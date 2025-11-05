English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Pension Rules 2025: 'खात्यात जास्त पेन्शन आली तरी परत द्यायची गरज नाही' पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी!

Central Government Pensioners: पूर्वी अनेक प्रकरणांत विभागाने निवृत्तीनंतर वर्षानुवर्षे जास्त पेन्शन दिल्याचा दावा करून रक्कम कपात केली होती. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 5, 2025, 01:54 PM IST
पेन्शनर्स

Central Government Pensioners: केंद्र सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयाअंतर्गत पेन्शन व पेन्शनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW) महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. यानुसार एकदा पेन्शन किंवा कुटुंब पेन्शन निश्चित झाल्यानंतर ती रक्कम कमी करण्यास मज्जाव आहे. फक्त लिपिकीय त्रुटी याला अपवापद असेल. म्हणजेच लेखन किंवा हिशोबातील चूक आढळल्यासच अपवाद असेल. अशा प्रकरणातही दोन वर्षांनंतर पेन्शन कमी करण्यासाठी विभागाची उच्चस्तरीय संमती अनिवार्य आहे. यामुळे पेन्शनधारकांना अनिश्चिततेच्या सावटातून मुक्तता मिळालीय.

निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक अडचणीवर उपाय 

पूर्वी अनेक प्रकरणांत विभागाने निवृत्तीनंतर वर्षानुवर्षे जास्त पेन्शन दिल्याचा दावा करून रक्कम कपात केली होती. यातून पेन्शनधारकांना अचानक आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत होते. यानंतर विभाग वसुलीच्या नोटिसा पाठवत असे. नव्या नियमांमुळे अशी कपात फक्त दोन वर्षांच्या आत आणि केवळ कारकुनी चुकीमुळे शक्य आहे. यामुळे लाखो पेन्शनधारकांना स्थिरतेची हमी मिळाली आहे.

चुकीने जास्त पेन्शन मिळाल्यास काय?

30 ऑक्टोबरच्या ऑफिस मेमोरँडममध्ये DoPPW ने सीसीएस (पेन्शन) नियम2021 च्या कलम 1 मध्ये याबद्दल माहिती दिलीय. अंतिम पेन्शन निश्चितीनंतर ती कमी होणार नाही. पेन्शनधारकाने चुकीची माहिती दिली नसेल किंवा तो दोषी नसेल, तर जास्तीची रक्कम माफ करण्याचा किंवा वसूल करण्याचा अधिकार संबंधित मंत्रालयाला आहे. मात्र, ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि न्याय्य असावी लागेल, असेही स्पष्ट करण्यात आलंय.

वसुलीची प्रक्रिया कशी?

जास्त पेन्शन मिळाल्यास मंत्रालय खर्च विभागाशी चर्चा करेल. पेन्शनधारकाला 2 महिन्यांची पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. रक्कम परत न केल्यास भविष्यातील पेन्शनमधून हप्त्यांत कपात करता येईल. मात्र ही कपातही नियमांच्या चौकटीत आणि पेन्शनधारकाच्या संमतीशिवाय शक्य नसेल.या निर्णयामुळे पेन्शन प्रणालीत पारदर्शकता येऊन विश्वासार्हता वाढेल असे सांगण्यात येतंय. तसेच यातून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षेची खात्री मिळेल. यापुढे विभागांकडून होणाऱ्या मनमानी कारवाईला लगाम लागेल. पेन्शनधारकांना आता निवृत्तीनंतरही स्थिर आयुष्याची हमी मिळणार आहे.

FAQ 

१. पेन्शन निश्चित झाल्यानंतर ती रक्कम कमी होऊ शकते का?

नाही. एकदा पेन्शन किंवा कुटुंब पेन्शन अंतिम स्वरूपात निश्चित झाल्यानंतर ती कमी करता येणार नाही. फक्त लिपिकीय (कारकुनी) त्रुटी आढळल्यास अपवाद आहे. दोन वर्षांनंतर अशी कपात करण्यासाठी पेन्शन विभागाची उच्चस्तरीय मंजुरी घ्यावी लागते.

२. चुकीने जास्त पेन्शन मिळाल्यास काय होईल?

जर पेन्शनधारक दोषी नसेल आणि त्याने चुकीची माहिती दिली नसेल, तर संबंधित मंत्रालय जास्तीची रक्कम माफ करू शकते किंवा वसूल करू शकते. वसुलीचा निर्णय घेताना खर्च विभागाशी सल्लामसलत करणे अनिवार्य आहे. पेन्शनधारकाला दोन महिन्यांची नोटीस मिळेल.

३. जास्त पेन्शन परत न केल्यास काय होईल?

रक्कम परत न केल्यास विभाग भविष्यातील पेन्शनमधून हप्त्यांत कपात करू शकते. मात्र, ही प्रक्रिया नियमांच्या चौकटीत आणि पारदर्शकपणे करावी लागेल. उच्चस्तरीय मंजुरीशिवाय मनमानी कपात करता येणार नाही.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

