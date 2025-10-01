'महान स्वातंत्र्यसैनिक डॉ. हेगडेवार यांना भारतरत्न द्या', विजयादशमीआधी भाजपकडून राष्ट्रपतींकडे मागणी!

Bharat Ratna for RSS Dr. Hedgewar: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजेच आरएसएस यंदा शंभर वर्षे पूर्ण करतंय. त्यामुळे यंदाचा विजयादशमी मेळावा खास असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर स्मारक टपाल तिकीट आणि विशेष नाणं प्रकाशित करण्यात आलंय. असे असताना भाजपच्या एका सेलकडून आरएसएस संस्थापक हेगडेवार यांना भारतरत्न देण्याची मागणी करण्यात आलीय. कोणी केलीय ही मागणी? सविस्तर जाणून घेऊया.
भारतीय जनता पक्षाच्या अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) संस्थापक डॉ. केशव बळवंत हेडगेवार यांना देशाचा सर्वोच्च नागरिक सन्मान ‘भारतरत्न’ प्रदान करण्याची मागणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. सिद्दीकी यांनी डॉ. हेडगेवार यांना स्वातंत्र्यलढ्यातील महान योद्धा आणि राष्ट्रनिर्मितीतील अग्रणी व्यक्तिमत्त्व म्हणून संबोधले आहे. त्यांच्या कार्याने तरुण पिढीला प्रेरणा मिळेल, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
डॉ. हेडगेवार यांनी 1925 मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना करून देशभक्ती आणि सामाजिक एकतेचा पाया रचला. सिद्दीकी यांनी पत्रात म्हटले आहे की, संघाने कधीही जातीभेद मानला नाही, आणि म्हणूनच एका मुस्लिम स्वयंसेवकाने ही मागणी करणे स्वाभाविक आहे. हेडगेवार यांचे राष्ट्रासाठीचे योगदान देशाच्या सर्वोच्च सन्मानाने गौरवले जावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला 2025 मध्ये शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी दिल्लीतील डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात विशेष समारंभ आयोजित करण्यात येणार आहे. यावेळी एक स्मारक टपाल तिकीट आणि खास नाणे प्रकाशित केले जाईल. या समारंभात पंतप्रधान मोदी स्वयंसेवकांना संबोधित करतील. संघाच्या शतकपूर्तीच्या निमित्ताने त्यांच्या भाषणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संघाच्या सामाजिक आणि राष्ट्रीय योगदानावर ते प्रकाश टाकतील, अशी अपेक्षा आहे. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या विजयादशमी भाषणापूर्वी एक दिवस आधी हा कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमाला संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे उपस्थित राहणार आहेत. संघाच्या शतकपूर्तीचा हा सोहळा देशभरातील स्वयंसेवकांसाठी अभिमानाचा क्षण ठरणार आहे.
