ओला-उबरला टक्कर देणारी नवीन सुविधा, काय आहे भारत टॅक्सी? कोणाचा कसा फायदा? A टू Z माहिती!

Bharat Taxi: भारत टॅक्सी ही देशातील पहिली सहकारी तत्त्वावर चालणारी टॅक्सी सेवा आहे. ही सेवा सरकारच्या सहकार मंत्रालयाच्या मदतीने विकसित करण्यात आली असून 1 जानेवारी 2026 पासून देशभरात अधिकृतपणे सुरू झाली. याआधी नोव्हेंबर 2025 मध्ये दिल्लीत 650 गाड्यांसह प्रायोगिक तत्त्वावर चाचणी घेण्यात आली होती. ही सेवा सहकार टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेडच्या माध्यमातून चालते. ज्यात चालकच मालक आणि भागीदार असतात. चालकांना न्याय्य कमाई आणि प्रवाशांना परवडणाऱ्या दरात प्रवास सुविधा देणे हा या सेवेचा मुख्य उद्देश आहे.
सामान्यपणे ओला, उबर किंवा रॅपिडो सारख्या कंपन्या प्रत्येक राइडवर 20 ते 30 टक्के कमीशन कापतात. ज्यामुळे चालकांची कमाई कमी होते. मात्र भारत टॅक्सीमध्ये कमिशन पूर्णपणे शून्य आहे. चालकांना प्रवाशाकडून मिळणारे पूर्ण भाडे थेट मिळते. फक्त नॉमिनल सदस्यता शुल्क दररोज किंवा महिन्याचे थोडे पैसे भरावे लागते. याशिवाय सहकारी संस्थेच्या नफ्यातील वाटा चालकांना मिळतो. ज्यामुळे त्यांना अतिरिक्त उत्पन्न आणि भागीदारीची भावना येते.
भारत टॅक्सीमध्ये सर्ज प्रायसिंग म्हणजे पीक वेळी जास्त भाडे पूर्णपणे टाळले जाते किंवा खूप कमी ठेवले जाते. भाडे आगाऊ निश्चित आणि पारदर्शी असते. ज्यामुळे प्रवाशांना आश्चर्यकारक वाढीव दर सहन करावे लागत नाहीत. प्रायोगिक चाचणीत ही सेवा ओला-उबरपेक्षा 25 ते 30 टक्के स्वस्त ठरली आहे. काही वेळा 100 रुपयांपेक्षा जास्त फरक पडला आहे. प्रवाशांना टॅक्सी, ऑटो, बाइक राइडिंगसह विविध पर्याय मिळतात.
ही सेवा पूर्णपणे अॅपवर आधारित आहे. प्रवाशांसाठी 'भारत टॅक्सी' आणि चालकांसाठी 'भारत टॅक्सी ड्रायव्हर' असे वेगळे अॅप उपलब्ध आहेत, जे अँड्रॉइड आणि आयओएस दोन्हीवर डाउनलोड करता येतात. चालकांची पूर्ण तपासणी केली जाते आणि काही ठिकाणी पोलिसांच्या यंत्रणेशी जोडलेले असते, ज्यामुळे सुरक्षितता वाढते. रिअल-टाइम ट्रॅकिंग, सोपी बुकिंग आणि विश्वासार्ह सेवा यामुळे प्रवास अधिक आरामदायी होतो.
भारत टॅक्सी ओला, उबर आणि रॅपिडोला थेट आव्हान देत आहे. खासगी कंपन्यांमध्ये चालक फक्त कर्मचारी असतात, तर येथे ते सहकारी संस्थेचे भागीदार असतात. यामुळे चालकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभाग आणि नफ्याचा वाटा मिळतो. प्रवाशांना स्वस्त दर, तर चालकांना पूर्ण कमाई आणि विमा सुविधा मिळते. ही सेवा ग्रामीण भागात रोजगार वाढवण्यासाठीही उपयुक्त ठरणार आहे.
सुरुवातीला दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बंगळुरु, पुणे, लखनऊ, जयपुर, भोपाल सारख्या प्रमुख शहरांत सेवा उपलब्ध होईल. नंतर हळूहळू देशभरात आणि ग्रामीण भागात विस्तार केला जाईल. सरकारच्या पाठिंब्यामुळे ही सेवा विश्वासार्ह आणि दीर्घकाळ टिकणारी ठरू शकते. चालक आणि प्रवाशांच्या तक्रारी दूर करून ही सेवा राइड-हेलिंग क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याची क्षमता आहे.