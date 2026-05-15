/Gold Import New Rules: सोन्याबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! ड्युटी-फ्री गोल्डसाठी आयात मर्यादा

Gold Import New Rules: सोन्याच्या वाढत्या आयातीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने आता अधिक कठोर भूमिका घेतली आहे. शुल्कमुक्त सोन्याची आयात करणाऱ्या निर्यातदारांसाठी नवीन निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. हे नियम नक्की काय आहेत याबद्दल अधिक जाणून घ्या.
Gold Import New Rules govt limited 100 kg gold import rules: देशात सोन्याची वाढती मागणी आणि त्यासाठी होणारी मोठ्या प्रमाणातील आयात लक्षात घेता केंद्र सरकारने आता अधिक कठोर भूमिका घेतली आहे. सोन्याच्या आयातीमुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर वाढणारा ताण कमी करण्यासाठी सरकारने आधी आयात शुल्कात मोठी वाढ केली आणि आता ड्युटी-फ्री गोल्ड इम्पोर्टवरही कठोर निर्बंध लागू केले आहेत. आता प्रति परवाना फक्त 100 किलोची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
अलीकडेच सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून थेट १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. त्यानंतर आता परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) ॲडव्हान्स ऑथोरायझेशन (AA) योजनेअंतर्गत सोन्याच्या आयातीसाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. या नियमांनुसार, एका परवान्याअंतर्गत जास्तीत जास्त 100 किलो सोनेच आयात करता येणार आहे. यापूर्वी अशा प्रकारची स्पष्ट मर्यादा नसल्यामुळे काही मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात ड्युटी-फ्री सोन्याची आयात केली जात होती. सरकारने आता त्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
या निर्णयामागील मुख्य उद्देश म्हणजे देशाचा वाढता गोल्ड इम्पोर्ट बिल कमी करणे, आयात प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे आणि सोन्याच्या व्यवहारांवर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवणे. भारत हा जगातील सर्वाधिक सोने वापरणाऱ्या देशांपैकी एक आहे आणि देशातील जवळपास ९० टक्के सोन्याची गरज परदेशातून आयात करून पूर्ण केली जाते. त्यामुळे सोन्याच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन खर्च होते. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताचा सोन्याचा आयात खर्च तब्बल ७१.९८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सरकारने आता या क्षेत्रात कठोर नियंत्रण आणण्यास सुरुवात केली आहे.
या नियमाचा सर्वसामान्यांवर थेट परिणाम नाही. पण नवीन नियमांमुळे आता दागिने उद्योगाशी संबंधित व्यापाऱ्यांना परदेशातून सोने मागवणे अधिक महाग आणि गुंतागुंतीचे होणार आहे. आयात शुल्क वाढल्यामुळे आधीच सोन्याची किंमत वाढली होती. त्यात आता आयातीवरील मर्यादा आणि अतिरिक्त अनुपालन नियमांमुळे बाजारात सोन्याचा पुरवठा कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी राहिल्यास भविष्यात सोन्याच्या आणि दागिन्यांच्या किमती आणखी वाढू शकतात.
सरकारने केवळ आयात मर्यादा निश्चित केली नाही, तर AA परवाना धारकांसाठी काही नवीन अनुपालन नियमही लागू केले आहेत. आता या योजनेअंतर्गत आयात करणाऱ्या कंपन्यांना दर १५ दिवसांनी सोन्याच्या आयात-निर्यातीचा तपशीलवार अहवाल DGFT च्या मुख्य कार्यालयाला सादर करावा लागणार आहे. या अहवालात किती सोने आयात केले, त्याचा वापर कुठे झाला, किती दागिने निर्यात झाले याची संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल. सरकारला सोन्याच्या हालचालींवर अधिक बारकाईने नजर ठेवता यावी आणि गैरवापर टाळता यावा, यासाठी ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
याशिवाय, पहिल्यांदाच AA योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या उत्पादन युनिट्ससाठी प्रत्यक्ष तपासणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकारी कंपनीच्या कारखान्याला भेट देऊन उत्पादन क्षमता, व्यवसायाचे प्रत्यक्ष अस्तित्व आणि कामकाजाची पडताळणी करतील. अनेक वेळा कागदोपत्री कंपन्यांच्या माध्यमातून नियमांचा गैरवापर केल्याच्या तक्रारी समोर आल्याने सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
योजनेचा आधीपासून लाभ घेणाऱ्या निर्यातदारांसाठीही नियम अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. मागील परवान्याअंतर्गत दिलेल्या निर्यात जबाबदाऱ्यांपैकी किमान ५० टक्के अटी पूर्ण केल्याशिवाय नवीन परवाना मंजूर केला जाणार नाही. यामुळे निर्यातदारांनी जुन्या अटी पूर्ण न करता सतत नवीन परवाने घेण्याची पद्धत थांबवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे ज्वेलर्स, दागिने उत्पादक आणि सोन्याच्या व्यापाराशी संबंधित उद्योगांमध्ये चिंता वाढली आहे. अनेक व्यावसायिकांच्या मते, आयात प्रक्रियेतील वाढती कागदपत्रे, तपासणी आणि मर्यादा यामुळे व्यवसायावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो. तसेच, बाजारात सोन्याचा पुरवठा कमी झाल्यास किरकोळ ग्राहकांनाही महागाईचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारच्या दृष्टीने पाहता हे निर्णय देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहेत. वाढत्या गोल्ड इम्पोर्टमुळे व्यापार तुटीवर आणि विदेशी चलन साठ्यावर दबाव वाढत असल्याने सरकार आता आयात नियंत्रित करून अर्थव्यवस्थेवरील भार कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.