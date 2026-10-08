/‘दृश्यम-3’पाहून थेट गर्लफ्रेंडच्या फ्लॅटवर गोळीबार, ब्रेकअपनंतर डॉक्टरचं भयानक कृत्य!

मध्य प्रदेशातील भोपालच्या गांधी नगर परिसरात धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ब्रेकअपनंतर मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ झालेल्या डॉक्टर नवीनने त्याची डॉक्टर गर्लफ्रेंड श्वेता आणि तिच्या भावावर गोळीबार केल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली असून पोलीस संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नवीन आणि श्वेता गेल्या सात वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये होते. दोघेही आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेजचे विद्यार्थी होते. मात्र काही काळापूर्वी दोघांचे नाते तुटले. ब्रेकअपनंतर नवीन भावनिकदृष्ट्या अस्वस्थ झाला होता. त्याने श्वेताशिवाय जगू शकत नसल्याचे मित्रांजवळ सांगितल्याचे वृत्त आहे.
या प्रकरणातील सर्वाधिक चर्चेत आलेली बाब म्हणजे घटनेपूर्वी नवीनने मित्रांसोबत ‘दृश्यम-3’ चित्रपट पाहिला होता. चित्रपट पाहिल्यानंतर तो थेट श्वेताच्या फ्लॅटकडे गेला. त्यानंतर त्याने श्वेता आणि तिच्या भावावर गोळीबार केल्याचे वृत्त आहे. या घटनेमागील नेमका हेतू आणि चित्रपटाचा त्याच्या कृतीशी काही संबंध होता का, याचा तपास पोलीस करत आहेत.
श्वेता आणि तिच्या भावावर गोळीबार केल्यानंतर नवीनने स्वतःचाही जीव घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे. पोलिसांकडून घटनेची पार्श्वभूमी, नवीनची मानसिक अवस्था, ब्रेकअपची कारणे आणि गोळीबारामागील परिस्थिती यांचा तपास केला जात आहे.
या घटनेनंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. सात वर्षांचे नाते तुटल्यानंतर निर्माण झालेला मानसिक ताण, नवीन आणि श्वेता यांच्यातील मतभेद तसेच घटनेपूर्वी घडलेल्या घटनांची माहिती तपासली जात आहे. या प्रकरणामुळे नातेसंबंधातील तणाव वाढल्यास भावनिक आधार आणि मानसिक आरोग्याच्या मदतीचे महत्त्वही अधोरेखित झाले आहे. मात्र, घटनेमागील संपूर्ण कारणे आणि जबाबदारी तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होतील.