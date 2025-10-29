कार खरेदी करणाऱ्या महिला वर्गासाठी आनंदाची बातमी; व्याजदर आणि 90 टक्क्यांपर्यंत कर्जावर फायदाच फायदा!

Car Loan: हे वृत्त खास महिलांसाठी. कार खरेदी करण्याचं स्वप्न महिला वर्गही पाहतं आणि या कार खरेदी करताना पुरुष कारप्रेमींप्रमाणंच महिला वर्गसुद्धा मायलेज, कारचा रंग, इंजिन इथपासून कैक फिचरसुद्धा लक्षात घेताना दिसतो. कारची खरेदी करण्य़ाची स्वप्न पाहणाऱ्या अनेक महिलांसाठी हे अतिशय मोठं वृत्त असून, ते तितकंच महत्त्वाचं आहे. कारण, आता भारतातील बँका कार खरेदी करणाऱ्या महिलांना खास सुविधा देत असून, यामध्ये त्यांना कर्जाच्या व्यवहारातही फायदा मिळणार आहे.
एक वेळ अशी होती, जेव्हा प्रत्येकासाठी कार खरेदीच्या अटी जवळपास एकसारख्या होत्या. मात्र आता लिंगभेद कमी करण्यासोबतच आर्थिक क्षेत्रात महिला वर्गाचं योगदान वाढवण्यासाठी अनेक बँकांनी काही खास सुविधा सुरू केल्या आहेत, जिथं बऱ्याच सवलती देण्यात येत आहेत. सोप्या शब्दांत सांगावं तर महिलांना कार / वाहन कर्जामध्ये सवलती मिळत आहेत.
महिला कार खरेदीदारांना मानक दरांच्या तुलनेत जवळपास 5 ते 10 आधार अंकांपर्यंत कमी व्याज सादर करण्यात येत आहे. याचाच अर्थ असा की, कर्जाचा हफ्ता कमी होत आहे. ज्यामुळं खिशावरील आर्थिक भारसुद्धा कमी होत आहे. हा फायदा फक्त व्याजापर्यंत सिमीत नसून, बँक प्रोसेसिंग फीमध्येसुद्धा इथं घट होत आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, लोन-टू-वॅल्यू (LTV) वाढत आहे.
कॅनरा बँकसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका 0.50 टक्क्यांपपर्यंत कमी दर आणि कारच्या ऑनरोड दरांमध्ये 90 टक्क्यांपर्यंतची आर्थिक मदत गेत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये फंडिंगची ही रक्कम ऑन रोड किमतीपर्यंत वाढत असून, यामध्ये डाऊन पेमेंटचा ताणही कमी होत आहे.
कार, कर्जासंबंधी फायदा घ्यायचा असल्यास काही अटीशर्थींची पूर्तता करणं आवश्यक असेल.
बँक क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, महिलांना ही सुविधा देण्यामागे आर्थिक स्वतंत्रतेला अधिक महत्त्वं देणं हा बँकांचा मध्यवर्ती हेतू असावा असं म्हटलं जात आहे. बँकेकडून कर्ज घेणाऱ्यांच्या रुपातील महिलांना जबाबदार खातेधारक म्हणून पाहिलं जात असून, यामुळं महिलांना संपत्तीच्या मालकीसंदर्भातील प्रकरणांमध्ये अधिक सक्षम होता येत आहे. शिवाय आर्थिक क्षेत्रात त्यांची प्रगतीसुद्धा होत आहे, ज्यामुळं महिला वर्गापुढं सध्या या सवलती सादर केल्या जात आहेत.
महिलांसाठी कार लोनमध्ये कोणत्या मुख्य फायदे मिळतात?
महिलांसाठी अनेक बँका विशेष सुविधा देतात, ज्यात व्याजदरात 0.05% ते 0.8% पर्यंत सवलत, प्रोसेसिंग फीमध्ये घट (उदा. ₹750 + जीएसटीपासून सुरू), आणि इन्शुरन्स प्रीमियममध्ये सूट यांचा समावेश आहे.
व्याजदर किती कमी होतात आणि कोणत्या बँकांकडून?
सामान्य व्याजदरांपेक्षा महिलांसाठी 5 ते 80 आधार अंक (0.05% ते 0.8%) कमी दर मिळतात. उदाहरणार्थ, SBI मध्ये 9.10% पासून सुरू, HDFC मध्ये 9.40% पासून, आणि कॅनरा बँकेत 0.05% सूट मिळते (एकूण 8.45% पासून). हे फायदे महिलांना प्राधान्याने मिळतात.
या फायद्यांचा उपयोग कसा करावा आणि का दिले जातात?
बँकांच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज करा किंवा शाखेत भेट द्या. हे फायदे महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि जबाबदार खातेधारक म्हणून त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिले जातात, ज्यामुळे संपत्ती मालकी आणि आर्थिक प्रगती वाढते.