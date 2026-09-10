करोडपती सासऱ्याच्या हत्या प्रकरणी वकिलाचा मोठा दावा, सूनेने एकटीनेच केली नाही हत्या; बहीण म्हणाली 'भावोजी...'

कानपूरचे करोडपती व्यावसायिक विनीत विनोचा यांच्या हत्याप्रकरणात आरोपी असलेली सून शालूचे कुटुंबीय आता समोर आले आहेत. शालूच्या बहिणीने भावोजी सुब्रतशी कोणताही संपर्क साधता आलेला नाही असं सांगितलं आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य पाहता, त्यानेही पुढे येऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे अशी मागणी तिने केली आहे. घटनेनंतर सुब्रतने कोणताही संपर्क साधलेला नाही, असा दावाही त्यांच्या वकिलांनी केला आहे. सध्या पोलिसांनी शालूला अटक करून तिची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली आहे. सुपारी देऊन सासऱ्यांची हत्या घडवून आणल्याचा आरोप तिच्यावर आहे.
सर्व आरोप फेटाळून लावताना शालूच्या बहिणीने ठामपणे सांगितले की, शालूकडून असा गुन्हा घडणे अशक्य आहे. तिने सांगितले की, त्या दिवशीच तिने तुरुंगात शालूची भेट घेतली होती आणि शालू पूर्णपणे मानसिक धक्क्यात असल्याचे तिला आढळले. विशालने तिला सह-आरोपी का ठरवले, याची शालूला स्वतःलाही कल्पना नाही. बहिणीने पुढे सांगितले की, कुटुंबीयांनी सुब्रतMr संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना यश आले नाही. "आम्हाला पोलिसांच्या तपासावर पूर्ण विश्वास आहे," असे म्हणत तिने सुब्रतला पुढे येण्याचे, आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आणि आपली बाजू मांडण्याचे आवाहन केले.
शिवकांत दीक्षित यांनी स्पष्ट केले की, तिचा पती सुब्रत याने कोणताही संपर्क साधला नव्हता. उलट, कुटुंबाच्या वतीने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न शालूच्या बहीण आणि भावाने केला होता. शालूने पकडले गेल्यास सुब्रतचे नाव घेण्यास सांगितले होते, या आरोपींच्या दाव्यावर भाष्य करताना दीक्षित यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर मारेकरी शालूच्या सांगण्यावरून हे कृत्य करत असते, तर त्यांनी नक्कीच सुब्रतचे नाव घेतले असते. त्याऐवजी, त्यांनी तसे न करता थेट शालूचेच नाव घेतले. ही बाब स्वतःच तपासाची गरज अधोरेखित करते.
पोलिसांच्या तपासानुसार, या हत्येसाठी शालूकडून ६ लाख रुपयांची 'सुपारी' देण्यात आली होती. ही हत्या अचानक उद्भवलेल्या वादाचा परिणाम नसून एका पूर्वनियोजित कटाचा भाग असल्याचा आरोप आहे. अटक केलेल्या आरोपींच्या चौकशीदरम्यान शालूचा सहभाग उघडकीस आला; त्यांनी पोलिसांना सांगितले की, ही हत्या करण्यासाठी कुटुंबीयाने सुपारी दिली होती.
या संपूर्ण हत्या प्रकरणाबाबत सध्या तीन नावे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. पहिले नाव शालूचे आहे, जिच्यावर हत्येचा कट रचल्याचा आरोप पोलिसांनी ठेवला आहे. दुसरे नाव विशाल या माजी नोकराचे आहे, ज्याच्यावर प्रत्यक्ष हत्या घडवून आणण्यात सहभागी असल्याचा आरोप आहे. तिसरे नाव राजकिशोरचे आहे, जो विशालसोबत या गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे म्हटले जाते.