसरं कोणी घेऊ शकत नाही.
या घटनेनंतर अनेकांनी कर्मचाऱ्यांना एकच सल्ला दिला की ऑफिसला कधीही आपलं कुटुंब समजू नका. कंपनीकडून ज्या कामाची अपेक्षा आहे, ते प्रामाणिकपणे करा; पण त्यासाठी आपल्या वैयक्तिक आयुष्याची किंमत मोजू नका.