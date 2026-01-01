English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Marathi News
  भारत
ओला-उबरला टक्कर देणारी नवीन सुविधा, काय आहे भारत टॅक्सी? कोणाचा कसा फायदा? A टू Z माहिती!

Bharat Taxi: 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 1, 2026, 06:35 PM IST
भारत टॅक्सी

Bharat Taxi: भारत टॅक्सी ही देशातील पहिली सहकारी तत्त्वावर चालणारी टॅक्सी सेवा आहे. ही सेवा सरकारच्या सहकार मंत्रालयाच्या मदतीने विकसित करण्यात आली असून 1 जानेवारी 2026 पासून देशभरात अधिकृतपणे सुरू झाली. याआधी नोव्हेंबर 2025 मध्ये दिल्लीत 650 गाड्यांसह प्रायोगिक तत्त्वावर चाचणी घेण्यात आली होती. ही सेवा सहकार टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेडच्या माध्यमातून चालते. ज्यात चालकच मालक आणि भागीदार असतात. चालकांना न्याय्य कमाई आणि प्रवाशांना परवडणाऱ्या दरात प्रवास सुविधा देणे हा या सेवेचा मुख्य उद्देश आहे.

चालकांना पूर्ण कमाई

सामान्यपणे ओला, उबर किंवा रॅपिडो सारख्या कंपन्या प्रत्येक राइडवर 20 ते 30 टक्के कमीशन कापतात. ज्यामुळे चालकांची कमाई कमी होते. मात्र भारत टॅक्सीमध्ये कमिशन पूर्णपणे शून्य आहे. चालकांना प्रवाशाकडून मिळणारे पूर्ण भाडे थेट मिळते. फक्त नॉमिनल सदस्यता शुल्क दररोज किंवा महिन्याचे थोडे पैसे भरावे लागते. याशिवाय सहकारी संस्थेच्या नफ्यातील वाटा चालकांना मिळतो. ज्यामुळे त्यांना अतिरिक्त उत्पन्न आणि भागीदारीची भावना येते.

प्रवाशांसाठी स्वस्त भाडे

भारत टॅक्सीमध्ये सर्ज प्रायसिंग म्हणजे पीक वेळी जास्त भाडे पूर्णपणे टाळले जाते किंवा खूप कमी ठेवले जाते. भाडे आगाऊ निश्चित आणि पारदर्शी असते. ज्यामुळे प्रवाशांना आश्चर्यकारक वाढीव दर सहन करावे लागत नाहीत. प्रायोगिक चाचणीत ही सेवा ओला-उबरपेक्षा 25 ते 30 टक्के स्वस्त ठरली आहे. काही वेळा 100 रुपयांपेक्षा जास्त फरक पडला आहे. प्रवाशांना टॅक्सी, ऑटो, बाइक राइडिंगसह विविध पर्याय मिळतात.

सुरक्षा आणि सोयीच्या सुविधा

ही सेवा पूर्णपणे अॅपवर आधारित आहे. प्रवाशांसाठी 'भारत टॅक्सी' आणि चालकांसाठी 'भारत टॅक्सी ड्रायव्हर' असे वेगळे अॅप उपलब्ध आहेत, जे अँड्रॉइड आणि आयओएस दोन्हीवर डाउनलोड करता येतात. चालकांची पूर्ण तपासणी केली जाते आणि काही ठिकाणी पोलिसांच्या यंत्रणेशी जोडलेले असते, ज्यामुळे सुरक्षितता वाढते. रिअल-टाइम ट्रॅकिंग, सोपी बुकिंग आणि विश्वासार्ह सेवा यामुळे प्रवास अधिक आरामदायी होतो.

ओला, उबर, रॅपिडोसोबत स्पर्धा 

भारत टॅक्सी ओला, उबर आणि रॅपिडोला थेट आव्हान देत आहे. खासगी कंपन्यांमध्ये चालक फक्त कर्मचारी असतात, तर येथे ते सहकारी संस्थेचे भागीदार असतात. यामुळे चालकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभाग आणि नफ्याचा वाटा मिळतो. प्रवाशांना स्वस्त दर, तर चालकांना पूर्ण कमाई आणि विमा सुविधा मिळते. ही सेवा ग्रामीण भागात रोजगार वाढवण्यासाठीही उपयुक्त ठरणार आहे.

विस्ताराची योजना

सुरुवातीला दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बंगळुरु, पुणे, लखनऊ, जयपुर, भोपाल सारख्या प्रमुख शहरांत सेवा उपलब्ध होईल. नंतर हळूहळू देशभरात आणि ग्रामीण भागात विस्तार केला जाईल. सरकारच्या पाठिंब्यामुळे ही सेवा विश्वासार्ह आणि दीर्घकाळ टिकणारी ठरू शकते. चालक आणि प्रवाशांच्या तक्रारी दूर करून ही सेवा राइड-हेलिंग क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याची क्षमता आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

