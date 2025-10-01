English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'महान स्वातंत्र्यसैनिक डॉ. हेगडेवार यांना भारतरत्न द्या', विजयादशमीआधी भाजपकडून राष्ट्रपतींकडे मागणी!

Bharat Ratna for RSS Dr. Hedgewar: भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी डॉ. हेगडेवार यांना भारतरत्न देण्याची मागणी केलीय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 1, 2025, 03:27 PM IST
'महान स्वातंत्र्यसैनिक डॉ. हेगडेवार यांना भारतरत्न द्या', विजयादशमीआधी भाजपकडून राष्ट्रपतींकडे मागणी!
भारतरत्न

Bharat Ratna for RSS Dr. Hedgewar: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजेच आरएसएस यंदा शंभर वर्षे पूर्ण करतंय. त्यामुळे यंदाचा विजयादशमी मेळावा खास असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर स्मारक टपाल तिकीट आणि विशेष नाणं प्रकाशित करण्यात आलंय. असे असताना भाजपच्या एका सेलकडून आरएसएस संस्थापक हेगडेवार यांना भारतरत्न देण्याची मागणी करण्यात आलीय. कोणी केलीय ही मागणी? सविस्तर जाणून घेऊया.  

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय जनता पक्षाच्या अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) संस्थापक डॉ. केशव बळवंत हेडगेवार यांना देशाचा सर्वोच्च नागरिक सन्मान ‘भारतरत्न’ प्रदान करण्याची मागणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. सिद्दीकी यांनी डॉ. हेडगेवार यांना स्वातंत्र्यलढ्यातील महान योद्धा आणि राष्ट्रनिर्मितीतील अग्रणी व्यक्तिमत्त्व म्हणून संबोधले आहे. त्यांच्या कार्याने तरुण पिढीला प्रेरणा मिळेल, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

हेडगेवार यांचे योगदान

डॉ. हेडगेवार यांनी 1925 मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना करून देशभक्ती आणि सामाजिक एकतेचा पाया रचला. सिद्दीकी यांनी पत्रात म्हटले आहे की, संघाने कधीही जातीभेद मानला नाही, आणि म्हणूनच एका मुस्लिम स्वयंसेवकाने ही मागणी करणे स्वाभाविक आहे. हेडगेवार यांचे राष्ट्रासाठीचे योगदान देशाच्या सर्वोच्च सन्मानाने गौरवले जावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

RSS ची शंभरी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला 2025 मध्ये शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी दिल्लीतील डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात विशेष समारंभ आयोजित करण्यात येणार आहे. यावेळी एक स्मारक टपाल तिकीट आणि खास नाणे प्रकाशित केले जाईल. या समारंभात पंतप्रधान मोदी स्वयंसेवकांना संबोधित करतील. संघाच्या शतकपूर्तीच्या निमित्ताने त्यांच्या भाषणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संघाच्या सामाजिक आणि राष्ट्रीय योगदानावर ते प्रकाश टाकतील, अशी अपेक्षा आहे. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या विजयादशमी भाषणापूर्वी एक दिवस आधी हा कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमाला संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे उपस्थित राहणार आहेत. संघाच्या शतकपूर्तीचा हा सोहळा देशभरातील स्वयंसेवकांसाठी अभिमानाचा क्षण ठरणार आहे.

FAQ

प्रश्न: डॉ. केशव हेडगेवार यांना भारतरत्न देण्याची मागणी कोणी केली आहे आणि त्याचे कारण काय आहे?

उत्तर: भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्राद्वारे डॉ. केशव हेडगेवार यांना भारतरत्न देण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी हेडगेवार यांना स्वातंत्र्यसैनिक आणि राष्ट्रनिर्मितीतील महत्त्वाचे योगदान देणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणून संबोधले आहे. त्यांच्या कार्याने तरुण पिढीला प्रेरणा मिळेल, असे सिद्दीकी यांचे मत आहे.

प्रश्न: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शतकपूर्ती निमित्त कोणता कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे?

उत्तर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला 2025 मध्ये शंभर वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने नवी दिल्लीतील डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात विशेष समारंभ होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्मारक टपाल तिकीट आणि खास नाणे प्रकाशित केले जाईल. यावेळी पंतप्रधान स्वयंसेवकांना संबोधित करतील.

प्रश्न: RSS शतकपूर्ती समारंभात कोण-कोण उपस्थित राहणार आहेत आणि त्याचे महत्त्व काय आहे?

उत्तर: या समारंभाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे उपस्थित राहणार आहेत. हा सोहळा संघाच्या शतकपूर्तीचा उत्सव असून, संघाच्या राष्ट्रीय आणि सामाजिक योगदानावर प्रकाश टाकला जाईल. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या विजयादशमी भाषणापूर्वी हा कार्यक्रम होत असल्याने त्याला विशेष महत्त्व आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
bharat ratnaRSSRashtriya Swayamsevak SanghMohan Bhagwatnagpur

इतर बातम्या

आता कुरिअर पाठवणे महागणार; कुरिअर रेट्स वाढवले पण 'या...

भारत