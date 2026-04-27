पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी! सरकारकडून मिळेल व्याज भरपाई; कसा होईल फायदा? जाणून घ्या!

Pensioners Interest Compensation: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी अपडेट समोर येतेय. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती निधी आणि पेन्शन व्यवस्थेत महत्त्वाचा बदल करण्यात आलाय. याचा थेट फायदा निवृत्त कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. आता नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) अंतर्गत नियोक्त्याकडून योगदान उशिरा जमा झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला नुकसान सहन करावे लागणार नाही. उशिरामुळे झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी व्याजासह भरपाई दिली जाणार आहे. हा नियम 22 एप्रिल 2026 पासून लागू झाल्याचे सांगितले जात आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात NPS ची मासिक रक्कम वेळेत जमा होणे बंधनकारक असते. मात्र प्रशासकीय कारणे, लेखा विभागातील उशीर किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे योगदान उशिरा जमा झाल्यास आता संबंधित विभागालाच अतिरिक्त व्याज भरावे लागणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान टळू शकेल.
उशिराने जमा झालेल्या रकमेवर सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) प्रमाणे व्याज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या एप्रिल-जून 2026 तिमाहीसाठी PPF व्याजदर 7.1 टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे. याच दरानुसार भरपाई होण्याची शक्यता आहे.
NPS मध्ये वेळेवर गुंतवणूक झाली नाही तर बाजारातील वाढीचा फायदा चुकू शकतो. त्यामुळे निवृत्तीवेळी मिळणाऱ्या फंडावर परिणाम होतो. नवीन नियमामुळे कर्मचारी वर्गाचा दीर्घकालीन फंड सुरक्षित राहणार आहे. सरकारने हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी घेतल्याचे मानले जाते.
हा नियम विशेषतः केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे, जे NPS अंतर्गत योगदान देतात. संबंधित विभागाकडून कपात झालेली रक्कम वेळेत NPS खात्यात न गेल्यास कर्मचाऱ्यांना व्याजासह भरपाई मिळू शकते. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
पूर्वी योगदान उशिरा जमा झाले तरी कर्मचाऱ्यांकडे फारसा पर्याय नसायचा. आता मात्र विभागाला आर्थिक दंड भरावा लागू शकतो. त्यामुळे पगार विभाग, ट्रेझरी, लेखा कार्यालये आणि प्रशासन यांना वेळेवर व्यवहार पूर्ण करणे आवश्यक होणार आहे.
प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आपल्या NPS खात्यात दर महिन्याला योगदान जमा झाले आहे का, हे नियमित तपासणे गरजेचे आहे. PRAN स्टेटमेंट, CRA पोर्टल किंवा मोबाईल अॅपवर व्यवहार तपासावेत. उशीर दिसल्यास तत्काळ विभागाशी संपर्क साधावा. वेळेवर नोंद घेतल्यास भरपाई मिळण्याची प्रक्रिया सोपी होऊ शकते.
सरकारकडून आलेला हा निर्णय पेन्शन व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवणारा मानला जातो. कर्मचारी वर्गाचा विश्वास वाढेल आणि निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी NPS अधिक मजबूत पर्याय ठरेल. वेळेवर योगदान आणि उशिरा भरपाई या दुहेरी संरक्षणामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.