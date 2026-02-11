English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
February 12 Bharat Bandh: 12 फेब्रुवारीला भारत बंद! शाळा, कॉलेजना सुट्टी? बँकाही बंद राहणार? बस, रेल्वे, मेट्रो सेवेवर काय परिणाम होणार?

Bharat Bandh Tommorrow News: 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशव्यापी भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. अनेक केंद्रीय कामगार संघटना आणि शेतकरी संघटनांनी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. भारत बंदचे परिणाम कुठे जाणवतील. बँका, शाळा, कॉलेज सुरु असतील की बंद जाणून घेऊया. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 11, 2026, 05:26 PM IST
Bharat Bandh Tomorrow On February 12 : 12 फेब्रुवारी रोजी भारतात देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली आहे. देशभरात बंद पाळला जाणार आहे. प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटनांनी हा बंद पुकारला आहे. शेतकरी संघटना आणि अनेक कर्मचारी संघटनांनीही याला पाठिंबा दर्शविला आहे. परिणामी, 12 फेब्रुवारीला अनेक राज्यांमध्ये बँकिंग सेवा, सार्वजनिक वाहतूक, सरकारी कार्यालये आणि औद्योगिक कारखाने बंद राहू शकतात. तसेच शाळा आणि महाविद्यालांना देखील सुट्टी मिळू शकते. 

12 फेब्रुवारीला भारतातील 30 कोटींहून अधिक कर्मचारी संपावर जाणार

12 फेब्रुवारीला होणाऱ्या संपात 30 कोटींहून अधिक कामगार सहभागी होऊ शकतात असा दावा कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी केला आहे. दहा केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त व्यासपीठाने निदर्शने वेळापत्रकानुसारच सुरू राहतील याची पुष्टी केली आहे. अनेक राज्यांमधील अधिकाऱ्यांनी सूचना जारी केल्या आहेत. कामगार संघटनांनी संघटित आणि असंघटित दोन्ही क्षेत्रातील कामगारांना काम न करता संपात सहभागी व्हावे असे आवाहन केले आहे. केंद्र सरकारच्या कामगार आणि आर्थिक धोरणांच्या निषेधार्थ हा संप पुकारण्यात आला आहे.

12 फेब्रुवारी रोजी  काय बंद राहील? बँका, शाळा, कॉलेजना सुट्टी?

12 फेब्रुवारी रोजी भारत बंद आहे. परिणामी, देशभरातील विविध राज्यांमध्ये विविध सेवांवर परिणाम होऊ शकतो. 

  • सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका काही ठिकाणी बंद राहू शकतात किंवा मर्यादित कर्मचाऱ्यांसह काम करू शकतात.
  • सरकारी कार्यालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती कमी असू शकते.
  • बसेस, टॅक्सी आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक सेवा कमी वेळा धावू शकतात किंवा काही भागात बंद राहू शकतात.
  • कारखाने आणि औद्योगिक युनिट्स एक दिवस काम थांबवू शकतात.
  • ज्या ठिकाणी संपाचा जास्त परिणाम होईल, तिथे शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहू शकतात.
  • अनेक शहरांमध्ये बाजारपेठा आणि स्थानिक दुकाने देखील बंद राहू शकतात.

12 फेब्रुवारीला भारत बंद दिवशी कोणत्या सेवा सुरु राहतील?

12 फेब्रुवारी रोजी भारत बंद आहे, परंतु काही सेवा सामान्यपणे सुरू राहतील. 

  • रुग्णालये आणि आपत्कालीन सेवा
  • रुग्णवाहिका सेवा
  • मेडिकल स्टोअर
  • अग्निशमन दल आणि मदत सेवा
  • दूध पुरवठा
  • वर्तमानपत्र वितरण
  • विमानतळ आणि विमान सेवा
  • एटीएम

12 फेब्रुवारीला भारत बंद का आहे? 

12 फेब्रुवारी संप प्रामुख्याने केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार नवीन कामगार कायद्यांच्या निषेधार्थ आहे. कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की हे कायदे कंपन्यांना जास्त फायदे देतात आणि कामगारांसाठी संरक्षण कमी करतात. त्यांचा आरोप आहे की या बदलांमुळे कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना काढून टाकणे सोपे होईल आणि सामूहिक सौदेबाजीचे अधिकार कमकुवत होतील. शेतकरी संघटनांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. काही गटांनी आर्थिक धोरणे आणि व्यापार करारांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, ज्याचा परिणाम लहान शेतकरी आणि कामगारांवर होऊ शकतो असे त्यांचे म्हणणे आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

