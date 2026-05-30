/...नाहीतर दिल्ली- मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानं हादरली असती; वेळीच कट उधळला, दाऊद कनेक्शनमुळं खळबळ

Breaking News India- Pakistan : देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबई आणि देशाची राजधानी दिल्ली इथं दहशतवाद्यांनी पुन्हा एकदा हल्ल्याचा कट रचला असून, नुकताच हा कट उधळला गेला आहे.
Breaking News India- Pakistan : (Delhi Terrorist Arrest) देशावर दहशतवाद्यांसह परकीय शत्रूंची असणारी वक्रदृष्टी आणि त्यातूनच भारतातील हल्ल्यांचे रचले जाणारे कट याविरोधात देशातील संरक्षण यंत्रणा सतर्क झाल्या असून, नुकतीच एक मोठी कारवाई करण्यात आली. दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईमध्ये एका धक्कादायक दहशतवादी हल्ल्याचा कट वेळीच उधळण्यात आला. जिथं आयएसआस (ISI) या पाकिस्तानच्या गुप्तचर यंत्रणेच्या संपर्कात असणाऱ्या 9 जणांना अटक करण्यात आली.
संशयास्पदरित्या दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभाहगी असणारे हे 9 जण देशाच्या राजधानीसह आर्थिक राजधानी मुंबईलासुद्धा हादरा देण्याचा मनसुबा बाळगून त्या अनुषंकानं कट रचत होते. दिल्ली, मुंबईसह बड्या शहरांमध्ये दहशतवादी हल्ला करत मोठा नरसंहार करण्याचा कट त्यांनी रचला होता. प्राथमिक माहितीनुसार अटकेत असणारे आरोपी हे दिल्ली, मुंबई आणि पंजाबचे असल्याचं सांगण्यात येतं. यापैकी काही परदेशी नागरिकत्वं असणारे असून, त्यांची पाळंमुळं थेट दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्डपर्यंत पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. आयएसआयच्या इशाऱ्यावरूनच हे 9 आरोपी भारतातील हल्ल्यासाठी तयारी करत होते, मात्र पोलिसांनी धडक कारवाईत हा भयंकर कट आणि त्यांचे क्रूर मनसुबे उधळून लावले.
Special Cell NDR has arrested 9 accused working at the behest of the Pak ISI-Mumbai Underworld network. They were tasked to attack vital installations and security personnel in Delhi. Arms and explosives have been recovered from their possession: Delhi Police pic.twitter.com/yxHyqsrXTv— IANS (@ians_india) May 30, 2026
अटक करण्यात आलेल्यांकडून पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा जप्त केला, पाकिस्तानकडून आणलेल्या स्फोटकांचाही यात समावेश होता. ज्यामध्ये ग्रेनेड आणि इतर शस्त्रांचा समावेश होता. ज्यानंतर तपासातून सर्व आरोपी पाकिस्तानच्याच इशाऱ्यावरून भारतात हल्ल्याचा कट रचत होते. प्रामुख्यानं हे हल्ले पॉवर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, विद्युत केंद्र, विमानतळं, रेल्वे स्थानकांवर करून मोठा नरसंहार करण्यासाठी पाकिस्तानातून सूत्र हलवली जात असल्याची माहिती तपास यंत्रणांच्या हाती लागली.
दिल्लीतील लाल किल्ल्यानंतर करण्यात आलेली ही कारवाई अतिशय महत्त्वाची ठरत असून आता भारतातील गुप्तचर यंत्रणांसह संरक्षण यंत्रणासुद्धा पुढील तपासाला वेग देत आहेत. यासाठी दिल्लीतील प्रत्येक पोलीस स्थानकात सीटीयू पथकं स्थापित करावीत याबबातचे निर्देशसुद्धा देण्यात आले आहेत. या पथकांवर संवेदनशील ठिकाणांवर करडी नजर ठेवणं, कट्टरपंथीयांची माहिती मिळवणं, दहशतवादाशी संबंधित आरोपी आणि गँगस्टरची माहिती मिळवणं अशी महत्त्वाची जबाबदारीची कामं सोपवण्यात आली आहेत.