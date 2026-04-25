DA Hike: एप्रिल, मे की जून? वाढलेला पगार तुमच्या बँक खात्यांत कधी येणार? AINPSEF च्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी दिले उत्तर!

DA Hike: वाढत्या महागाईच्या काळात केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance - DA) घसघशीत वाढ करण्याची अधिकृत घोषणा केलीय. मात्र, ही घोषणा झाल्यानंतर वाढीव पगार आणि मागील महिन्यांची थकबाकी (Arrears) नेमकी कधी खात्यात जमा होणार? असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडलाय. 'ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशन'च्या (AINPSEF) अधिकाऱ्यांनी या प्रश्नाचे उत्तर दिलंय. जे जाणून घेणे प्रत्येक कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचे आहे.
केंद्र सरकारने मागील आठवड्यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 2 टक्क्यांची महत्त्वपूर्ण वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचा एकूण महागाई भत्ता आता 58 टक्क्यांवरून थेट 60 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. 18 एप्रिल 2026 रोजी कॅबिनेटने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला, तर 22 एप्रिल 2026 रोजी याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक (Office Memorandum) जारी करण्यात आले आहे. आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने हा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा देशातील तळागाळातील कर्मचाऱ्यांपासून ते उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांना होणार आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सध्या कार्यरत असलेले सुमारे 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतन घेणारे जवळपास 68.27 लाख पेन्शनधारक, अशा एकूण 1 कोटी 18 लाखांहून अधिक लोकांना या DA वाढीचा थेट फायदा मिळेल. यामुळे त्यांच्या दैनंदिन जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होईल.
सध्या एप्रिल महिना संपत आला आहे, त्यामुळे एप्रिलच्या पगारातच ही वाढ मिळेल अशी अनेकांची अपेक्षा होती. मात्र, 'ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशन'चे (AINPSEF) राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत पटेल यांनी याबाबतची स्थिती स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या मते, एप्रिल महिन्याच्या पगाराची प्रक्रिया (Salary Processing) सरकारी खात्यांमध्ये आधीच सुरू झाली आहे. पगार तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्यामुळे, ऐन वेळी या महिन्याच्या पगारात वाढीव डीए (DA) समाविष्ट होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.
कर्मचाऱ्यांना आता एप्रिल ऐवजी मे महिन्यापर्यंत थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. मे महिन्याच्या पगारात वाढीव महागाई भत्त्याची रक्कम निश्चितपणे जोडून दिली जाईल. म्हणजेच, मे महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष वाढलेली रक्कम पडण्यास सुरुवात होईल. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या आणि नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मे महिन्यात मिळणारी ही वाढीव रक्कम कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
सर्वात मोठी आणि आनंदाची बाब म्हणजे, ही महागाई भत्ता वाढ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective effect) लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल या चारही महिन्यांचा वाढीव भत्त्याचा फरक (Arrears) कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. जेव्हा मे महिन्याचा पगार खात्यात जमा होईल, तेव्हा त्यासोबत या चार महिन्यांची संपूर्ण थकबाकी एकत्र दिली जाईल. यामुळे मे महिन्याच्या पगाराचा आकडा नेहमीपेक्षा खूप मोठा असेल.
सरकारी आर्थिक प्रक्रियेनुसार, साधारणपणे मे महिन्याचा पगार ३१ मे किंवा १ जून २०२६ च्या आसपास कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा (Credit) केला जातो. संबंधित सरकारी विभाग आणि बँकांच्या कामकाजानुसार यात १-२ दिवसांचा किरकोळ बदल होऊ शकतो. मात्र, मे महिन्याच्या अखेरीस किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात एक मोठी रक्कम जमा होईल, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
या 2 टक्के वाढीमुळे कोणत्या पदावरील कर्मचाऱ्याचा पगार किती वाढेल, हे आकडेवारीसह समजून घेणे महत्त्वाचे आहे:
शिपाई (Peon): मूळ वेतन 18000 रुपये. नवा DA 10800 रुपये. दरमहा वाढ: ३६० रुपये.
लिपिक (Clerk): मूळ वेतन 19900 रुपये. नवा DA 11940 रुपये. दरमहा वाढ: 398 रुपये.
अप्पर डिव्हिजन क्लर्क (UDC): मूळ वेतन 25500 रुपये. नवा DA 15300 रुपये. दरमहा वाढ: 510 रुपये.
सेक्शन ऑफिसर: मूळ वेतन 56100 रुपये. नवा DA 33660 रुपये. दरमहा वाढ: 1122 रुपये.
संचालक (Director): मूळ वेतन 123000 रुपये. नवा DA 73800 रुपये. दरमहा वाढ: 2460 रुपये.
सहसचिव (Joint Secretary): मूळ वेतन 144200 रुपये. नवा DA 86520 रुपये. दरमहा वाढ: 2884 रुपये.
सचिव (Secretary): मूळ वेतन 225000 रुपये. नवा DA 135000 रुपये. दरमहा वाढ: 4500 रुपये.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगारासाठी आणखी अवघा एक महिना वाट पाहावी लागेल. परंतु, मे महिन्याच्या पगारासोबत येणारी चार महिन्यांची एकत्रित थकबाकी त्यांच्यासाठी आर्थिक दिलासा देणारी ठरेल. महागाईच्या या आव्हानात्मक काळात केंद्र सरकारचा हा निर्णय नोकरदार आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी खऱ्या अर्थाने फायदेशीर ठरणार आहे.