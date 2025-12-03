'त्या' रात्री खिडकीतून आला मृत्यू... 3000 जागीच दगावले; 25000+ भारतीयांचा मृत्यू! आजही दिसतो प्रभाव

World’s Worst Industrial Disaster: हिवाळ्यातील इतर कोणत्याही थंड रात्रीसारखी ती सामान्य रात्र काही क्षणांमध्ये अनेकांसाठी काळरात्र ठरली! रात्री झोपताना अनेकांना आपण उद्या सकाळचा सूर्यच पाहू शकणार नाही याची पुसटशीही कल्पना नव्हती. पण घडलं असंच! 2-3 डिसेंबरच्या मध्यरात्री हजारो भारतीय झोपेतच दगावले. भारताच्या इतिहासातील ही काळरात्र ठरली आणि ही घटना भारतीय औद्योगिक क्षेत्रातील सर्वात घातक दुर्घटना म्हणून ओळखली जाऊ लागली. असं म्हणतात की या दुर्घटनेमध्ये मृत्यू घरांच्या दारांबरोबरच खिडकीवाटेही आला होता.
भारताच्या इतिहास घडलेला हा सारा प्रकार भोपाळ गॅस दुर्घटना म्हणून ओळखला जातो. 1984 मध्ये घडलेल्या या दुर्घटनेत अनेकांची आयुष्य तर जन्माला येण्याच्या आधीच उध्वस्त झाली. मृत्यू न झालेल्यांनाही आपल्याला मृत्यू आलेला बरा अशी अवस्था होती. यामागील कारण म्हणजे संपूर्ण परिसर एखाद्या मोठ्या गॅस चेंबरसारखा झाला होता. कोणीतरी गळा दाबतंय आणि श्वास घेता येत नसल्याने डोळ्यांसमोर अंधार पडून लोक प्राण सोडत असल्यासारखा हा भयान घटनाक्रम होता.
युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) या कंपनीच्या कीटकनाशक कारखान्यातून अत्यंत विषारी मिथाइल आयसोसायनेट (एमआयसी) वायूची मोठी गळती झाली, ज्यामुळे हजारो लोकांचा मृत्यू झाला आणि लाखो लोक प्रभावित झाले. कारखान्याच्या टँक क्रमांक 610 मधून सुमारे 40 टन एमआयसी वायू गळला.
टँकमध्ये पाणी शिरल्यामुळे रासायनिक अभिक्रिया सुरू झाली. यामुळे कार्बन डायऑक्साइड तयार झाले आणि टँकचे तापमान 200 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत वाढले, ज्याने वायू गळतीला कारणीभूत ठरले. कंपनीच्या सुरक्षितता यंत्रणेत दोष असल्याचा आरोप आहे. रेफ्रिजरेशन सिस्टम बंद असणे आणि अलार्म न वाजणे यासारखे दोष दिसून आल्याचं सांगितलं जातं.
तात्काळ तीन हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला, तर दीर्घकालीन आजारांमुळे एकूण 20 ते 25 हजार लोकांचा मृत्यू ओढवला, असं अनेक संस्थांचं म्हणणं आहे. यामध्ये प्रामुख्याने भोपाळ गॅस पीडित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघटना, भोपाळ गॅस पीडित महिला उद्योग संघटनांचा समावेश होतो. सरकार दरबारी 2259 जणांच्या मृत्यूची नोंद आहे. मात्र सुमारे पाच लाखांहून अधिक लोक जखमी किंवा अपंग झाले. शहरातील अनेक भागात विषारी वायू पसरल्यामुळे लोकांना श्वास घेणे कठीण झाले, डोळे जळू लागले आणि अनेकांना हृदयविकार, फुप्फुसाचे आजार उद्भवले.
वायू गळतीमुळे माती, पाणी आणि हवा प्रदूषित झाली. आजही भोपाळ परिसरात विषारी पदार्थांचे अवशेष असल्याच्या तक्रारी आहेत, ज्यामुळे कर्करोग आणि जन्मजात दोष वाढले आहेत.
16 ते 22 डिसेंबर 1984 दरम्यान सरकारने 'ऑपरेशन फेथ' राबवले, ज्यात लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवले आणि कारखाना परिसर स्वच्छ करण्यात आला.
1989 मध्ये युनियन कार्बाइडने 470 मिलियन डॉलर्सची नुकसान भरपाई देण्याचे मान्य केले, परंतु पीडितांना ते अपुरे वाटले. 2023 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने अतिरिक्त 7,844 कोटी रुपयांच्या मागणीला नकार दिला.
कंपनीचे सीईओ वॉरेन अँडरसन यांच्यावर मनुष्यवधाचा आरोप ठेवण्यात आला. 1992 मध्ये त्यांना फरारी घोषित केले, परंतु अमेरिकेने प्रत्यार्पण केले नाही. 2014 मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला.