Seshachalam Hills Fire : शेषाचलम जंगलामध्ये लागलेल्या वणव्यामुळं दूरवर धुराचे आणि आगीचे लोट अगदी स्पष्टपणे दिसले. ज्यामुळं स्थानिकांसह तिरुपती मंदिर प्रशासनामध्येसुद्धा भीतीचं वातावरण पाहायला मिळालं.   

सायली पाटील | Updated: Apr 27, 2026, 08:45 AM IST
तिरुपती देवस्थाननजीक डोंगरांमध्ये भयंकर वणवा; दृश्य भीती वाढवणारी
Seshachalam Hills Fire : देशात उकाडा प्रचंड वाढत असतानाच दक्षिण भारतातून एक हादरवणारी बातमी समोर आली. जिथं अनेकांचं श्रद्धास्थान असणाऱ्या तिरुपती देवस्थान इथं जंगलामध्ये वणवा भडकल्याची घटना घडली. शेषाचलम डोंगररांगेवर असणाऱ्या वनराईमध्ये या वणव्यानं पेट घेतल्यामुळं एकच खळबळ माजली. रविवारी दुपारच्या सुमारास हा वणवा सुरू झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. 

तिरुमला तिरुपती देवस्थान आणि दक्षिण भारतामध्ये झालेली तापमानवाढ आणि उष्णतेचा वाढता कहर पाहता वणवा पेट घेत असल्याचं प्राथमिक माहितीनुसार म्हटलं गेलं. वनअधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास कपिलातीर्थम इथं असणाऱ्या जीवकोना वन क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या मंडोदिकोना पट्ट्यामध्ये ही आग भडकली. 

वणवा भडकण्यास सुरुवात झाल्यापासून य़ा भागातून धुराचे लोट उठण्यास सुरुवात झाली. ज्यानंतर काही वेळानं आगीच्या ज्वाळा अगदी दुरूनही स्पष्टपणे दिसत  होत्या. तिरुपती भागातील या वणव्यामुळं भाविकांसह मंदिर प्रशासन आणि स्थानिक यंत्रणांमध्येसुद्धा खळबळ माजली. या भागातील निवासी नागरिकांनासुद्धा वणव्यामुळं उठलेल्या धुराचा प्रचंड त्रास झाला. 

आगीच्या घटनेबाबात अधिकारी काय म्हणतात? 

जिल्हा वन अधिकारी व्ही. साईबाबा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जंगल क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या आणि कोरड्याठाक पडलेल्या झाडांमुळं, दुपारच्या तापमानात होणारी प्रचंड वाढ पाहता हा वणवा भडकला. इथं वाहणाऱ्या सततच्या वाऱ्यामुळं वणवा मोठ्या क्षेत्रात पसरत गेला आणि त्यानं घातक रुप धारण केलं. दरम्यान या आगीमागचं नेमकं कारण अद्याप समोर आलं नसून, यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप होता का, याचं परीक्षण अद्याप होणं बाकी आहे. 

सदर घटनेची माहिती मिळताच वन विभागातील कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तिरुमला देवस्थानच्या वतीनंसुद्धा आग विझवण्यासाठीचे प्रयत्न तातडीनं सुरू करण्यात आले. सध्याच्या घडीला वणवा नियंत्रणात असला तरीही तो विझवण्यासाठीचे आणि पसरू न देण्याचेच प्रयत्न सुरू असून, यामध्ये कोणतीही जीवित हानी झाली नसल्याची माहिती आहे. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

