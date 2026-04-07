दिवसभराचे कामकाज संपल्यानंतर बँक कायमस्वरुपी बंद झाली; RBI ची मोठी कारवाई! मोठ्या को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द

RBI ने मोठी कारवाई केली आहे. मोठ्या को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केला आहे.  दिवसभराचे कामकाज संपल्यानंतर बँक बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. यामुळे ग्राहकांमध्ये खळबळ उडाली. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 7, 2026, 10:42 PM IST
Shirpur Merchants Cooperative Bank : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मोठी कारवाई केली आहे. एका मोठ्या सहकारी बँकेचा परवाना RBI ने रद्द केला आहे. शिरपूर मर्चंट्स कोऑपरेटिव्ह बँकेवर ही कारवाई झाली आहे. बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही, नफ्याची शक्यता नाही अशी कारणे देत आरबीआयने ही कारवाई केली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

RBI ने एक निवेदन जारी केले आहे. 6 एप्रिल 2026 रोजी कामकाज संपल्यानंतर बँकेशी संबंधित सर्व सेवा बंद केल्या जातील असे स्पष्ट आदेश या परिपत्राकात देण्यात आले. सहकारी आयुक्त, सहकारी संस्थांचे निबंधक यांना बँक बंद करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. लिक्विडेटरची (कंपनीची मालमत्ता विकून कर्ज फेडणाऱ्याची) नियुक्ती करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. बँक बंद झाल्यानंतर, प्रत्येक ठेवीदाराला ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाकडून (DICGC) त्यांच्या ठेवींवर 5 लाख रुपयांपर्यंतची ठेव विमा रक्कम मिळण्याचा हक्क असेल.

मध्यवर्ती बँकेने परिपत्रक जारी केले आहे. सहकारी बँकेच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 99.7 टक्के ठेवीदार डीआयसीजीसीकडून त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत. डीआयसीजीसीने संबंधित ठेवीदारांच्या संमतीच्या आधारावर, 31 जानेवारी 2026 पर्यंत एकूण विमा संरक्षित ठेवींपैकी 48.95 कोटी रुपयांचे वितरण आधीच केले आहे.
परवाना रद्द करण्यासंदर्भात तपशील देताना आरबीआयने म्हटले आहे की, बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि नफ्याची शक्यता नाही. बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता सध्याच्या ठेवीदारांना पूर्ण रक्कम परत करू शकणार नाही.

ग्राहकांवर काय परिणाम होणार 

मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की बँकेचे कामकाज सुरू ठेवणे हे तिच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी हानिकारक ठरु शकते. परवाना रद्द झाल्यामुळे, शिरपूर मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेला ठेवी स्वीकारणे आणि देणे यासह बँकिंग व्यवसाय करण्यास तात्काळ प्रभावाने मनाई करण्यात आली आहे.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

