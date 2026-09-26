/ज्येष्ठ नागरिक-महिला प्रवाशांसाठी मोठी बातमी; 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार सवलतीच्या तिकीटीचे नियम

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) सवलतीच्या प्रवासाचा लाभ घेणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांसाठी महत्त्वाची अपडेट आहे. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून सवलतीचे तिकीट घेण्यासाठी एनसीएमसी कार्ड अनिवार्य करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक तसेच महिला प्रवाशांनी वेळेत एनसीएमसी कार्डची नोंदणी करून घेणे आवश्यक आहे. कसा असेल नवा नियम? त्याचा ज्येष्ठ नागरिक, महिलांवर कसा होईल परिणाम? सविस्तर जाणून घेऊया.
एसटी महामंडळाकडून विविध सामाजिक घटकांना शासनाच्या निर्देशानुसार प्रवासात सवलत दिली जाते. यामध्ये अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांचा समावेश आहे. या सवलतीच्या योजनेचे अधिक डिजिटल आणि पारदर्शक व्यवस्थापन करण्यासाठी एनसीएमसी कार्ड प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. 1 ऑक्टोबरपासून सवलतीचे तिकीट एनसीएमसी कार्डच्या माध्यमातूनच वितरित केले जाणार आहे.
ज्या प्रवाशांनी एनसीएमसी कार्डसाठी नोंदणी केली आहे, मात्र त्यांचे कार्ड अद्याप अॅक्टीव्ह झालेले नाही, त्यांच्यासाठी तात्पुरती सुविधा उपलब्ध आहे. क्यूआर कोड असलेली नोंदणी पावती असल्यास ती वाहकाच्या ईटीएम मशीनवर स्कॅन करून सवलतीचे तिकीट घेता येईल. मात्र ही पावती 30 दिवसांपर्यंतच वैध राहणार आहे. या कालावधीत प्रवाशांनी एनसीएमसी कार्ड एक्टीव्ह करून त्यामध्ये आवश्यक रक्कम टॉपअप करणे गरजेचे आहे.
एनसीएमसी कार्डची नोंदणी आणि वितरणाची प्रक्रिया राज्यभरातील एसटी आगार आणि बसस्थानकांवर सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी ई-बिक्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड यांची अधिकृत नियुक्ती करण्यात आली आहे. एसटी बसस्थानक, आगार तसेच आगाराच्या हद्दीबाहेरील अधिकृत एजंटच्या माध्यमातूनही कार्ड नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्र प्रवाशांनी जवळच्या अधिकृत केंद्रावर जाऊन नोंदणी करून घेणे आवश्यक आहे.
एनसीएमसी कार्डमध्ये पैसे भरण्यासाठी म्हणजेच टॉपअप करण्यासाठी भीम Appची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कार्डच्या मागील बाजूस असलेला क्यूआर कोड भीम Appच्या माध्यमातून स्कॅन करून कार्डमध्ये रक्कम भरता येणार आहे. त्यामुळे सवलतीचा प्रवास अधिक डिजिटल पद्धतीने व्यवस्थापित करता येणार आहे.
काही पात्र लाभार्थ्यांच्या आधार कार्डवरील बायोमेट्रिकमध्ये बोटांचे ठसे उमटत नसल्यामुळे नोंदणी करताना अडचणी येऊ शकतात. अशा प्रवाशांसाठी एसटीकडून पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे. आधार कार्डशी जोडलेल्या मोबाइल क्रमांकावर येणाऱ्या ओटीपीच्या आधारे एनसीएमसी कार्डची नोंदणी करता येणार आहे. त्यामुळे पात्र प्रवाशांनी नोंदणी प्रक्रियेत अडचण आल्यास उपलब्ध पर्यायी सुविधेचा वापर करावा. 1 ऑक्टोबरपूर्वी एनसीएमसी कार्डची नोंदणी करून घेण्याचे आवाहन एसटी महामंडळाने केले आहे.