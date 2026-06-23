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सोनं, चांदी सोडा, भारतात सापडली हिऱ्याची मोठी खाण! महासमुंडमध्ये सापडलेले 5 हिरे कोट्यावधी रुपयांचे

भारतात सापडला हिऱ्यांचा प्रचंड खजिना सापडला आहे.  महासमुंडमध्ये कोट्यवधी रुपये किमतीचे पाच हिरे सापडले आहेत. येते हिऱ्यांचा  मोठा साठा असू शकतो असा दावा केला जात आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 23, 2026, 11:41 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:41 PM IST
सोनं, चांदी सोडा, भारतात सापडली हिऱ्याची मोठी खाण! महासमुंडमध्ये सापडलेले 5 हिरे कोट्यावधी रुपयांचे

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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