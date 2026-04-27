पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी! सरकारकडून मिळेल व्याज भरपाई; कसा होईल फायदा? जाणून घ्या!

Pensioners Interest Compensation: केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात NPS ची मासिक रक्कम वेळेत जमा होणे बंधनकारक असते. मात्र प्रशासकीय कारणे, लेखा विभागातील उशीर किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे योगदान उशिरा जमा होतो.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 27, 2026, 05:40 PM IST
पेन्शनधारकांसाठी अपडेट

Pensioners Interest Compensation: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी अपडेट समोर येतेय. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती निधी आणि पेन्शन व्यवस्थेत महत्त्वाचा बदल करण्यात आलाय. याचा थेट फायदा निवृत्त कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. आता नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) अंतर्गत नियोक्त्याकडून योगदान उशिरा जमा झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला नुकसान सहन करावे लागणार नाही. उशिरामुळे झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी व्याजासह भरपाई दिली जाणार आहे. हा नियम 22 एप्रिल 2026 पासून लागू झाल्याचे सांगितले जात आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

NPS योगदान उशिरा जमा झाल्यास?

केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात NPS ची मासिक रक्कम वेळेत जमा होणे बंधनकारक असते. मात्र प्रशासकीय कारणे, लेखा विभागातील उशीर किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे योगदान उशिरा जमा झाल्यास आता संबंधित विभागालाच अतिरिक्त व्याज भरावे लागणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान टळू शकेल. 

PPF दराइतके 7.1% व्याज 

उशिराने जमा झालेल्या रकमेवर सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) प्रमाणे व्याज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या एप्रिल-जून 2026 तिमाहीसाठी PPF व्याजदर 7.1 टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे. याच दरानुसार भरपाई होण्याची शक्यता आहे. 

कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती फंडाचे संरक्षण

NPS मध्ये वेळेवर गुंतवणूक झाली नाही तर बाजारातील वाढीचा फायदा चुकू शकतो. त्यामुळे निवृत्तीवेळी मिळणाऱ्या फंडावर परिणाम होतो. नवीन नियमामुळे कर्मचारी वर्गाचा दीर्घकालीन फंड सुरक्षित राहणार आहे. सरकारने हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी घेतल्याचे मानले जाते. 

कोणाला मिळणार फायदा?

हा नियम विशेषतः केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे, जे NPS अंतर्गत योगदान देतात. संबंधित विभागाकडून कपात झालेली रक्कम वेळेत NPS खात्यात न गेल्यास कर्मचाऱ्यांना व्याजासह भरपाई मिळू शकते. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. 

लेखा विभागांवर वाढणार जबाबदारी

पूर्वी योगदान उशिरा जमा झाले तरी कर्मचाऱ्यांकडे फारसा पर्याय नसायचा. आता मात्र विभागाला आर्थिक दंड भरावा लागू शकतो. त्यामुळे पगार विभाग, ट्रेझरी, लेखा कार्यालये आणि प्रशासन यांना वेळेवर व्यवहार पूर्ण करणे आवश्यक होणार आहे. 

कर्मचाऱ्यांनी काय तपासावे?

प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आपल्या NPS खात्यात दर महिन्याला योगदान जमा झाले आहे का, हे नियमित तपासणे गरजेचे आहे. PRAN स्टेटमेंट, CRA पोर्टल किंवा मोबाईल अॅपवर व्यवहार तपासावेत. उशीर दिसल्यास तत्काळ विभागाशी संपर्क साधावा. वेळेवर नोंद घेतल्यास भरपाई मिळण्याची प्रक्रिया सोपी होऊ शकते.

निवृत्ती नियोजनासाठी सकारात्मक पाऊल

सरकारकडून आलेला हा निर्णय पेन्शन व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवणारा मानला जातो. कर्मचारी वर्गाचा विश्वास वाढेल आणि निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी NPS अधिक मजबूत पर्याय ठरेल. वेळेवर योगदान आणि उशिरा भरपाई या दुहेरी संरक्षणामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

