/औषधांचा स्टॉक आजच घेऊन ठेवा, 20 मेला भारतातील 12 लाखांहून अधिक मेडिकल बंद? काय घडलंय नेमकं?

Drug dealers Strike: देशभरातील 12 लाखांहून अधिक मेडिकल दुकाने संपात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. ऑल इंडिया केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन (AICDA) यांच्या नेतृत्वाखाली हा आंदोलनात्मक बंद आयोजित करण्यात आला आहे.
Medical strike: देशभरातील औषध विक्रेते आणि फार्मासिस्ट संघटना आता ऑनलाइन औषध विक्रीविरोधात उघडपणे आक्रमक झाल्या आहेत. 20 मे 2026 रोजी एकदिवसीय राष्ट्रव्यापी बंदची घोषणा करण्यात आली असून, लाखो मेडिकल दुकाने बंद राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या औषध खरेदीवर परिणाम होऊ शकतो, विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
ऑल इंडिया केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन (AICDA) यांच्या नेतृत्वाखाली हा आंदोलनात्मक बंद आयोजित करण्यात आला आहे. संघटनेच्या दाव्यानुसार, देशभरातील सुमारे 12.4 ते 12.5 लाख औषध दुकानदार या संपात सहभागी होऊ शकतात. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील स्थानिक केमिस्ट संघटनांनीही या बंदला पाठिंबा दिला आहे. काही राज्यांमध्ये सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 पर्यंत दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
औषध विक्रेत्यांचा मुख्य आरोप असा आहे की मोठ्या ई-फार्मसी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात सवलती देऊन ग्राहकांना आकर्षित करत आहेत. अनेक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म 20 ते 50 टक्क्यांपर्यंत डिस्काउंट देत असल्याने छोट्या मेडिकल दुकानदारांना स्पर्धा करणे अशक्य होत आहे. पारंपरिक दुकानदारांवर सरकारने ठरवून दिलेल्या नफ्याच्या मर्यादा लागू असताना ऑनलाइन कंपन्या सवलतींचा मारा करत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे छोट्या व्यवसायांचे अस्तित्व धोक्यात आले असल्याची भावना तीव्र झाली आहे.
फार्मासिस्ट संघटनांनी केंद्र सरकारवर मोठा आरोप करताना म्हटले आहे की, ऑनलाइन औषध विक्रीसाठी अद्याप स्वतंत्र आणि स्पष्ट कायदेशीर चौकट अस्तित्वात नाही. औषध आणि सौंदर्यप्रसाधन कायदा 1940 आणि संबंधित नियम अस्तित्वात असले तरी ई-फार्मसीसाठी स्वतंत्र नियमन नसल्यामुळे अनेक कंपन्या नियमांतील पळवाटा वापरत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. काही प्रकरणांत डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनची योग्य पडताळणी न करता औषधे विकली जात असल्याबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
कोविड महामारीदरम्यान घरपोच औषध सेवा सुरू ठेवण्यासाठी सरकारने काही तात्पुरत्या सवलती दिल्या होत्या. मात्र महामारी संपल्यानंतरही त्या नियमांचा वापर करून ऑनलाइन कंपन्या मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय करत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. पारंपरिक दुकानदारांच्या मते, तात्पुरती दिलेली मुभा आता कायमस्वरूपी व्यवसाय मॉडेल बनली आहे. त्यामुळे बाजारातील समतोल बिघडला असून स्थानिक मेडिकल स्टोअर्सची ग्राहकसंख्या घटत चालली आहे.
फार्मासिस्ट संघटनांनी ग्रामीण भारताचा मुद्दा विशेषतः पुढे आणला आहे. अनेक गावांमध्ये स्थानिक मेडिकल दुकाने हीच आपत्कालीन औषधांची एकमेव व्यवस्था असते. जर लहान दुकानदार आर्थिक तोट्यामुळे बंद पडले, तर ग्रामीण भागात तातडीची औषधे मिळवणे कठीण होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे. ऑनलाइन सेवा शहरांमध्ये उपलब्ध असल्या तरी दुर्गम भागांमध्ये वेळेवर औषधे पोहोचवणे अजूनही मोठे आव्हान असल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे.
फार्मासिस्ट संघटनांनी दावा केला आहे की त्यांनी अनेक वेळा केंद्र सरकार, आरोग्य मंत्रालय आणि संबंधित विभागांना निवेदने दिली आहेत. पंतप्रधान कार्यालयापर्यंतही हा विषय पोहोचवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र ऑनलाइन औषध विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अद्याप कोणताही कठोर आणि स्पष्ट निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता आंदोलनाशिवाय पर्याय उरला नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. जर सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर पुढील काळात अनिश्चितकालीन संपाचीही चेतावणी देण्यात आली आहे.
20 मे रोजी मोठ्या प्रमाणात मेडिकल दुकाने बंद राहिल्यास नियमित औषधे घेणाऱ्या रुग्णांना त्रास होऊ शकतो. मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार किंवा इतर दीर्घकालीन आजार असलेल्या रुग्णांनी आवश्यक औषधांचा साठा आधीच करून ठेवावा, असा सल्ला आरोग्य तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे. काही हॉस्पिटल मेडिकल आणि आपत्कालीन सेवा सुरू राहण्याची शक्यता असली तरी सामान्य ग्राहकांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबू नये. या आंदोलनामुळे ऑनलाइन आणि पारंपरिक औषध विक्रीतील संघर्ष आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.