Explainer: सोनं चांदीच्या दराबाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय! अधिसूचना जारी, दागिने एका झटक्यात स्वस्त होणार?

Gold Silver News: मागील काही दिवसात सोनं चांदीच्या दरात प्रचंड दरवाढ होत आहे. सोनं चांदीच्या दरात किंचत घट होऊन पुन्हा मोठी दरवाढ होत आहे. अशातच सोनं चांदीच्या दराबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे दागिने एका झटक्यात स्वस्त होणार आहेत. लग्नसराईच्या तोंडावर सरकारने हा मोठा निर्णय घेतल्याने गोल्ड मार्केटमध्ये तेजी येणार आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांना याचा फायदा होऊ शकतो.
सरकारने सोने आणि चांदीच्या आयातीचा मूळ दरात कपात केली आहे. चांदीच्या आयातीची किंमत सुमारे 14 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. त्याचबरोबर, सोन्याची आयात सुमारे 7.6 टक्क्यांनी स्वस्त झाली आहे. यामुळे दागिन्यांच्या कंपन्यांचा खर्च कमी होईल. सरकारने निश्चित केलेल्या मूळ आयात किमतीच्या आधारावर सीमा शुल्क आणि कर आकारला जाते. जेव्हा ही किंमत कमी असते, तेव्हा सराफांना सोने आणि चांदी आयात करण्याचा खर्च कमी येतो, म्हणजेच त्यांचा खरेदी खर्च कमी होतो. याचा थेट फायदा दागिन्यांच्या कंपन्यांना होतो. मालसाठा स्वस्त होतो. परिणामी चांगला नफा मिळतो. या निर्णयानंतर दागिन्यांच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ दिसून आली.
भारतात सोने आणि चांदीवरील सीमा शुल्क या आधारभूत किमतीच्या आधारावर ठरवले जाते. या कपातीमुळे आता सराफांसाठी कच्चा माल आयात करणे पूर्वीपेक्षा खूपच स्वस्त होणार आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) अधिसूचना जारी केली आहे. सोन्याचा आधारभूत आयात दर प्रति 10 ग्रॅम 1,652 डॉलरवरून 1,526 डॉलरपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, चांदीच्या आधारभूत आयात दरातही लक्षणीय घट करण्यात आली आहे. सरकारने चांदीचा आधारभूत आयात दर पूर्वीच्या 2,820 डॉलरवरून कमी करून प्रति किलोग्रॅम 2,427 डॉलर इतका केला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते आयातीच्या किमती कमी झाल्यामुळे दागिन्यांच्या कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होते. जेव्हा कच्च्या मालाची किंमत कमी होते, तेव्हा कंपन्या एकतर आपला नफा वाढवू शकतात किंवा ग्राहकांना चांगल्या किमती देतात. नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला होणारा असा धोरणात्मक बदल कंपन्यांच्या ताळेबंदासाठी एक सकारात्मक चिन्ह मानला जात आहे. भारतात लग्न आणि सणासुदीचा हंगाम जवळ येत आहे. सोने आणि चांदीच्या किमती कमी झाल्यामुळे किरकोळ ग्राहकांकडून मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. विक्रमी उच्च किमतींमुळे खरेदी टाळणारे ग्राहक आता कमी झालेल्या किमतींचा फायदा घेण्यासाठी बाजाराकडे वळू शकतात. सरकारने आधारभूत किंमत कमी करून दिलासा दिला असला तरी, आता तयार सोन्या-चांदीचे दागिने आयात करण्यासाठी सरकारी परवाना घेणे अनिवार्य असेल. यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळण्याची आणि अवैध व्यापाराला आळा बसण्याची अपेक्षा असून, दीर्घकाळात मोठ्या संघटित दागिने कंपन्यांना याचा संभाव्य फायदा होऊ शकतो.
एकदा आयात स्वस्त झाली की, ग्राहकांनाही लगेच स्वस्त सोनं मिळेल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. भारतातील सोने आणि चांदीचे दर प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून असतात. जर जागतिक स्तारावर दर जास्त असतील, तर केवळ आयातीच्या दरात घट झाल्याने देशांतर्गत बाजारात फारसा फरक पडत नाही. रुपया हा देखील एक महत्त्वाचा घटक आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमजोर झाल्यास, कमी आयातीचे फायदा होत नाही. मागणीचा सोन्या-चांदीच्या किमतींवरही मोठा परिणाम होतो. लग्नसमारंभ आणि सणांच्या काळात मागणी वाढते, ज्यामुळे किमती कमी होण्याऐवजी स्थिर राहू शकतात किंवा वाढूही शकतात.