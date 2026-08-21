/Explained:भारतीय महिला पुढील 10 वर्षात तब्बल ₹73 लाख कोटींच्या संपत्तीच्या मालक होणार? अहवालातून मोठी अपडेट समोर!

भारतात पुढील दशकात मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित होणार आहे. या वेल्थ ट्रान्स्फरमध्ये भारतीय महिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे. बारक्ल्यास प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इन्क्यूबे यांच्या अहवालानुसार, भारतीय महिलांना पुढील 10 वर्षांत किमान ₹73 लाख कोटींची संपत्ती वारसाहक्काने मिळू शकते. या अंदाजात सूचीबद्ध आणि असूचीबद्ध कौटुंबिक मालमत्तेचा समावेश आहे.
भारतामध्ये अनेक कुटुंबांमध्ये गेल्या काही दशकांत मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती निर्माण झाली आहे. जमीन-जुमला, घरे, सोने, शेअर्स, व्यवसाय, कंपन्यांमधील हिस्सेदारी आणि इतर आर्थिक मालमत्ता पुढील पिढीकडे हस्तांतरित होत असते. याच प्रक्रियेला जनरेशनल वेल्थ ट्रान्स्फर म्हटलं जातं.बार्क्लेसच्या अहवालानुसार, पुढील दहा वर्षांत भारतीय महिलांना मिळणारी संपत्ती किमान ₹73 लाख कोटी असू शकते. हा आकडा अंतिम मर्यादा नसून किमान अंदाज आहे, कारण खासगी मालमत्तेचा संपूर्ण तपशील उपलब्ध नसल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या संपत्ती हस्तांतरणाचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे महिलांची आर्थिक भूमिका बदलण्याची शक्यता. वारशाने मिळालेली संपत्ती स्वीकारण्यापुरती त्यांची भूमिका मर्यादित राहणार नाही. कुठे गुंतवणूक करायची, पैसा कसा वाढवायचा आणि पुढील पिढीसाठी संपत्ती कशी सुरक्षित ठेवायची, याबाबत महिलांचा सहभाग वाढत आहे.अहवालातील सर्वेक्षणात सहभागी महिलांपैकी 86 टक्के महिलांनी दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्याला प्राधान्य दिले, तर 66 टक्के महिला गुंतवणूक व्यवस्थापनात सक्रियपणे सहभागी असल्याचे समोर आले.
महिलांच्या गुंतवणूक दृष्टिकोनातही महत्त्वाचा बदल दिसत आहे. सुमारे 84 टक्के महिलांना वाढीच्या संधी आणि भांडवलाचे संरक्षण यांचा समतोल साधणारी गुंतवणूक पद्धत पसंत आहे.विशेष म्हणजे पुढील तीन ते पाच वर्षांत 40 टक्के महिला प्रायव्हेट इक्विटी, वेंचर कॅपिटल आणि स्टार्ट अपमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याचा विचार करत आहेत. मात्र सध्या केवळ 13 टक्के महिला या प्रकारच्या मालमत्ता वर्गात सक्रियपणे गुंतलेल्या आहेत. म्हणजेच इच्छा आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक यामध्ये अजूनही मोठी दरी आहे.
मोठी संपत्ती व्यवस्थापित करताना आर्थिक सल्ल्याची गरज वाढते. अहवालानुसार 77 टक्के महिला व्यावसायिक वेल्थ एडवायजरची मदत घेतात. मात्र सल्लागार निवडताना केवळ परताव्यापेक्षा विश्वास आणि पारदर्शकतेला अधिक महत्त्व दिले जाते. सुमारे 85 टक्के महिलांनी ट्रस्ट आणि ट्रान्स्फरन्सी हे आर्थिक सल्लागारासोबतच्या नात्यातील सर्वात महत्त्वाचे गुण असल्याचे सांगितले. यावरून महिलांचा आर्थिक निर्णयांकडे अधिक माहितीपूर्ण आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन वाढत असल्याचे दिसते.
वारसा मिळण्यापूर्वी नियोजन करणाऱ्या महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. पुढील काळात संपत्ती मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या 77 टक्के महिलांनी सक्सेशन प्लानिग सुरू केले आहे.मात्र ज्यांना आधीच संपत्ती वारसाहक्काने मिळाली आहे, त्यापैकी केवळ 23 टक्के महिलांकडे पूर्णपणे संरचित सक्सेशन प्लानिगअसल्याचे अहवालात आढळले. म्हणजे संपत्ती मिळाल्यानंतर तिचे कायदेशीर, आर्थिक आणि कौटुंबिक व्यवस्थापन करण्यासाठी अजून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक साक्षरतेची गरज आहे.
मोठी संपत्ती मिळणे आणि ती योग्य पद्धतीने व्यवस्थापित करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. अहवालातील जवळपास तीन चतुर्थांश महिलांच्या मते गुंतवणुकीचे ज्ञान आणि आर्थिक निर्णय घेण्याचा आत्मविश्वास वाढल्यास त्यांच्या आर्थिक प्रवासावर सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम होईल. यामुळे पुढील काळात महिलांसाठी फायनान्शियल प्लानिंग, टॅक्स प्लानिंग, इस्टेट प्लानिंग, इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट, आणि सक्सेशन प्लानिग यांचे महत्त्व आणखी वाढू शकते. विशेषतः कुटुंबातील मोठ्या मालमत्तेचे हस्तांतरण होताना योग्य कायदेशीर आणि आर्थिक नियोजन महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या अहवालाचा अर्थ केवळ महिलांकडे ₹73 लाख कोटी येणार एवढाच नाही. भारतामध्ये संपत्ती कोणाच्या मालकीची आहे आणि ती कोण व्यवस्थापित करणार आहे, यामध्ये पिढीजात बदल होण्याची शक्यता या अहवालातून दिसते.महिला वारसदारांपासून पुढे जाऊन गुंतवणूकदार, उद्योजक, व्यवसायातील निर्णयकर्त्या आणि फॅमिली वेल्थ मॅनेजर्स म्हणून अधिक प्रभावी भूमिका बजावू शकतात. त्यामुळे पुढील दशकात भारतातील वेल्थ मॅनेजमेंट उद्योग, कौटुंबिक व्यवसाय, गुंतवणूक बाजार आणि सक्सेशन प्लानिंग या क्षेत्रांमध्ये महिलांचे महत्त्व लक्षणीयरीत्या वाढण्याची शक्यता आहे. ₹73 लाख कोटींचा आकडा हा केवळ संपत्ती हस्तांतरणाचा अंदाज नाही; तो भारतातील आर्थिक निर्णयांमध्ये महिलांचा वाढता सहभाग दर्शवणारा महत्त्वाचा संकेत आहे. मात्र संपत्ती मिळण्यासोबतच तिचे संरक्षण, योग्य गुंतवणूक, करनियोजन आणि पुढील पिढीकडे हस्तांतरण यासाठी आर्थिक साक्षरता आणि सक्सेशन प्लानिंग तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे.