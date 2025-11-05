Pension Rules 2025: 'खात्यात जास्त पेन्शन आली तरी परत द्यायची गरज नाही' पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी!

Central Government Pensioners: केंद्र सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयाअंतर्गत पेन्शन व पेन्शनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW) महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. यानुसार एकदा पेन्शन किंवा कुटुंब पेन्शन निश्चित झाल्यानंतर ती रक्कम कमी करण्यास मज्जाव आहे. फक्त लिपिकीय त्रुटी याला अपवापद असेल. म्हणजेच लेखन किंवा हिशोबातील चूक आढळल्यासच अपवाद असेल. अशा प्रकरणातही दोन वर्षांनंतर पेन्शन कमी करण्यासाठी विभागाची उच्चस्तरीय संमती अनिवार्य आहे. यामुळे पेन्शनधारकांना अनिश्चिततेच्या सावटातून मुक्तता मिळालीय.
पूर्वी अनेक प्रकरणांत विभागाने निवृत्तीनंतर वर्षानुवर्षे जास्त पेन्शन दिल्याचा दावा करून रक्कम कपात केली होती. यातून पेन्शनधारकांना अचानक आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत होते. यानंतर विभाग वसुलीच्या नोटिसा पाठवत असे. नव्या नियमांमुळे अशी कपात फक्त दोन वर्षांच्या आत आणि केवळ कारकुनी चुकीमुळे शक्य आहे. यामुळे लाखो पेन्शनधारकांना स्थिरतेची हमी मिळाली आहे.
30 ऑक्टोबरच्या ऑफिस मेमोरँडममध्ये DoPPW ने सीसीएस (पेन्शन) नियम2021 च्या कलम 1 मध्ये याबद्दल माहिती दिलीय. अंतिम पेन्शन निश्चितीनंतर ती कमी होणार नाही. पेन्शनधारकाने चुकीची माहिती दिली नसेल किंवा तो दोषी नसेल, तर जास्तीची रक्कम माफ करण्याचा किंवा वसूल करण्याचा अधिकार संबंधित मंत्रालयाला आहे. मात्र, ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि न्याय्य असावी लागेल, असेही स्पष्ट करण्यात आलंय.
जास्त पेन्शन मिळाल्यास मंत्रालय खर्च विभागाशी चर्चा करेल. पेन्शनधारकाला 2 महिन्यांची पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. रक्कम परत न केल्यास भविष्यातील पेन्शनमधून हप्त्यांत कपात करता येईल. मात्र ही कपातही नियमांच्या चौकटीत आणि पेन्शनधारकाच्या संमतीशिवाय शक्य नसेल.या निर्णयामुळे पेन्शन प्रणालीत पारदर्शकता येऊन विश्वासार्हता वाढेल असे सांगण्यात येतंय. तसेच यातून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षेची खात्री मिळेल. यापुढे विभागांकडून होणाऱ्या मनमानी कारवाईला लगाम लागेल. पेन्शनधारकांना आता निवृत्तीनंतरही स्थिर आयुष्याची हमी मिळणार आहे.
