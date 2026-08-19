/मित्राच्या पत्नीसोबत संबंध ठेवून बनवला व्हिडीओ,पती-पत्नीने मिळून रचला हत्येचा कट; पोलिसांनी कसा लागला आरोपींचा शोध?

छत्तीसगडची राजधानी रायपूरमध्ये मैत्रीच्या नात्याला धक्का देणारी गंभीर घटना समोर आली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, एका व्यक्तीने आपल्या मित्राच्या पत्नीशी तिच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याचा आणि त्याचा व्हिडिओ तयार केल्याचा आरोप आहे. या घटनेची माहिती संबंधित महिलेच्या पतीला मिळाल्यानंतर प्रकरणाने वेगळं वळण घेतलं. त्यानंतर दाम्पत्याने संबंधित व्यक्तीविरोधात बदला घेण्याची योजना आखल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपी दाम्पत्याला अटक केली आहे.
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे आरोपी व्यक्ती आणि संबंधित दाम्पत्य एकमेकांच्या परिचयातील होते. वृत्तानुसार, तिघेही काही काळ एकत्र राहत होते आणि त्यांच्यात मैत्रीचे संबंध होते. त्यामुळे पीडित कुटुंबाचा आरोपीवर विश्वास असल्याचे प्राथमिक तपासातून समोर आल्याचं सांगण्यात आलं आहे. याच विश्वासाचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप संबंधित व्यक्तीवर करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या तपासानुसार, महिलेच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवून त्याचा व्हिडिओ तयार करण्यात आला. या कथित प्रकाराची माहिती पतीला झाल्यानंतर दाम्पत्याच्या मनात आरोपीविरोधात संताप निर्माण झाला.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, संबंधित व्यक्तीने महिलेचा कथित आक्षेपार्ह व्हिडिओ तयार केला होता. या प्रकाराची माहिती समोर आल्यानंतर पती-पत्नीने आरोपीला धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.या प्रकरणात संमतीशिवाय शारीरिक संबंध आणि व्हिडिओ तयार करण्याचा आरोप स्वतंत्रपणे गंभीर आहे. मात्र या आरोपांबाबत अंतिम सत्य न्यायालयीन प्रक्रियेतच स्पष्ट होईल. त्यामुळे आरोपींवरील आरोपांना दोषसिद्धी समजणे योग्य ठरणार नाही.
तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, दाम्पत्याने आरोपीला आपल्या घरी बोलावलं. त्यानंतर त्याला दिलेल्या दुधामध्ये झोपेची औषधं मिसळण्यात आल्याचा आरोप आहे.औषधांच्या प्रभावामुळे आरोपी बेशुद्ध किंवा अस्वस्थ झाल्यानंतर त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला आणि त्याचा मृत्यू झाल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. संपूर्ण घटनाक्रमाचा तपास पोलिसांकडून करण्यात येत असून, मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, यासह इतर बाबींचीही चौकशी करण्यात आली आहे.
घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तपास सुरू केला. सुरुवातीपासूनच पोलिसांनी उपलब्ध पुरावे, घटनाक्रम आणि संबंधित व्यक्तींच्या हालचाली तपासण्यास सुरुवात केली.तपासादरम्यान पोलिसांना संशयित व्यक्तींपर्यंत पोहोचण्यासाठी काही महत्त्वाचे पुरावे मिळाल्याचं वृत्त आहे. त्यानंतर दाम्पत्याला ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यात आली. चौकशीत दोघांनीही गुन्ह्याची कबुली दिल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.
पोलिसांनी या प्रकरणात पती-पत्नीला अटक केली असून, त्यांच्याविरोधात संबंधित कायदेशीर कलमांनुसार कारवाई सुरू आहे. गुन्ह्यामागील नेमका घटनाक्रम, वापरण्यात आलेली औषधं, मृत्यूची परिस्थिती आणि इतर पुरावे याबाबत तपास सुरू आहे.अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांचा प्राथमिक तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे आरोपींनी कबुली दिल्याचा पोलिसांचा दावा असला, तरी अंतिम दोषसिद्धी न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच निश्चित होईल.
या घटनेतून दोन गंभीर मुद्दे समोर येतात. पहिला म्हणजे ओळखीच्या व्यक्तीकडून खासगी आयुष्याचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप, तर दुसरा म्हणजे त्यानंतर झालेला हिंसक प्रतिशोध.कुणाच्याही संमतीशिवाय त्यांचे खासगी फोटो किंवा व्हिडिओ तयार करणे, साठवणे किंवा प्रसारित करणे हा गंभीर कायदेशीर आणि वैयक्तिक हक्कांचा विषय आहे. त्याचप्रमाणे अशा प्रकाराला उत्तर म्हणून कायदा हातात घेणेही गंभीर गुन्हा ठरू शकतो.