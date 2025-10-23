ऐन दिवाळीत जीवघेणे संकट, 14 चिमुरड्यांची दृष्टी हिरावली, दिवाळीसाठी आणलेल्या बंदुकीनेच घात केला

Bhopal Calcium Carbide Gun Injuries: देशभरात दिवाळीचा उत्साह असतानाच मध्य प्रदेशच्या भोपाळमध्ये मोठी दुर्घटना घडली आहे. एका घातकी खेळण्यामुळं अनेक कुटुंबावर मोठं संकट कोसळलं आहे. फक्त 150 ते 200 रुपये किंमत असलेल्या कॅल्शियम कार्बाइड गनने यंदा मुलं आणि तरुणांचे डोळेच हिसकावून घेतले आहेत. रुग्णालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आत्तापर्यंत 125हून अधिक लोकांना हा त्रास झाला आहे. यातील सर्वाधिक रुग्ण 8 ते 14 वर्षांच्या दरम्यान आहेत. मात्र त्याचबरोबर 7 वर्ष ते 35 वर्षांचे तरुणांनाही त्याचा फटका बसला आहे.
हे बंदूक गॅस लायटर, प्लास्टिक पाईप आणि आरामात उपलब्ध होणाऱ्या कॅल्शियम कार्बाईडने बनवली जाते. पाईपमध्ये भरलेला कॅल्शियम कार्बाईड जेव्हा पाण्यात मिसळतो तेव्हा एसिटिलीन गॅस निर्माण होतो. एक छोटीशी ठिणगी उडताच मोठा स्फोट होतो आणि पाइप तुटल्यानंतर निघणारे छोटे प्लास्टिकचे तुकडे थेट डोळ्यात घुसतात. त्यामुळं गंभीर इजा होऊ शकते. यामुळं चेहरा, डोळे आणि कॉर्नियाला गंभीर इजा होऊ शकते.
भोपाळच्या रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांचा रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे की, 20-30 टक्के प्रकरणात गंभीर इजा झाल्याचे पाहायला मिळते. काही लोकंना तात्काळ ऑपरेशनची आवश्यकता पडू शकते तर काही प्रकरणात कॉर्निया ट्रान्सप्लांट करावा लागू शकतो.
इंटरनेटच्या माध्यमातून कार्बाइड गन व्हायरल झाल्या असून लाखो मुलांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. मुलांसाठी हा एक नवीन दिवाळी ट्रेंड मानला जातो. त्याच्या धोक्यांबद्दल माहिती नसल्यामुळे दुकानदारांनीही त्या विकण्यास सुरुवात केली आहे. बाजारात १०० ते २०० रुपयांना विकले जात आहे आणि या बंदुका घरी बनवल्या जातात. दुकानातून खरेदी केलेल्या किंवा बनवलेल्या बंदुकीच्या बॅरलमध्ये पाहताना मुले अपघाताचे बळी पडत आहेत.देशभरात अशी प्रकरणे समोर आल्यानंतर, कार्बाइड गन हा एक धोकादायक ट्रेंड मानला जात आहे, परंतु त्याचे व्हिडिओ अद्याप सोशल मीडियावर व्हायरल होताहेत.
उत्तर: कार्बाइड गन ही एक घरगुटी बनवलेली छोटी बंदूक आहे, जी कॅल्शियम कार्बाइड, प्लास्टिक पाईप आणि गॅस लायटरसारख्या सामान्य वस्तू वापरून तयार केली जाते. ही दिवाळीच्या काळात मुलांमध्ये व्हायरल झालेली एक धोकादायक खेळणी आहे, जी फक्त १०० ते २०० रुपयांत मिळते किंवा घरीच बनवली जाते.
उत्तर: पाईपमध्ये कॅल्शियम कार्बाइड भरून त्यात पाणी मिसळले जाते. यामुळे एसिटिलीन गॅस तयार होतो. गॅस लायटरने ठिणगी उडवली की मोठा स्फोट होतो. स्फोटामुळे प्लास्टिक पाईप तुटते आणि त्यातील छोटे तुकडे उडून डोळे, चेहरा किंवा कॉर्नियाला इजा करतात.
उत्तर: भोपाळमधील रुग्णालयानुसार, आत्तापर्यंत १२५ हून अधिक लोकांना इजा झाली आहे. यातील ८०% रुग्ण ८ ते १४ वर्षांच्या मुलांमधील आहेत, तर उरलेले ७ ते ३५ वर्षांच्या तरुणांमधील आहेत. २०-३०% प्रकरणांमध्ये गंभीर इजा झालेली आहे.