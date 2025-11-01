English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारतात फक्त 'या' 4 बँका राहणार? बँकांच्या विलीनीकरणाबाबत मोठी अपडेट; बँकिंग क्षेत्रात खळबळ

भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात मोठा बदल होणार आहे. सरकार लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याची तयारी करत आहे. हे पाऊल NITI आयोगाच्या शिफारशीनंतर उचलण्यात आले आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Nov 1, 2025, 11:08 PM IST
Bank Merger: बँकिंग क्षेत्रात मोठे बदल होत आहेत. सरकार पुन्हा एकदा बँकांच्या मेगा विलीनीकरणाची तयारी करत आहे. नीती आयोगाच्या शिफारशीनंतर, सरकार लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याची तयारी करत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारच्या विलीनीकरण योजनेत चार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण होणार आहे. 

या मेगा विलीनीकरणाअंतर्गत, सरकार इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) यांचे विलीनीकरण होऊ शकते.   सरकारच्या या निर्णयामुळे त्या चार बँका बंद पडतील. ज्यांच्याकडे या बँकांमध्ये खाते आहे त्यांना अडचणी येऊ शकतात. त्यांच्या बँकिंग कागदपत्रांमध्ये वाढ होईल. नवीन बँकेचे ग्राहक होण्यासाठी चेकबुकपासून ते पासबुकपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये बदल करावे लागतील. सरकार लहान बँकांना स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि बँक ऑफ बडोदा सारख्या मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये विलीन होऊ शकते.  

या प्रस्तावाचा मसुदा "चर्चेचा रेकॉर्ड" म्हणून तयार करण्यात आला आहे. तो आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणि नंतर पंतप्रधान कार्यालयात पाठवला जाईल. मंजूर झाल्यास, बँकांचे मेगा विलीनीकरण 2026-27 या आर्थिक वर्षात पूर्ण होईल.    या मेगा विलीनीकरणामुळे, इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) यांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल. या बँकांच्या खातेधारकांना बँकिंग कामकाजात काही आव्हानांना तोंड द्यावे लागू शकते. त्यांना त्यांचे चेकबुक, पासबुक आणि इतर कागदपत्रे नवीन बँकेसोबत बदलावी लागतील.

लहान बँकांमुळे वाढत्या बँकिंग खर्चामुळे आणि वाढत्या एनपीएमुळे बँकांवर दबाव वाढतो. बँकिंग प्रणाली मजबूत करण्यासाठी आणि त्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी सरकार बँकांचे विलीनीकरण करू इच्छिते. सरकारचा असा विश्वास आहे की विलीनीकरणामुळे बँकिंग प्रणाली मजबूत होऊ शकते. बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल. यामुळे त्यांचे बॅलन्स शीट मजबूत होतील आणि बँकिंग कामकाजाला गती मिळेल. तथापि, हे पहिल्यांदाच घडले नाही. यापूर्वी, 2017 ते 2020 दरम्यान, सरकारने 10 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करून चार मोठ्या बँका तयार केल्या. यामुळे बँकांची संख्या 27 वरून 12 झाली.    

जर सरकारची विलीनीकरण योजना निर्धारित वेळेत पूर्ण झाली तर देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या कमी होईल. देशात फक्त चार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका राहतील. मेगा विलीनीकरणानंतर, भारतात फक्त स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB) आणि कॅनरा बँक राहतील.  
बँकांच्या विलीनीकरणाचा परिणाम खातेदारांवर होईल. कर्मचाऱ्यांवरही याचा परिणाम होईल. खातेदारांना त्यांच्या बँकिंग कागदपत्रांमध्ये बदल झाल्यामुळे वाढत्या अडचणींना तोंड द्यावे लागेल. नवीन चेकबुक आणि पासबुक तयार करावे लागतील. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नोकऱ्या जाण्याची भीती आहे. शाखांची संख्या कमी होऊ शकते, जरी सरकारने त्यांना आश्वासन दिले आहे की विलीनीकरणाचा नोकऱ्यांवर परिणाम होणार नाही. 

1 सरकार बँकांच्या मेगा विलीनीकरणाची तयारी का करत आहे?
नीती आयोगाच्या शिफारशींनुसार, सरकार लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करून बँकिंग प्रणाली मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे वाढत्या खर्च, एनपीएमुळे दबाव कमी होईल, कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल आणि बँका जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक होतील.

2 कोणत्या बँकांचे विलीनीकरण होणार आहे?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) या चार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये (जसे SBI, PNB, BoB) विलीनीकरण होऊ शकते. या बँकांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल.

3 विलीनीकरण प्रक्रिया कशी पुढे जाईल?
प्रस्तावाचा मसुदा "चर्चेचा रेकॉर्ड" म्हणून तयार झाला असून, तो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणि नंतर पंतप्रधान कार्यालयात पाठवला जाईल. मंजुरी मिळाल्यास, मेगा विलीनीकरण २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात पूर्ण होईल.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.

