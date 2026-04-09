जगात काहीतरी मोठं घडणारेय? वेड्यासारखं सोनं खरेदी करतोय 'हा' छोटासा देश; RBI देखील हैराण!

Gold Purchases Record: पोलंडच्या नॅशनल बँकेने फेब्रुवारी महिन्यात 20 टन सोने खरेदी करून नवीन उच्चांक गाठला.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 9, 2026, 10:13 PM IST
सोने खरेदी

Gold Purchases Record: जगात आर्थिक अनिश्चितता आणि राजकीय तणाव वाढत असताना अनेक छोट्या-मोठ्या देशांच्या सेंट्रल बँका मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करत आहेत. यात युरोपातील छोटासा देश पोलंड अग्रेसर आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये जगातील सर्व केंद्रीय बँकांनी एकूण 27 टन सोने विकत घेतले. यापैकी पोलंडच्या बँकेने एकट्याने 20 टन सोने खरेदी केले. ही खरेदी खूप मोठी आहे आणि यामुळे जगभरात चर्चा सुरू झाली आहे. RBI च्या 880 टन सोन्याच्या रिझर्व्हच्या जवळपास पोलंड पोहोचत असल्याचे दिसते. काय घडलंय नेमकं? जाणून घेऊया.

फेब्रुवारीत विक्रमी खरेदी 

पोलंडच्या नॅशनल बँकेने फेब्रुवारी महिन्यात 20 टन सोने खरेदी करून नवीन उच्चांक गाठला. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत त्यांनी 29 टन खरेदी केली होती, त्यानंतर ही दुसरी सर्वात मोठी खरेदी आहे. यामुळे पोलंडचे एकूण सोन्याचे रिझर्व 570 टनवर पोहोचले आहे. हे त्यांच्या एकूण परकीय चलन रिझर्व्हच्या 31 टक्के एवढे आहे. पोलंडने 700 टन सोन्याचे रिझर्व ठेवण्याचे ध्येय ठेवले आहे. RBI च्या सितंबर 2025 पर्यंतच्या 880 टन रिझर्व्हच्या तुलनेत पोलंड वेगाने पुढे येत आहे.

जगातील इतर देशांत खरेदी-विक्री कशी? 

फेब्रुवारी महिन्यात पोलंड व्यतिरिक्त उझबेकिस्तान, चीन, मलेशिया आणि कंबोडिया या देशांनीही सोने खरेदी केली. मात्र तुर्की आणि रशियाने आपल्या रिझर्व्हमधून अनुक्रमे 8 टन आणि 6 टन सोने विकले. जानेवारी महिन्यात जगातील खरेदी फक्त 6 टन एवढी होती, ती फेब्रुवारीत वाढून 27 टन झाली. 2025 मध्ये सरासरी 26 टन मासिक खरेदी होत होती. 2026 च्या सुरुवातीला थोडी मंदी होती, पण फेब्रुवारीत पुन्हा वेग आला.

केंद्रीय बँका सोने का खरेदी करतायत?

केंद्रीय बँका सोन्याची खरेदी मुख्यतः आपले रिझर्व मजबूत करण्यासाठी करतात. जागतिक आर्थिक धोके, महागाईचा धोका आणि डॉलरवर अवलंबून राहणे कमी करण्यासाठी सोने हा सुरक्षित पर्याय मानला जातो. पोलंड आणि चीन सारखे देश याबाबत दीर्घकालीन धोरण ठेवून काम करत आहेत. भू-राजकीय तणाव, युद्धाची भीती आणि आर्थिक अनिश्चितता यामुळे सोने हे ‘सुरक्षित गुंतवणूक’ म्हणून आकर्षक ठरत आहे. यामुळे बँका आपल्या होल्डिंग्ज विविध स्वरूपात ठेवण्याचा प्रयत्न करतात.

सोन्याच्या किंमतीवर काय परिणाम? 

जगातील केंद्रीय बँकांच्या सततच्या खरेदीमुळे सोन्याच्या किंमतींना चांगला आधार मिळत आहे. फेब्रुवारीनंतर मार्चमध्येही चीनने खरेदी सुरू ठेवली. यामुळे जागतिक बाजारात सोन्याची मागणी मजबूत राहिली आहे. जानेवारीमध्ये सोन्याने सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. आता केंद्रीय बँकांच्या खरेदीमुळे किंमत स्थिर राहण्यास मदत होत आहे आणि गुंतवणूकदारांसाठीही सोने आकर्षक ठरत आहे.

भविष्यात काय?

जाणकारांचे मत आहे की जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि राजकीय तणाव कायम राहिल्यास केंद्रीय बँकांची सोन्याची खरेदी पुढेही सुरू राहील. पोलंडने 700 टनचे लक्ष्य गाठले तर RBI च्या रिझर्व्हला टक्कर देईल. यामुळे छोट्या देशांकडूनही मोठ्या आर्थिक हालचाली होत असल्याचे दिसते. RBI सारख्या मोठ्या बँकांसाठीही ही स्पर्धा आव्हानात्मक ठरू शकते. एकूणच, सोने हे केवळ गुंतवणूक नव्हे तर देशाच्या आर्थिक सुरक्षा रक्षकाचे काम करत आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

