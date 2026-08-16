/EPFO ची लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा, 15 ऑगस्टपासून कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याचे मोठे बदल लागू; आताच घ्या जाणून!

तुम्ही अनेक कंपन्यांमध्ये नोकरी केली असेल आणि प्रत्येक ठिकाणी पीएफ जमा झाला असेल, तर जुने पीएफ खाते किंवा मेंबर आयडी लक्षात ठेवणं कठीण होऊ शकतं. अशा कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने सर्व्हिस हिस्ट्री सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या माध्यमातून यूएनशी संबंधित रोजगाराची माहिती एकाच ठिकाणी पाहता येते. म्हणजेच नोकरी बदलल्यानंतर तयार झालेले वेगवेगळे पीएफ मेंबर आयडी शोधणे तुलनेने सोपे होते.
ईपीएफओच्या अपडेटेड मेंबर पोर्टलमध्ये ऑनलाईन सर्व्हिसनंतर मेंबर सर्व्हिस हिस्ट्री या पर्यायातून रोजगाराशी संबंधित नोंदी पाहता येतात. यात संबंधित नियोक्ता/आस्थापनेची माहिती, पीएफ मेंबर आयडी तसेच नोकरीशी संबंधित उपलब्ध सेवा नोंदी पाहता येतात. त्यामुळे तुमच्या यूएएनशी जोडलेली जुनी PF खाती किंवा एखादी नोकरीची नोंद राहून गेली आहे का, हे तपासण्यास मदत होते.
नोकरी बदलताना नवीन पीएफ मेंबर आयडी तयार होऊ शकतो. मात्र जुना मेबर आयडी योग्य यूएएनशी जोडलेला नसेल, तर भविष्यात पीएफ ट्रान्स्फर किंवा इतर सेवांच्या वेळी अडचण येऊ शकते. सर्व्हिस हिस्ट्रीमुळे अशा नोंदी आधीच तपासता येतात. एखादी जुनी नोकरी किंवा PF खाते दिसत नसेल, तर संबंधित माहितीची पडताळणी करून योग्य प्रक्रिया करण्याचा मार्ग निवडता येतो. त्यामुळे नोकरी बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी ही माहिती वेळोवेळी तपासणे महत्त्वाचे आहे.
यूएएन म्हणजे यूनिव्हर्सन अॅक्टिव्हेशन नंबर कर्मचारी वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये नोकरी करत असला तरी त्याच्या PF सेवांना एकाच यूएएनशी जोडण्याची संकल्पना आहे. त्यामुळे प्रत्येक नोकरीसाठी तयार होणारे मेंबर आयडी योग्य यूएएनशी लिंक असणे महत्त्वाचे ठरते. ईपीएफओने डिजिटल सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी यूएएन जनरेशन आणि अॅक्टीव्हेशन प्रक्रियेतही बदल केले आहेत. आता विद्यमान यूएएन अॅक्टीव्हेशन तसेच नवीन यूएएन अलॉटमेंटसाठी उमंग अॅपमधील आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा वापरता येते.
नोकरी बदलल्यानंतर पीएफ ट्रान्सफर करण्याआधी सर्व्हिस हिस्ट्री तपासल्यास तुमच्या रोजगाराच्या नोंदी व्यवस्थित आहेत का, हे समजू शकते. विशेषतः अनेक कंपन्यांमध्ये काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी जुने मेंबर आयडी, रोजगाराची नोंद आणि यूएएनशी संबंधित माहिती तपासावी. ईपीएफओने ट्रान्सफर सर्टिफिकेट मध्ये पीएफ बॅलॅन्स, इंट्रेस्ट, सर्व्हिस हिस्ट्री आणि ईपीएसशी संबंधित रोजगाराची माहिती उपलब्ध करून देण्याची सुविधाही वाढवली आहे.
पीएफची माहिती तपासण्यासाठी अनधिकृत वेबसाइट, एजंट किंवा व्यक्तींवर अवलंबून राहू नका. ईपीएफओने स्वतः सदस्यांना अधिकृत पोर्टल आणि उपलब्ध डिजिटल सेवांचा वापर करण्याचे आवाहन करते. सध्या ईपीएफओच्या मेंबर पोर्टलवर यूएएन अॅक्टिव्हेशनची सुविधा बंद करून ती उमंग अॅपमधील फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रियेकडे हलवण्यात आली आहे. त्यामुळे पीएफशी संबंधित सेवा वापरताना फक्त अधिकृत ईपीएफओ पोर्टल किंवा उमंग अॅप वापरणे सुरक्षित आहे.