Marathi News
  भारत
  • भारत
  • भयंकर! लाखो प्रवाशांचा जीव धोक्यात; या 14 वर्दळीच्या विमानतळांवरील लँडिंग धोक्यात

Airplane Flight Landing Crisis: तुम्हीही या विमानतळांवरून प्रवास करताय का? काय आहे नेमका धोका? हवाई वाहतुकीत इतकं गंभीर वातावरण आणि संकट का? नेमकं घडतंय काय? आकडेवारी समोर... पाहा   

सायली पाटील | Updated: Jan 30, 2026, 11:25 AM IST
big news 14 airports in india faced landing time crisis amid laser issues know details

Airplane Flight Landing Crisis: विकासाच्या दिशेनं अतिशय झपाट्यानं आणि प्रचंड ध्यासानं प्रवास करणारा नेता, अशी ओळख असणारे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एका भीषण विमान अपघातानं कायमचे हिरावले. त्यांच्या निधनाचं वृत्त महाराष्ट्र आणि देशातील राजकीय वर्तुळाला हादरवून गेलेलं असतानाच देशातील हवाई वाहतूक सुरक्षिततेबद्दलही अनेक प्रश्नांना वाचा फोडून गेलं. 

अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील मृत्यूनंतर विमानतळांवर असणाऱ्या ILS प्रणालीचा मुद्दा प्रामुख्यानं चर्चेत आला. बहुतांश विमानतळांवर लँडिंगवेळी वैमानिकांना 'लेझर बीम्स'चा अडथळा जाणवतो आणि त्यातून त्यांचं लक्ष विचलित होऊन मोठ्या अपघाताचा धोका संभवतो ही वस्तूस्थिती. महत्त्वाचं म्हणजे वर्षभरात देशातील जवळपास 40 विमानतळांवर असे प्रकार घडल्याची धक्कादायक बाब. 

हेसुद्धा वाचा : Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांना हिरावणाऱ्या विमान अपघातातील ब्लॅक बॉक्सचा डेटा आगीमुळे...; नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाची माहिती

(DCGA) डीजीसीएच्या नियमावलीनुसार विमानतळांच्या परिसरात लेझर बीम वापरण्यास मनाई असून, विमानतळांच्या आजूबाजूला लेझर बीमपासून संरक्षणासाठी 'प्रोटेक्टेड झोन' निश्चित करण्यात येतात. मात्र, बऱ्याचदा वैमानिकांना बिम लाइटचा नकारात्मक अनुभव आला आहे. कार्यक्रमांसाठी अनेक आयोजक आकाशाच्या दिशेने बिम लाइटचा वापर करतात. यामुळे वैमानिकांचे डोळे दीपून दुर्घटना होण्याची शक्यता असते.

बीम लाईटबाबत नियमावली काय सांगते ?

डीजीसीएच्या नियमावलीनुसार विमानतळांच्या परिसरात लेझर बीम वापरण्यास मनाई आहे. विमानतळांच्या आजूबाजूचा परिसर लेझर बीमपासून संरक्षणासाठी 'प्रोटेक्टेड झोन' निश्चित करण्यात येऊनही अनेकदा विविध कार्यक्रांमध्ये या लाईटचा वापर दिसतो. ज्यामुळं विमान दुर्घटनेचा धोका वाढतो. देशात अशा 14 विमानतळावर नाईट लँडिंग अर्थात रात्रीच्या वेळी विमान उतरवणं धोक्याचं असून इथंही लेझर बीमचाच धोका अधिक आहे. 

कोणत्या विमानतळांवर अधिक धोका? 

विमानतळ   घटना
दिल्ली  105
जयपूर  56
चेन्नई  86
कोलकाता  44
हैदराबाद  41
मुंबई  33
लखनऊ  26
अहमदाबाद  17
आगरतळा  17
भोपाळ  16
वाराणसी  10

 

