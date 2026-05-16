Operation RAGEPILL : NCB ची सर्वात मोठी कारवाई, ₹ 1820000000 'कॅप्टागन' जिहादी ड्रग भारताने पहिल्यांदा पकडला

भारतात पहिल्यांदाच जिहादी ड्रग पकडण्यात आले आहेत. NCB ची ही सर्वात मोठी कारवाई असून त्याला 'ऑपरेशन RAGEPILL' असं नाव देण्यात आलं आहे. या प्रकरणात एका सीरियन नागरिकाला अटक करण्यात आली आहे. हे ड्रग किती घातक? शरीरावर काय होतो परिणाम?
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) ने आंतरराष्ट्रीय एजन्सींच्या सहकार्याने ड्रग तस्करीविरोधात मोठी कारवाई करत “ऑपरेशन RAGEPILL” अंतर्गत देशातील पहिली मोठी ‘कॅप्टागन’ ड्रग जप्ती केली आहे. या कारवाईत एकूण 227.7 किलो कॅप्टागन गोळ्या आणि पावडर जप्त करण्यात आली असून, त्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत सुमारे 182 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. या प्रकरणात एका सीरियन नागरिकाला अटक करण्यात आली आहे, जो भारतात अवैधरीत्या वास्तव्यास होता. तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, हे संपूर्ण नेटवर्क भारताला ट्रांझिट मार्ग म्हणून वापरून मध्य-पूर्व देशांमध्ये ड्रग्स पाठवत होते.
विदेशी ड्रग कायदा अंमलबजावणी संस्थेकडून मिळालेल्या इनपुटनंतर NCB ने दिल्लीतील नेब सराय परिसरात छापा टाकला. 11 मे 2026 रोजी केलेल्या कारवाईत चपाती कटिंग मशीनमध्ये लपवलेले सुमारे 31.5 किलो कॅप्टागन जप्त करण्यात आले. ही खेप सौदी अरेबियातील जेद्दाह येथे पाठवण्याची योजना होती.
तपास पुढे नेताना गुजरातमधील मुंद्रा पोर्टवरील कंटेनर तपासण्यात आला. हा कंटेनर “मेंढीच्या लोकर”च्या नावाखाली सीरियातून आणण्यात आला होता. त्यामध्ये तीन बॅगांमध्ये लपवलेले सुमारे 196.2 किलो कॅप्टागन पावडर सापडले. ही खेप खाडी देशांमध्ये पोहोचवण्याचा हेतू असल्याचे समोर आले आहे.
Modi govt is resolved for a ‘Drug-Free India’.— Amit Shah (@AmitShah) May 16, 2026
Glad to share that through ‘Operation RAGEPILL’, our agencies have achieved the first-ever seizure of Captagon, the so-called “Jihadi Drug”, worth ₹182 crore.
The busting of the drug consignment destined for the Middle East and…
कॅप्टागन हे एक सिंथेटिक स्टिम्युलंट ड्रग आहे, ज्यामध्ये फेनेटाइलीन आणि अँफेटामाइनसारखे घटक असतात. मिडल ईस्टमधील अनेक संघर्षग्रस्त भागांमध्ये या ड्रगचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे सुरक्षा यंत्रणांचे निरीक्षण आहे. काही वेळा याला “जिहादी ड्रग” असेही संबोधले जाते, कारण दहशतवादी नेटवर्क्सकडून त्याचा वापर फंडिंग आणि व्यसनाधीनतेसाठी झाल्याचे आरोप आहेत.
NCB आता या संपूर्ण सिंडिकेटच्या हवाला नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स चेन आणि आंतरराष्ट्रीय रिसिव्हर्स यांचा सखोल तपास करत आहे. भारताला ड्रग ट्रांजिट हब बनवण्यामागे कोणती विदेशी यंत्रणा सक्रिय आहे, याचाही शोध घेतला जात आहे. ही कारवाई मुंबईतील अलीकडील मोठ्या कोकेन जप्तीनंतर झाल्याने आंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल्स कंटेनर शिपिंग मार्गांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
काही दहशतवादी संघटनांनी याचा वापर केल्याचा दावा केला जातो. यामुळे थकवा कमी होतो आणि व्यक्ती अधिक धाडसी, आक्रमक आणि निर्भय बनते. युद्ध किंवा हिंसक कारवायांमध्ये याचा वापर केल्याचे आरोप आहेत. तथापि, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की 'जिहादी ड्रग' ही संज्ञा वैज्ञानिक नसून एक लोकप्रिय नाव आहे.
कॅप्टॅगॉनमुळे झोप कमी होते. ऊर्जा आणि आत्मविश्वास वाढतो. वेदना जाणवण्याची क्षमता कमी होते आणि व्यक्ती अधिक आक्रमक होऊ शकते. दीर्घकाळ वापराचे हृदय आणि मेंदूवर गंभीर परिणाम होतात. कालांतराने मानसिक विकार देखील दिसून येऊ शकतात. हे एक अत्यंत व्यसन लावणारे औषध आहे.