Gold Silver Price Today: अक्षय तृतीयेआधी मोठा दिलासा! सोने-चांदीचे दर घसरले, जाणून घ्या कितीने स्वस्त झाले मौल्यवान धातू

Gold Silver Price Today Live, 17 April 2026:  अमेरिका-इराण शांतता कराराच्या संभाव्य संकेतांमुळे आज 17 एप्रिल रोजी सकाळी एमसीएक्सवर सुरुवातीच्या व्यवहारात सोन्याचे दर अस्थिर होते. पण आता सोने-चांदीचे भाव घसरले आहेत.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 17, 2026, 01:19 PM IST
Gold and silver prices fall  before Akshaya Tritiya on  17 April 2026: अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya) अगदी जवळ आली असताना खूप महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर आली आहे.  अक्षय तृतीयेला सोन्याचे विशेष महत्त्व असते. या दिवशी आवर्जून सोने विकत घेतले जाते. हा दिवस सोने खरेदीसाठी महत्त्वाचा आहे. आता ग्राहकांसाठी आनंदाजी बातमी समोर आली आहे. सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये घसरण झाली आहे. ही घसरण ही ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी ठरली आहे. या दिवशी सोने खरेदी करणे शुभ मानले जाते, त्यामुळे दर कमी झाल्याने खरेदीदारांचा उत्साह वाढू शकतो.

गेल्या तीन सत्रांपासून वाढ दर्शवणाऱ्या सोन्याच्या किमतींना आज ब्रेक लागला. शुक्रवारी सकाळपासूनच 24K, 22K आणि 18K सोन्याच्या दरात घसरण दिसून आली. भारतीय रुपया मजबूत झाल्याचा यावर परिणाम झाला, तर जागतिक बाजारात मात्र सोन्याची स्थिती तुलनेने स्थिर राहिली.

आज किती घसरले सोने?

  • 24 कॅरेट सोने: ₹137 प्रति ग्रॅमने घसरून ₹15,420 प्रति ग्रॅम
  • 22 कॅरेट सोने: ₹125 ने कमी होऊन ₹14,135 प्रति ग्रॅम
  • 18 कॅरेट सोने: ₹103 ने घसरून ₹11,565 प्रति ग्रॅम

याचा अर्थ 100 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याच्या किमतीत सुमारे ₹13,400 ची घट झाली आहे.

चांदीत कितीची घसरण?

चांदीच्या दरातही आज घट झाली आहे. चांदीमध्ये ₹5 प्रति ग्रॅमने कमी होऊन ₹265 प्रति ग्रॅम म्हणजेच प्रति किलो सुमारे ₹5,000 ची घट झाली आहे. सध्याचा दर हे अंदाजे ₹2.65 लाख प्रति किलो आहेत. याआधी वर्षाच्या सुरुवातीला चांदीने मोठी उसळी घेतली होती आणि 4 लाख रुपये प्रति किलोचा टप्पाही पार केला होता. मात्र नंतर किंमत पुन्हा घसरली.

महत्त्वाच्या शहरांमधील आजचे सोने-चांदी दर

मुंबई 

24 कॅरेट सोने: ₹1,53,090 / 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,40,333 / 10 ग्रॅम
सिल्व्हर (999): ₹2,50,640 / किलो

नवी दिल्ली 

24 कॅरेट सोने: ₹1,52,890 / 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,40,149 / 10 ग्रॅम
सिल्व्हर: ₹2,50,370 / किलो

हैद्राबाद 

24 कॅरेट सोने: ₹1,53,390 / 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,40,608 / 10 ग्रॅम
सिल्व्हर: ₹2,51,200 / किलो

कोलकत्ता 

24 कॅरेट सोने: ₹1,52,950 / 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,40,204 / 10 ग्रॅम
सिल्व्हर: ₹2,50,470 / किलो

बंगलोर 

24 कॅरेट सोने: ₹1,53,270 / 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,40,498 / 10 ग्रॅम
सिल्व्हर: ₹2,51,000 / किलो

चेन्नई 

24 कॅरेट सोने: ₹1,53,460 / 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,40,672 / 10 ग्रॅम
सिल्व्हर: ₹2,51,580 / किलो

अहमदाबाद 

24 कॅरेट सोने: ₹1,53,220 / 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,40,452 / 10 ग्रॅम
सिल्व्हर: ₹2,51,190 / किलो

जागतिक बाजाराचा कल

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमती स्थिर राहिल्या आहेत आणि सध्या त्या सुमारे 4,800 डॉलर प्रति औंसच्या आसपास आहेत. जागतिक स्तरावर मागणी टिकून असल्याने सोने सलग चौथ्या आठवड्यात वाढ नोंदवण्याच्या मार्गावर आहे.

एकूणच, सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर दरात झालेली ही घसरण खरेदीसाठी चांगली संधी मानली जात आहे. मात्र अंतिम किंमत ठरवताना मेकिंग चार्ज आणि कर यांचाही विचार करणे गरजेचे आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

