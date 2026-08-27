/बंडखोर खासदारांची धाकधूक वाढली, सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतल्यानंतर ओम बिर्लांची मोठी कारवाई;काय घडलंय नेमकं?

तृणमूल काँग्रेसमधील बंडखोर खासदारांच्या प्रकरणाने आता महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी TMCच्या 20 खासदारांना अपात्रतेच्या याचिकांवर सात दिवसांत उत्तर देण्याची नोटीस बजावली आहे. ही कारवाई TMCचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर झाली. त्यामुळे या खासदारांच्या लोकसभा सदस्यत्वावर पुढे काय निर्णय होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
लोकसभा सचिवालयाने 20 बंडखोर टीएमसी खासदारांना नोटिसा पाठवून संबंधित अपात्रता याचिकांवर त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. खासदारांना उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया संविधानातील पक्षांतरबंदीच्या तरतुदींनुसार सुरू करण्यात आली आहे.
या 20 खासदारांमध्ये सायोनी घोष, युसूफ पठाण, शताब्दी रॉय, रचना बॅनर्जी, जून मालिया, प्रसून बॅनर्जी यांच्यासह इतर खासदारांचा समावेश आहे. TMCचा आरोप आहे की हे खासदार पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आल्यानंतर पक्षापासून वेगळे झाले आणि NCPIशी जोडले गेले. त्यामुळे त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात TMCचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र, त्यावर निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याचा दावा करत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 25 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी केली.
सुनावणीदरम्यान केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाने खासदारांना नोटिसा आधीच बजावल्याची माहिती दिली. त्यावर न्यायालयाने केवळ नोटीस बजावणे पुरेसे नसून कार्यवाही ठरावीक कालमर्यादेत पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे, अशी भूमिका मांडली. त्यामुळे आता या प्रकरणाच्या पुढील प्रक्रियेकडे विशेष लक्ष आहे.
दुसरीकडे, संबंधित 20 खासदारांनी टीएमसीपासून वेगळा गट तयार करून नॅशनलिस्ट सिटीझन पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) सोबत संलग्न झाल्याचे सांगितले आहे. त्यांचा दावा असा आहे की दोन-तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा असल्यामुळे हे प्रकरण पक्षांतरबंदीच्या कायद्यातील विलीनीकरणाच्या अपवादात येते. मात्र, TMC या दाव्याला विरोध करत आहे.
या वादाच्या केंद्रस्थानी संविधानातील दहावी अनुसूची म्हणजेच पक्षांतर बंदी कायदा आहे. एखाद्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या खासदाराने स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले किंवा पक्षाच्या निर्देशांविरोधात भूमिका घेतली, तर अपात्रतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मात्र, विलीनीकरणासंदर्भातील घटनात्मक तरतुदी आणि दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा यामुळे या प्रकरणात कायदेशीर तपासणी महत्त्वाची ठरणार आहे. अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यवाहीवर आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून असेल.
20 खासदारांकडून सात दिवसांत उत्तर मिळाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांचे कार्यालय त्यांची बाजू आणि टीएमसीच्या अपात्रता याचिकांचा विचार करेल. या प्रक्रियेचा परिणाम संबंधित खासदारांच्या लोकसभा सदस्यत्वावर तसेच टीएमसीच्या संसदीय ताकदीवर होऊ शकतो. त्यामुळे हा केवळ एका पक्षातील अंतर्गत संघर्ष राहिलेला नसून, पक्षांतरबंदी कायद्याची अंमलबजावणी आणि लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयप्रक्रियेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा घटनात्मक व राजकीय मुद्दा बनला आहे.