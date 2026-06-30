/मोठी बातमी! अडीच महिन्यांपूर्वीच खासदार झालेल्या पार्थ पवारांवर मोदी सरकारने सोपवली अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी

राज्याचे दिवंगत नेते अजित पवार यांचे पुत्र आणि राज्यसभा खासदार पार्थ पवारांवर केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच पार्थ पवार यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आल्याने पार्थ यांचं दिल्लीच्या राजकारणातील वजन वाढल्याची चर्चा आहे. अडीच महिन्यांपूर्वीच खासदार झालेल्या पार्थ पवारांचा केंद्र सरकारने डिफेन्स कमिटीमध्ये समावेश करुन घेतला आहे. पार्थ यांची डिफेन्स कमिटीचे सदस्य नियुक्ती झाली आहे.
संरक्षणविषयक संसदीय स्थायी समितीमध्ये पार्थ यांचा समावेश करण्यात आला असून भाजपाचे लोकसभेतील खासदार राधा मोहन सिंह हे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. राजसभा सदस्य म्हणून पार्थ या समितीचे सदस्य आहेत. ही समिती संरक्षण मंत्रालयाच्या बजेट, धोरणे, सैन्य दलांची भूमिका, स्वदेशीकरण, डीआरडीओ प्रकल्प इत्यादी मुद्द्यांची समीक्षा करते. पार्थ पवार यांच्यासोबतच राज्यसभेतील अशोक कुमार मित्तल, दामोदर राव दिवकोंडा, दर्शना सिंह, अभिनेते कमल हासन, नरेश बंसल यांचाही या समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. संसदीय समित्यांची अधिकृत यादीमध्ये या साऱ्यांच्या नावांचा समावेश आहे. या समितीमध्ये लोकसभेचे 21 आणि राज्यसभेचे 10 खासदार असून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींचाही यात समावेश आहे. या समितीचा कार्यकाळ एका वर्षाचा आहे.
भारतीय संसदेत एकूण 24 विभागीय संबंधित स्थायी समित्या आहेत. यातील पार्लामेंट्री डिफेन्स कमिटी ही एक महत्त्वाची समिती आहे. ही समिती मुख्यतः संरक्षण मंत्रालयाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवते. संरक्षण विषयक बजेटचं मुख्य काम या समितीकडे असते. संरक्षण मंत्रालयाच्या वार्षिक बजेटमधील मागण्या (Demands for Grants) तपासणे आणि त्यावर अहवाल सादर करण्याचं काम ही समिती करते. भारतीय सैन्य, हवाई दल, नौदल आणि कोस्ट गार्ड यांची राष्ट्रीय संरक्षणातील भूमिका तपासण्याचं कामही या समितीकडे आहे. तसेच डीआरडीओ प्रकल्प, आत्मनिर्भर भारतअंतर्गत राबवले जाणारे संरक्षण क्षेत्रातील प्रकल्प आणि डीपीएसयूचे (डिफेन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स) आधुनिकीकरणासंदर्भातील कामही याच समितीकडे आहे. माजी सैनिकांचे पुनर्वसन, आरोग्य सुविधा आणि कल्याणारी योजनांसंदर्भातील कामही या समितीकडे असते. ही समिती सरकारला शिफारसी करते आणि तीन महिन्यांत काय कारवाई करण्यात आली याचा अहवाल मागवते.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मावळ मतदारसंघातून पार्थ यांनी पहिल्यांदा उमेदवारी स्वीकारत निवडणूक लढवली होती. मात्र यात त्यांचा पराभव झालेला. जानेवारीमध्ये अजित पवारांचं अपघाती निधन झाल्यानंतर त्यांच्या पत्नी आणि पार्थ यांची आई सुनेत्रा पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. वडिलांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेने त्यांना राजसभा पोटनिवडणुकीची उमेदवारी देत दिल्लीत पाठवलं. मार्चमध्ये पार्थ राजसभा खासदार झाले. 9 एप्रिल रोजी त्यांनी उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते खासदारकीची शपथ घेतली.