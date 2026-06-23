/सोनं, चांदी सोडा, भारतात सापडली हिऱ्याची मोठी खाण! महासमुंडमध्ये सापडलेले 5 हिरे कोट्यावधी रुपयांचे

Diamonds Worth Crores Found In Mahasamund : भारतात मोठ्या प्रमाणात सोनं चांदीच्या खाणींचा शोध घेतला जात आहे. अशातच भारतात हिऱ्यांची मोठी खाण सापडली आहे. या खाणीत सापडलेले 5 हिरे कोट्यावधी रुपयांचे आहेत. या खाणीत मौल्यावन हिऱ्यांचा मोठा साठा असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यामुळे खनिज अर्थव्यवस्थेला नवी ताकद मिळणार आहे.
छत्तीसगडच्या महासमुंद जिल्ह्यात ही हिऱ्यांची खाण सापडली आहे. जिल्ह्यातील सरायपाली परिसरात असलेल्या बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉकमध्ये पाच हिरे सापडले आहेत. एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेडने 200 टन मोठ्या नमुन्यांची चाचणी आणि प्रक्रिया केल्यानंतर, एकूण 1.22 कॅरेट वजनाचे पाच हिरे सापडले आहेत. या शोधामुळे या प्रदेशात हिऱ्यांच्या खनिजीकरणाची क्षमता असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
या शोधामुळे भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक, महसूल निर्मिती आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेडने राज्य सरकारला याबाबत माहिती दिली आहे. बलौदा-बेलमुंडी परिसरात मोठ्या प्रमाणात वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यात आले. प्रवाहातील गाळाचे नमुने तपासण्यात आले. भूभौतिकीय अभ्यास आणि अन्वेषण ड्रिलिंगच्या आधारे, निश्चित केलेल्या भागातून अंदाजे 200 टन खनिज सामग्रीचे मोठे नमुने गोळा करून त्यांची चाचणी करण्यात आली. यामध्ये दोन रत्न-दर्जाचे हिरे आणि इतर दर्जाच्या तीन हिऱ्यांसह एकूण पाच हिरे सापडले आहेत.
या खनिज धातूच्या उत्खननामुळे राज्याच्या आर्थिक क्षमतेला चालना मिळणार आहे. नैसर्गिक संसाधनांच्या शास्त्रीय वापरामध्ये एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे असे मुख्यमंत्री विष्णू देव साई यांनी सांगितले. राज्य सरकार खनिज संसाधनांचे शास्त्रीय अन्वेषण, पारदर्शक व्यवस्थापन आणि मूल्यवर्धनावर आधारित औद्योगिक विकासाला चालना देणार असल्याचे देखील ते म्हणाले.
छत्तीसगड देशातील प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यांपैकी एक आहे. छत्तीसगडमध्ये लोहखनिज, कोळसा, बॉक्साइट आणि चुनखडीच्या खाणी आहेत. येथे मोठ्या प्रमाणात या खनिजांचे उत्खनन केले जाते. हिऱ्यांच्या संभाव्यतेच्या पुष्टीमुळे राज्याच्या खनिज विविधतेत आणखी भर पडणार आहे. राज्याच्या खनिज अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळणार आहे.
200 टन वजनाच्या एका मोठ्या नमुन्याच्या चाचणीदरम्यान हे हिरे सापडले. हे हिरे हिऱ्यांचे मोठे साठे असल्याचे संकेत आहेत. लवकरच उत्खनन सुरु केले जाणार आहे. यामुळे राज्यात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील असे मुख्यमंत्री साई म्हणाले.
बलोदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉकमध्ये सापडलेले हिरे एनएमडीसीच्या पन्ना येथील स्ट्रॉंग रूममध्ये सुरक्षितपणे ठेवण्यात आले आहेत.