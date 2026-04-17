Gold Silver Price Today: अक्षय तृतीयेआधी मोठा दिलासा! सोने-चांदीचे दर घसरले, जाणून घ्या कितीने स्वस्त झाले मौल्यवान धातू

Gold and silver prices fall before Akshaya Tritiya on 17 April 2026: अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya) अगदी जवळ आली असताना खूप महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर आली आहे. अक्षय तृतीयेला सोन्याचे विशेष महत्त्व असते. या दिवशी आवर्जून सोने विकत घेतले जाते. हा दिवस सोने खरेदीसाठी महत्त्वाचा आहे. आता ग्राहकांसाठी आनंदाजी बातमी समोर आली आहे. सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये घसरण झाली आहे. ही घसरण ही ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी ठरली आहे. या दिवशी सोने खरेदी करणे शुभ मानले जाते, त्यामुळे दर कमी झाल्याने खरेदीदारांचा उत्साह वाढू शकतो.
गेल्या तीन सत्रांपासून वाढ दर्शवणाऱ्या सोन्याच्या किमतींना आज ब्रेक लागला. शुक्रवारी सकाळपासूनच 24K, 22K आणि 18K सोन्याच्या दरात घसरण दिसून आली. भारतीय रुपया मजबूत झाल्याचा यावर परिणाम झाला, तर जागतिक बाजारात मात्र सोन्याची स्थिती तुलनेने स्थिर राहिली.
याचा अर्थ 100 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याच्या किमतीत सुमारे ₹13,400 ची घट झाली आहे.
चांदीच्या दरातही आज घट झाली आहे. चांदीमध्ये ₹5 प्रति ग्रॅमने कमी होऊन ₹265 प्रति ग्रॅम म्हणजेच प्रति किलो सुमारे ₹5,000 ची घट झाली आहे. सध्याचा दर हे अंदाजे ₹2.65 लाख प्रति किलो आहेत. याआधी वर्षाच्या सुरुवातीला चांदीने मोठी उसळी घेतली होती आणि 4 लाख रुपये प्रति किलोचा टप्पाही पार केला होता. मात्र नंतर किंमत पुन्हा घसरली.
मुंबई
24 कॅरेट सोने: ₹1,53,090 / 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,40,333 / 10 ग्रॅम
सिल्व्हर (999): ₹2,50,640 / किलो
नवी दिल्ली
24 कॅरेट सोने: ₹1,52,890 / 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,40,149 / 10 ग्रॅम
सिल्व्हर: ₹2,50,370 / किलो
हैद्राबाद
24 कॅरेट सोने: ₹1,53,390 / 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,40,608 / 10 ग्रॅम
सिल्व्हर: ₹2,51,200 / किलो
कोलकत्ता
24 कॅरेट सोने: ₹1,52,950 / 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,40,204 / 10 ग्रॅम
सिल्व्हर: ₹2,50,470 / किलो
बंगलोर
24 कॅरेट सोने: ₹1,53,270 / 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,40,498 / 10 ग्रॅम
सिल्व्हर: ₹2,51,000 / किलो
चेन्नई
24 कॅरेट सोने: ₹1,53,460 / 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,40,672 / 10 ग्रॅम
सिल्व्हर: ₹2,51,580 / किलो
अहमदाबाद
24 कॅरेट सोने: ₹1,53,220 / 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,40,452 / 10 ग्रॅम
सिल्व्हर: ₹2,51,190 / किलो
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमती स्थिर राहिल्या आहेत आणि सध्या त्या सुमारे 4,800 डॉलर प्रति औंसच्या आसपास आहेत. जागतिक स्तरावर मागणी टिकून असल्याने सोने सलग चौथ्या आठवड्यात वाढ नोंदवण्याच्या मार्गावर आहे.
एकूणच, सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर दरात झालेली ही घसरण खरेदीसाठी चांगली संधी मानली जात आहे. मात्र अंतिम किंमत ठरवताना मेकिंग चार्ज आणि कर यांचाही विचार करणे गरजेचे आहे.