/EPFO मेंबर्सना मोठा दिलासा! PF क्लेम आता 24 ते 48 तासांत; BHIM UPI द्वारेही मिळणार थेट पैसे

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आपल्या कोट्यवधी सदस्यांसाठी PF क्लेम प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सुलभ करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलत आहे. नव्या सुधारणांनुसार, पात्र सदस्यांचे PF क्लेम 24 ते 48 तासांत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे पूर्वी अनेक दिवस किंवा आठवडे लागणारी प्रक्रिया आता अधिक जलद होणार आहे. डिजिटल पडताळणी, स्वयंचलित प्रक्रिया (Automation) आणि तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर यामुळे सदस्यांना वेळेवर पैसे मिळण्यास मदत होणार आहे.
EPFO लवकरच BHIM UPI सारख्या डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मद्वारे PF क्लेमची रक्कम थेट सदस्यांच्या खात्यात पाठवण्याच्या सुविधेवर काम करत आहे. सध्या बहुतांश रक्कम बँक खात्यात NEFT किंवा इतर माध्यमातून जमा केली जाते. नव्या प्रणालीमुळे निधी हस्तांतरण अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि सोयीचे होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः लहान रकमेचे क्लेम आणि तातडीच्या गरजांसाठी ही सुविधा लाभदायक ठरू शकते.
PF क्लेम उशिरा निकाली निघण्यामागे कागदपत्रांमधील त्रुटी, KYC अपूर्ण असणे किंवा माहितीतील विसंगती ही प्रमुख कारणे असतात. आता EPFO डिजिटल पडताळणी प्रणाली अधिक मजबूत करत आहे. आधार, PAN, बँक खाते आणि UAN यांची ऑनलाइन पडताळणी जलद होत असल्याने अनेक क्लेम मानवी हस्तक्षेपाशिवाय मंजूर होऊ शकतात. त्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेळेची बचत करणारी ठरणार आहे.
जलद PF क्लेमचा लाभ घेण्यासाठी सदस्यांनी आपली UAN सक्रिय, आधार क्रमांक, PAN, मोबाईल नंबर आणि बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. KYC पूर्ण असल्यास क्लेम मंजुरीचा वेग वाढू शकतो. तसेच नियोक्त्याने (Employer) आवश्यक माहिती वेळेत अपडेट करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती असल्यास क्लेमला विलंब होण्याची शक्यता कायम राहते.
देशातील लाखो कर्मचारी नोकरी बदलताना, निवृत्तीनंतर किंवा इतर पात्र कारणांसाठी PF क्लेम करतात. अशा परिस्थितीत जलद सेटलमेंटमुळे आर्थिक अडचणी कमी होण्यास मदत होईल. तज्ज्ञांच्या मते, EPFO च्या या डिजिटल सुधारणांमुळे सदस्यांचा वेळ वाचेल, कार्यालयीन प्रक्रिया कमी होईल आणि ऑनलाइन सेवांवर नागरिकांचा विश्वास अधिक वाढेल.
गेल्या काही वर्षांत EPFO ने ऑनलाइन क्लेम, ई-नॉमिनेशन, ऑनलाइन KYC, UAN सेवा आणि डिजिटल ट्रॅकिंग यांसारख्या अनेक सुविधा सुरू केल्या आहेत. आता 24 ते 48 तासांत क्लेम सेटलमेंट आणि BHIM UPI द्वारे निधी हस्तांतरणाची सुविधा सुरू झाल्यास PF व्यवस्थापन अधिक आधुनिक आणि नागरिकाभिमुख होईल. मात्र, या सुविधा पूर्णपणे लागू होण्यासाठी EPFO कडून अधिकृत अंमलबजावणीची अधिसूचना आणि तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे.