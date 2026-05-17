/Operation Kisan Part 2 : प्लायवुड कंपन्यांच काळं सत्य! शेतकऱ्यांचा युरिया फॅक्टरीत कसा पोहोचला?

20,000 Crore Rs. Fertilizer Scam: झी न्यूजने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा उघड केला आहे. प्लायवूड कंपन्या सरकारी युरियाची चोरी करत असल्याचा उघड झालं आहे. झी न्यूजचा कॅमेरा या कंपन्यांमागील सत्य उघड करत आहे. नेमकं काय आहे हे प्रकरण?
Urea Subsidy Scam India: काही दिवसांपूर्वी, झी न्यूजने 'ऑपरेशन किसान'मध्ये दाखवले होते की, प्लायवूड कंपन्या शेतकऱ्यांसाठी असलेला युरिया कसा चोरत आहेत. आता आहे 'ऑपरेशन किसान भाग 2' . आज आम्ही उघड करणार आहोत की, मध्यस्थ, सरकारी अधिकारी आणि प्लायवूड कारखाने व्यवस्थेतील त्रुटी आणि पोलिसांच्या निष्काळजीपणाचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांसाठी असलेला युरिया कसा चोरत आहेत. शेतकऱ्यांचा युरिया वापरणाऱ्या कारखान्यांना सरकारी अधिकाऱ्यांची किंवा कायद्याची भीती वाटत नाही. प्रत्येक पुरावा प्लायवूड कंपन्यांचा खोटेपणा उघड करेल.
एकीकडे, शेतकरी अनुदानित युरियासाठी तासन्तास रांगेत उभे राहतात. तर दुसरीकडे, त्याच सरकारी युरियाचा काळाबाजारही सुरू आहे. अलीकडेच, उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहरमध्ये तीन ट्रकमधून सरकारी युरियाच्या 1575 गोण्या जप्त करण्यात आल्या. त्यांची काळ्या बाजारासाठी वाहतूक केली जात होती. पण पोलिसांनी वेळेवर तो माल जप्त केला. आता प्रश्न असा आहे की, हा अनुदानित युरिया उत्तर प्रदेशबाहेरील प्लायवूड कारखान्याला विकण्याचा होता का? किंवा या पाकिटांमधील युरियाचा वापर गोंद बनवण्यासाठी केला जात होता का? युरियाचा वापर गोंद बनवण्यासाठी केला जातो. हा गोंद नंतर प्लायवूड कारखान्यात जातो. जिथे त्याचा वापर एमडीएफ (MDF), प्लायवूड आणि पार्टिकल बोर्ड बनवण्यासाठी केला जातो.
गोंद बनवणाऱ्या कारखान्यांना तांत्रिक-दर्जाचा (technical-grade) युरिया वापरणे बंधनकारक आहे, ज्याची किंमत 80 ते 100 रुपये प्रति किलो आहे. तथापि, गोंद बनवणाऱ्या कारखान्यांना 6 रुपये प्रति किलो दराने कृषी युरिया मिळत आहे. गोंद बनवणाऱ्या कंपन्या बेकायदेशीर मार्गांनी स्वस्त युरिया मिळवत आहेत. मग त्या कंपन्या तो स्वस्त गोंद बनवून प्लायवूड कंपन्यांना पुरवतात. याचा परिणाम असा होत आहे की, प्लायवूड कंपन्यांना थेट फायदा होतो, तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होते.
असाही प्रश्न निर्माण होतो की, शेतकऱ्यांच्या युरियाच्या लुटीत प्लायवूड कंपन्या स्वतःच सामील आहेत का. याचा तपास करण्यासाठी, झी न्यूजच्या एका टीमने वेष बदलून, छुपा कॅमेरा घेऊन हरियाणातील यमुनानगर येथील कारखान्यांना भेट दिली. शेतकऱ्याच्या फोल्डरमधील व्हॉट्सॲप व्हिडिओ समोर आला आहे. ज्यामध्ये रिपोर्टर आणि कारागीरचा संवाद पाहायला मिळतो. या मध्ये काय आहे ते पाहा.
रिपोर्टर - हे काय आहे, भाऊ?
कारागीर - तुम्ही जे शोधत आहात ते हे नाही.
रिपोर्टर - इथे काय बनवलं जातं?
कारागीर - गोंद
रिपोर्टर - तुम्ही त्यात खत घालता का? हे खत हानिकारक नाही का?
कारागीर - नाही
रिपोर्टर - टँकरमध्ये काय असतं?
कारागीर - त्यात फॉर्मेलिन असतं, आणि याचाच वापर आम्ही रेझिन (गोंद) बनवण्यासाठी करतो.>>
झी न्यूजच्या कॅमेऱ्याने सत्य रेकॉर्ड केले आणि देशातील अनेक नामांकित प्लायवूड कंपन्यांचे काळे सत्य उघड केले.
तुम्ही आतापर्यंत प्लायवूड कंपन्यांबद्दल ऐकले असेलच. गोंदाच्या नावाखाली कोणती कंपनी सरकारचे कोट्यवधी रुपये बुडवत आहे. हे सर्व झी मीडियाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे. मध्यस्थ हे प्लायवूड कारखाने, गोंद कारखाने आणि युरिया पुरवठादार यांच्यामध्ये दुवा म्हणून काम करतात आणि सरकारी खते शेतकऱ्यांपासून दूर वळवतात. 200-300 लोकांचा एक सिंडिकेट (संघ) तयार करतात. सिंडिकेटमधील लोक जाऊन खते खरेदी करतात. ते अनुदानित खते खरेदी करतात आणि खरेदी केल्यानंतर ती ट्रकमध्ये भरतात, जे नंतर कंपन्यांपर्यंत पोहोचतात. रसायने आणि खते विषयक संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष कीर्ती आझाद हे देखील कबूल करतात की, एका सिंडिकेटच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची युरियाची लूट केली जात आहे आणि नंतर तो कंपन्यांना पोहोचवला जात आहे.
अजून 'ऑपरेशन किसान' संपलेलं नाही. पुढे तुम्ही पाहू शकता की, कशा कंपन्या सरकार आणि सिस्टमला त्रास देण्यासाठी शब्दांची जुळवाजुळव करत आहेत. आणि युरियाची लूट थांबवण्यात सरकार कुठे अपयशी ठरत आहे. ऑपरेशन किसानबद्दल लवकरच आणखी एक मोठा खुलासा होणार.
आता देशातील आणखी एका सुप्रसिद्ध कंपनीचे बिल वाचा. हे सेंच्युरी प्लायबोर्ड्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे बिल आहे. मालाच्या विभागात, "एक्सटीरियर रेझिन, म्हणजेच गोंद" असेही नमूद आहे. याचे प्रमाण २९,१०० किलोग्रॅम असून, त्याची किंमत 1016000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे. ही दोन बिले सिद्ध करतात की, कंपन्या सरकारी युरियापासून बनवलेला गोंद उघडपणे खरेदी करत आहेत. शेतकऱ्यांचे हक्क हिरावून घेणाऱ्यांच्या विरोधात झी न्यूज उभी आहे. आम्ही देशातील नामांकित प्लायवूड ब्रँड्सची एका अग्रगण्य चाचणी प्रयोगशाळेकडून तपासणी करून घेतली. अहवाल धक्कादायक होता. हे अहवाल ब्रँड्स त्यांच्या वेबसाइट्स आणि कॅटलॉगवर जे मोठे दावे करतात, ते खोटे असल्याचे उघड करतात, जी ग्राहकांची फसवणूक आहे. ऑपरेशन किसान अजून संपलेले नाही. कंपन्या सरकार आणि व्यवस्थेला हानी पोहोचवण्यासाठी शब्दांची कशी जुळवाजुळव करतात आणि युरियाची ही लूट थांबवण्यात सरकार कुठे अपयशी ठरत आहे, हे आम्ही तुम्हाला सांगू. ऑपरेशन किसानबद्दल आणखी एक मोठा खुलासा लवकरच होणार आहे.