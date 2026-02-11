February 12 Bharat Bandh: 12 फेब्रुवारीला भारत बंद! शाळा, कॉलेजना सुट्टी? बँकाही बंद राहणार? बस, रेल्वे, मेट्रो सेवेवर काय परिणाम होणार?

Bharat Bandh Tomorrow On February 12 : 12 फेब्रुवारी रोजी भारतात देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली आहे. देशभरात बंद पाळला जाणार आहे. प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटनांनी हा बंद पुकारला आहे. शेतकरी संघटना आणि अनेक कर्मचारी संघटनांनीही याला पाठिंबा दर्शविला आहे. परिणामी, 12 फेब्रुवारीला अनेक राज्यांमध्ये बँकिंग सेवा, सार्वजनिक वाहतूक, सरकारी कार्यालये आणि औद्योगिक कारखाने बंद राहू शकतात. तसेच शाळा आणि महाविद्यालांना देखील सुट्टी मिळू शकते.
12 फेब्रुवारीला होणाऱ्या संपात 30 कोटींहून अधिक कामगार सहभागी होऊ शकतात असा दावा कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी केला आहे. दहा केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त व्यासपीठाने निदर्शने वेळापत्रकानुसारच सुरू राहतील याची पुष्टी केली आहे. अनेक राज्यांमधील अधिकाऱ्यांनी सूचना जारी केल्या आहेत. कामगार संघटनांनी संघटित आणि असंघटित दोन्ही क्षेत्रातील कामगारांना काम न करता संपात सहभागी व्हावे असे आवाहन केले आहे. केंद्र सरकारच्या कामगार आणि आर्थिक धोरणांच्या निषेधार्थ हा संप पुकारण्यात आला आहे.
12 फेब्रुवारी रोजी भारत बंद आहे. परिणामी, देशभरातील विविध राज्यांमध्ये विविध सेवांवर परिणाम होऊ शकतो.
12 फेब्रुवारी रोजी भारत बंद आहे, परंतु काही सेवा सामान्यपणे सुरू राहतील.
12 फेब्रुवारी संप प्रामुख्याने केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार नवीन कामगार कायद्यांच्या निषेधार्थ आहे. कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की हे कायदे कंपन्यांना जास्त फायदे देतात आणि कामगारांसाठी संरक्षण कमी करतात. त्यांचा आरोप आहे की या बदलांमुळे कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना काढून टाकणे सोपे होईल आणि सामूहिक सौदेबाजीचे अधिकार कमकुवत होतील. शेतकरी संघटनांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. काही गटांनी आर्थिक धोरणे आणि व्यापार करारांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, ज्याचा परिणाम लहान शेतकरी आणि कामगारांवर होऊ शकतो असे त्यांचे म्हणणे आहे.