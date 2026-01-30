भयंकर! लाखो प्रवाशांचा जीव धोक्यात; 'या' 14 वर्दळीच्या विमानतळांवरील लँडिंग धोक्यात

Airplane Flight Landing Crisis: विकासाच्या दिशेनं अतिशय झपाट्यानं आणि प्रचंड ध्यासानं प्रवास करणारा नेता, अशी ओळख असणारे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एका भीषण विमान अपघातानं कायमचे हिरावले. त्यांच्या निधनाचं वृत्त महाराष्ट्र आणि देशातील राजकीय वर्तुळाला हादरवून गेलेलं असतानाच देशातील हवाई वाहतूक सुरक्षिततेबद्दलही अनेक प्रश्नांना वाचा फोडून गेलं.
अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील मृत्यूनंतर विमानतळांवर असणाऱ्या ILS प्रणालीचा मुद्दा प्रामुख्यानं चर्चेत आला. बहुतांश विमानतळांवर लँडिंगवेळी वैमानिकांना 'लेझर बीम्स'चा अडथळा जाणवतो आणि त्यातून त्यांचं लक्ष विचलित होऊन मोठ्या अपघाताचा धोका संभवतो ही वस्तूस्थिती. महत्त्वाचं म्हणजे वर्षभरात देशातील जवळपास 40 विमानतळांवर असे प्रकार घडल्याची धक्कादायक बाब.
(DCGA) डीजीसीएच्या नियमावलीनुसार विमानतळांच्या परिसरात लेझर बीम वापरण्यास मनाई असून, विमानतळांच्या आजूबाजूला लेझर बीमपासून संरक्षणासाठी 'प्रोटेक्टेड झोन' निश्चित करण्यात येतात. मात्र, बऱ्याचदा वैमानिकांना बिम लाइटचा नकारात्मक अनुभव आला आहे. कार्यक्रमांसाठी अनेक आयोजक आकाशाच्या दिशेने बिम लाइटचा वापर करतात. यामुळे वैमानिकांचे डोळे दीपून दुर्घटना होण्याची शक्यता असते.
डीजीसीएच्या नियमावलीनुसार विमानतळांच्या परिसरात लेझर बीम वापरण्यास मनाई आहे. विमानतळांच्या आजूबाजूचा परिसर लेझर बीमपासून संरक्षणासाठी 'प्रोटेक्टेड झोन' निश्चित करण्यात येऊनही अनेकदा विविध कार्यक्रांमध्ये या लाईटचा वापर दिसतो. ज्यामुळं विमान दुर्घटनेचा धोका वाढतो. देशात अशा 14 विमानतळावर नाईट लँडिंग अर्थात रात्रीच्या वेळी विमान उतरवणं धोक्याचं असून इथंही लेझर बीमचाच धोका अधिक आहे.
|विमानतळ
|घटना
|दिल्ली
|105
|जयपूर
|56
|चेन्नई
|86
|कोलकाता
|44
|हैदराबाद
|41
|मुंबई
|33
|लखनऊ
|26
|अहमदाबाद
|17
|आगरतळा
|17
|भोपाळ
|16
|वाराणसी
|10