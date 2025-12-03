English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा हादरा! भारतीय रुपया प्रति डॉलर 90 रुपयांच्या नीचांकी पातळीवर घसरला; सर्वसामान्यांना फटका बसणार

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची विक्रमी घसरण झाली आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया 90 च्या पुढे जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 3, 2025, 04:05 PM IST
Dollar Vs Rupee: भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा हादरा बसला आहे. भारतीय रुपया प्रति डॉलर 90 रुपयांच्या नीचांकी पातळीवर घसरला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची आतापर्यंत विक्रमी घसरण मानली जात आहे. याचा सर्वसामान्यांना फटका बसणार आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरतच राहिला, तर भविष्यात पेट्रोल डिझेलचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे महागाई वाढणार आहे. 

बुधवारी भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत 90 च्या पुढे गेला आहे . सुरुवातीच्या व्यवहारात रुपया 90.14  वर घसरला. मंगळवारी तो 89.94 वर घसरला होता आणि पहिल्यांदाच 90 च्या पुढे गेला. परदेशी बाजारपेठेत अमेरिकन चलनाची व्यापक ताकद आणि सतत परदेशी भांडवल बाहेर जाण्यामुळे रुपया सातत्याने कमकुवत होत आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की कंपन्या, आयातदार आणि परदेशी गुंतवणूकदारांकडून डॉलरची जोरदार मागणी रुपयावर दबाव आणत आहे

 बुधवारी, रुपया डॉलरच्या तुलनेत 10 पैशांनी कमी उघडला. मागील सत्रात तो प्रति डॉलर 89.87 वर बंद झाला आणि आज 89.97 वर उघडला. त्यानंतर तो 90.14 वर घसरला. डॉलरच्या तुलनेत रुपया 90 च्या पुढे जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करारावरील थांबलेल्या चर्चा परदेशी गुंतवणूकदारांच्या भारतातून सतत माघारीला कारणीभूत ठरत आहेत, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. म्हणूनच डॉलर निर्देशांक कमकुवत होत असतानाही रुपया घसरत आहे.

सर्वसामान्यांना फटका बसणार

डॉलर हे जगातील सर्वात मोठे चलन आहे. जगभरात मोठ्या प्रमाणात व्यापारासाठी डॉलरचा वपार केला जातो.  डॉलरच्या घसरणीचा तात्काळ परिणाम म्हणजे महागाई वाढते. परदेशातून आयात करत असलेल्या वस्तू अधिक महाग होतील, जसे की पेट्रोल, खत, सोने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि मशीनचे भाग. भारत मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेल आणि डाळी आयात करतो. डॉलरच्या मूल्यात वाढ झाल्यामुळे तेल आणि डाळींवर जास्त खर्च होईल, ज्यामुळे त्यांच्या किमतींवर परिणाम होईल. किमतींमध्ये ही वाढ तुमच्या स्वयंपाकघराच्या बजेटमध्ये व्यत्यय आणू शकते. शिवाय, परदेशी शिक्षण, प्रवास, डाळी, खाद्यतेल, कच्चे तेल, संगणक, लॅपटॉप, सोने, औषधे, रसायने, खते आणि आयात केलेली अवजड यंत्रसामग्री अधिक महाग होऊ शकते.
रुपयाच्या घसरणीमुळे निर्यातीला चालना मिळेल असे नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी म्हटले आहे. प्रमुख जागतिक चलनांच्या तुलनेत रुपयाच्या विनिमय दरात झालेली घसरण अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली आहे  यामुळे भारतातील कामगार-केंद्रित निर्यातीला प्रोत्साहन मिळते, परकीय चलन कमाई वाढते. रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ म्हणाले की आर्थिक ताकदीचे प्रतीक म्हणून तथाकथित मजबूत रुपया ही कल्पना सोडून देण्याची वेळ आली आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

