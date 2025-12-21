नोटा मोजून मोजून CBI चे अधिकारी थकले, मशीन बंद पडले तरी नोटांचा ढीग संपेना; कर्नलच्या घरावर धाड; भारतात खळबळजनक घोटाळा

Indian Army News: भारतात एक मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. दिल्लीतील त्या बंद खोलीत नोटांचे गठ्ठे इतके पसरलेले होते की अनुभवी सीबीआय अधिकारीही थक्क झाले. जेव्हा कपाट उघडले तेव्हा गुलाबी नोटांच्या बंडलचा मोठा ढीग सापडला. छापा टाकणारी टीम नोटा मोजून थकली होती, पण नोटांचा ढीग कधीही न संपणारा वाटत होता.
राष्ट्रीय सुरक्षेची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्या उच्चपदावरील सुरक्षा अधिकाऱ्याने मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. या अधिकाऱ्याच्या घारवर धाड टाकण्यात आली. यावेळी 2.25 कोटी रुपयांची रोकड सापडले. याचे दुबई कनेक्शन देखील समोर आले आहे. पती-पत्नी दोघेही कर्नल दर्जाचे अधिकारी आहेत. हा केवळ लाचखोरीचा खटला नव्हता तर विश्वासाचा खून होता. जेव्हा कोट्यवधी रुपयांसाठी रक्षक शिकारी बनतो तेव्हा संपूर्ण व्यवस्थेचा पाया हादरतो. सीबीआयच्या या कारवाईने संरक्षण वर्तुळात खळबळ उडाली.
हा खळबळजनक घोटाळा 19 डिसेंबर 2025 रोजी सुरू झाला. संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण उत्पादन विभागातील उप नियोजन अधिकारी लेफ्टनंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा हे एका मोठ्या कटाचा भाग असल्याची माहिती सीबीआयला मिळाली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्यांची पत्नी, कर्नल काजल बाली, जी राजस्थानातील श्रीगंगानगर येथे कमांडिंग ऑफिसर (सीओ) आहे, त्यांचेही नाव एफआयआरमध्ये आहे. असा आरोप आहे की हे संपूर्ण लाचखोरीचे नेटवर्क दुबईस्थित एका कंपनीच्या इशाऱ्यावर कार्यरत होते.
जेव्हा सीबीआयचे पथक दीपक शर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी पोहोचले तेव्हा ते दृश्य एखाद्या चित्रपटातील प्रसंगासारखे होते. घराच्या कोपऱ्यातून एकूण 2.23 कोटी रुपये रोख जप्त करण्यात आले. नोटा मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मशीनही जास्त गरम झाल्या. नोटा मोजून अधिकारी देखील थकून गेले. श्री गंगानगरमधून 10 लाख रुपये रोख आणि अनेक संशयास्पद कागदपत्रे देखील जप्त करण्यात आली. या मोठ्या रकमेवरून ही योजना बऱ्याच काळापासून सुरू असल्याचे दिसून येते.
सीबीआयने लेफ्टनंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा आणि लाच देणारा विनोद कुमार यांना अटक केली आहे. न्यायालयाने दोघांनाही 23 डिसेंबर 2025 पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. आता तपास दुबईस्थित ज्या कंपनीत हे अधिकारी काम करत होते त्यावर केंद्रित आहे. या लाचेच्या बदल्यात राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित कोणतीही संवेदनशील माहिती लीक झाली का, याचा तपास यंत्रणा करत आहेत.