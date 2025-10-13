English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Flipkart लाच घातला गंडा! तब्बल 1,21,68,373 रुपयांचे सामान चोरीला, भिवंडीवरुन निघालेला ट्रक...

Flipkart Big billion Sale: फ्लिपकार्टचा बिग बिलियन सेल सुरू असतानाच एक धक्कादायक घटना घडली आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 13, 2025, 09:31 AM IST
Flipkart लाच घातला गंडा! तब्बल 1,21,68,373 रुपयांचे सामान चोरीला, भिवंडीवरुन निघालेला ट्रक...
big billion sale shock 221 iphones stolen from flipkart Truck in punjab

Flipkart Big billion Sale:   पंजाबच्या खन्ना परिसरातून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. फ्लिपकार्टच्या गोदामात पोहोचण्यापूर्वीच 1.21 कोटीहून अधिक किमतीचा माल चोरीला गेला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार कॅमियन लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडेसंदर्भातील हे प्रकरण आहे. ट्रक चालक नासीर आणि त्याचा साथीदार चेत यांनी हा माल लंपास केल्याचा संशय आहे. दोघांविरोधात चोरी व कट रचणे असे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

तक्रारीनुसार, 27 सप्टेंबर रोजी कंपनीचे फिल्ड ऑपरेशन अधिकारी प्रीतम शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रक भिवंडीहून 11,677 वस्तू घेऊन  निघाला होता. हा ट्रक पंजाबच्या फ्लिपकार्ट वेअरहाऊसपर्यंत पोहोचणार होता. जेव्हा ट्रक गोदामात पोहोचला तेव्हा ड्रायव्हर नासिर बाहेर निघून गेला तर त्याचा साखीदारदेखील तिथून गायब झाला. काही तासांनतर जेव्हा कंपनीने स्कॅनिंग सुरू केली तेव्हा त्यातील 234 वस्तू गायब झाल्या होत्या. 

221 आयफोनसह कोटींचा माल चोरीला

कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, चोरी झालेल्या सामानात 221 iPhones, 5 दुसरे फोन, कपडे, कॉस्मेटिक्स आणि परफ्युम यांचा समावेश आहे. या सर्व सामानांची किंमत 1,21,68,373 (1.21) कोटी रुपये आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यांनुसार, ड्रायव्हर आणि हेल्पर यांनी मिळून चोरीचा कट रचला. ट्रकचे डिजीटल लॉक मुंबईतून लावण्यात आले होते. इतकी सुरक्षा असताना लॉक  कसं उघडलं? असा सवाल करण्यात येत आहे. 

पोलिसांनी सुरू केला तपास, CCTV आणि डिजीटल डेटा

या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास डीएसपी अमृतपाल सिंह भाटी हे करत आहेत. त्यांनी म्हटलं की, पोलिसांकडून सीसीटीव्ही फुटेज आणि डिजीटल लॉक डेटा शोधण्यात येत आहे. पोलिसांना संशय आहे की, रस्त्यातच ट्रक थांबवून आतील माल काढण्यात आला असावा. सध्या दोन्ही आरोपी फरार असून पोलिसांनी अनेक राज्यात छापेमारी केली आहे. 

बिग बिलियन सेल सुरू असताचा चोरी

फिल्पकार्टचा बिग बिलियन सेल सुरू असतानाच चोरी झाल्यामुळं सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. 1 कोटीहून अधिक माल चोरी झाल्याने फ्लिपकार्ट सिस्टमवर गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत. कंपनीच्या या घटनेनंतर त्याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. तसंच, लॉजिस्टिक पार्टनरकडूनही सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे.

आत्तापर्यंत काय समोर आले?

• ट्रकमध्ये 11,677 वस्तू होते
• खन्ना येथे पोहोचल्यानंतर 234 वस्तू गायब झाल्याचे आढळले
• 221 आयफोन आणि इतर ब्रँडेड वस्तू चोरीला गेल्या
• 1.21 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे
• चालक आणि मदतनीस दोघेही फरार
• पोलिस तपासात सीसीटीव्ही आणि डिजिटल लॉक डेटा हे महत्त्वाचे पुरावे आहेत.

फ्लिपकार्टने म्हटले आहे की ते पोलिस तपासात पूर्णपणे सहकार्य करत आहे. पुरवठा साखळीत सुरक्षा उल्लंघन कुठे झाले हे शोधण्यासाठी कंपनीने स्वतःचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. ही घटना लॉजिस्टिक्स क्षेत्रासाठी एक मोठा धक्का मानली जात आहे, कारण यामुळे ई-कॉमर्स वितरण प्रणालीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
big billion saleflipkart Truck in Punjabbig billion sale shockफ्लिपकार्ट सेलबिग बिलियन डेज

इतर बातम्या

एसटी महामंडळाची भन्नाट योजना, एकाच पासवर आता संपूर्ण महाराष...

महाराष्ट्र बातम्या