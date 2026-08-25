/एकाचवेळी पक्ष सोडणाऱ्या TMC च्या 20 खासदारांवर मोठी कारवाई; सदस्यत्व रद्द होणार?

तृणमूल काँग्रेस : जून 2026 मध्ये भारतात एक मोठा राजकीय भूंकप आला होता. तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) 20 खासदारांनी एकाचवेळी पक्ष सोडला. आता या खासदारांवर मोठी कारवाई होणार आहे. नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडियामध्ये (एनसीपीआय) सामील झालेल्या तृणमूल काँग्रेसने दाखल केलेल्या याचिकेवरील अपात्रता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व 20 'बंडखोर' खासदारांना नोटीस बजावली आहे.
या प्रकरणात सॉलिसिटर जनरल यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्या वतीने बाजू मांडली. या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. पक्षांतर केल्यामुळे 20 टीएमसी खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. अभिषेक बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून, लोकसभा अध्यक्षांनी या खासदारांविरुद्ध पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकांवर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) २० खासदारांच्या नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडियामध्ये (एनसीपीआय) विलीनीकरणाचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. टीएमसी खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारे, सर्वोच्च न्यायालयाने या 20 खासदारांसह लोकसभेच्या महासचिवांना नोटीस बजावली आहे. या याचिकेत लोकसभेच्या अध्यक्षांनाही पक्षकार बनवण्यात आले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कल्याण बॅनर्जी हजर होते. लोकसभा अध्यक्षांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हजर होते. अध्यक्षांनी या प्रकरणात आधीच कारवाई सुरू केली आहे. अध्यक्षांनी सर्व 20 खासदारांकडून खुलासा मागवला असल्याची माहिती मेहता यांनी न्यायालयाला दिली .
अध्यक्षांना स्वतंत्र औपचारिक नोटीस बजावण्याची गरज नाही. ते अध्यक्षांच्या वतीने न्यायालयाला सहकार्य करतील. सर्वोच्च न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली. खंडपीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी, अध्यक्षांनी कारवाई करू नये, या याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादाचा उल्लेख केला. घटनात्मक पदांवर असलेल्या अधिकाऱ्यांनी वेळेवर निर्णय घेतले पाहिजेत असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
या खासदारांनी टीएमसी सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे, घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार, पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे अशी मागणी अभिषेक बॅनर्जी यांनी केली आहे . याचिकेत म्हटले आहे की, लोकसभा अध्यक्षांकडे अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असूनही अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
जून 2026 मध्ये TMC पक्षात मोठी फूट पडली. यानंतर काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय आणि युसूफ पठाण यांच्यासह टीएमसीच्या 20 खासदारांनी एनसीपीआयमध्ये विलीन झाल्याचा दावा केला. त्यांनी लोकसभेत एक स्वतंत्र एनसीपीआय गट म्हणून बसण्याची परवानगीही मागितली. हे 20 खासदार टीएमसीच्या एकूण 28 लोकसभा खासदारांपैकी दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त आहेत.
संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीतील कलम 4 त्यांचे संरक्षण करते. या तरतुदीनुसार, जर एखाद्या राजकीय पक्षाचे दोन-तृतीयांश आमदार किंवा खासदार दुसऱ्या पक्षात विलीन झाले, तर त्यांना पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरवता येत नाही असा दावा विलीन होणाऱ्या खासदारांनी केला आहे.
दुसरीकडे, टीएमसी या दाव्याला आव्हान दिले आहे. केवळ दुसऱ्या पक्षात सामील झाल्याने मूळ राजकीय पक्षाचे वैध विलीनीकरण होत नाही, असा पक्षाचा युक्तिवाद आहे. 19 जून रोजी, टीएमसीने सर्व २० खासदारांविरुद्ध लोकसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र अपात्रता याचिका दाखल केल्या.