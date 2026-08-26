/सोशल मीडियावरचा सगळ्यात मोठा स्कॅम, तुम्ही तर बळी पडला नाहीत ना? कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणुकीचे आरोप

सोशल मीडियावर सध्या 25 ऑगस्टला होणार असल्याचे सांगितलेल्या एका कथित ‘मोठ्या खुलाशाची’ जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र, प्रत्यक्षात समोर आलेल्या व्हिडीओनंतर अनेक यूजर्सनी नाराजी व्यक्त केली असून, या प्रकरणात मोठ्या आर्थिक फसवणुकीचे आरोपही करण्यात येत आहेत.
सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या माहितीनुसार, ‘25 August 2026’ या नावाने एक अकाउंट तयार करण्यात आले होते. या अकाउंटवरून सलग काही दिवस रील्स पोस्ट करून 25 ऑगस्टला एक मोठा खुलासा केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर प्रेक्षकांना पश्चात्ताप होणार नाही, असा दावा करत लोकांना संबंधित चॅनेल फॉलो करण्याचे आवाहनही करण्यात आले.
या पोस्ट आणि व्हिडीओंना मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाल्यानंतर प्रेक्षकांना एका Telegram चॅनेलची लिंक देण्यात आल्याचे यूजर्सचे म्हणणे आहे. Instagram वर व्हिडीओ डिलीट होण्याची शक्यता असल्याने तो Telegram वर प्रसिद्ध केला जाईल, असे सांगण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे.
यानंतर या Telegram चॅनेलवर सहभागी होण्यासाठी किंवा कथित व्हिडीओ पाहण्यासाठी 500 रुपये भरण्यास सांगितल्याचे सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे. काही यूजर्सच्या दाव्यानुसार, तब्बल 1 लाख 66 हजार लोकांनी प्रत्येकी 500 रुपये भरले. त्यामुळे एकूण रक्कम सुमारे 8.3 कोटी रुपये होते. सोशल मीडियावरील काही पोस्टमध्ये हा आकडा अंदाजे 8.5 कोटी रुपये असल्याचेही सांगितले जात आहे.
मात्र, पैसे भरल्यानंतर जे कंटेंट समोर आले, त्याने अनेकांची निराशा झाली. मोठा खुलासा होणार असल्याच्या अपेक्षेऐवजी शेवटी एक साधारण प्रेरणादायी व्हिडीओ दाखवण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे.
या प्रकारानंतर सोशल मीडियावर संबंधित अकाउंट आणि कथित पैशांच्या व्यवहारांबाबत अनेक पोस्ट आणि व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. अनेक यूजर्सनी याला फसवणूक असल्याचा आरोप केला आहे.
तथापि, या प्रकरणातील पैसे भरणाऱ्या लोकांची नेमकी संख्या, जमा झालेली रक्कम आणि संपूर्ण व्यवहाराची सत्यता याबाबत स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर केले जाणारे हे दावे सध्या अप्रमाणित आहेत.