/Explained: TMC चे 20 खासदार फुटले असतानाच काँग्रेसलाही मोठा झटका! काही न करता BJP चा फायदा; निवडणूक आयोगाने सांगितलं गणित

Meenakshi Natarajan Nomination Cancelled: राज्यसभा निवडणुकीआधी मध्य प्रदेश काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. पक्षाच्या उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांची उमेदवारी रद्द करण्यात आली आहे. छाननीदरम्यान त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद ठरवण्यात आला. यासह राज्यातील तिसऱ्या राज्यसभा जागेवरुन सुरु असलेली स्पर्धा संपली आहे. भाजपाचे उमेदवार महेश केवट यांची बिनविरोध निवड होणं जवळपास निश्चित आहे. भाजपाने काँग्रेस उमेदवारावर प्रतिज्ञापत्रात फौजदारी खटला लपवल्याचा आरोप आहे.
भाजप नेते कैलाश विजयवर्गीय आणि राकेश सिंह यांनी मीनाक्षी नटराजन यांच्या उमेदवारीवर आक्षेप घेतला होता. हैदराबादमधील न्यायालयात त्यांच्याविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या एका फौजदारी खटल्याबाबतची माहिती त्यांनी लपवून ठेवली असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यामुळेच त्यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आला. भाजपच्या आक्षेपानंतर, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी मीनाक्षी नटराजन यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी मंगळवारी संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यांनी दिलेलं स्पष्टीकरण असमाधानकारक आढळल्याने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द केला.
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात एक आदेश जारी केला असून, त्यात उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याचे कारणही सांगितलं आहे. यानुसार उमेदवारी अर्जांच्या छाननीदरम्यान समोर आलेल्या काही महत्त्वपूर्ण तथ्यांच्या आधारे उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मीनाक्षी नटराजन यांनी यासंदर्भात तीन पत्रं सादर केली होती, जी अधिकृतपणे नोंदवून घेण्यात आली. या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर, संबंधित न्यायालयीन खटल्यात प्रतिवादी म्हणून आपण उत्तर दाखल केले होते, ही त्यांची तोंडी कबुली निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी विचारात घेतली. तसंच, छाननीदरम्यान असेही दिसून आले की हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि त्यांना न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावण्यात आलं होतं. यावरून हे स्पष्ट झाले की, त्यांना या खटल्याची कल्पना होती.
1) 'फॉर्म-26' मधील प्रतिज्ञापत्रात संबंधित न्यायालयीन प्रकरणाचा उल्लेख केला गेला नव्हता, ज्यामुळे ते प्रतिज्ञापत्र अपूर्ण ठरले.
2) न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेऊन उमेदवाराला समन्स बजावले होते; त्यामुळे हे प्रकरण प्रलंबित असल्याचे मानले गेले.
3) उमेदवाराने न्यायालयात उत्तरही दाखल केले होते, ज्यावरून हे स्पष्ट होते की त्यांना या प्रकरणाची पूर्ण कल्पना होती.
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले की, भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, अपूर्ण प्रतिज्ञापत्र सादर करणं आणि महत्त्वाची तथ्यं लपवणे ही एक गंभीर बाब आहे. या आदेशात असे नमूद करण्यात आले आहे की, यामुळे उमेदवाराविषयीची सर्वसमावेशक माहिती मतदारांपासून लपवून ठेवल्यासारखं होतं. त्यामुळे, निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत, मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात येत आहे.
मध्य प्रदेशातील राज्यसभेच्या तीन जागांसाठी 18 जून रोजी निवडणुका होणार आहेत. 230 सदस्यसंख्या असलेल्या मध्य प्रदेश विधानसभेत भाजपकडे 164 जागा आहेत. या संख्याबळाच्या आधारे, भाजप राज्यसभेच्या दोन जागा सहज जिंकण्याच्या स्थितीत होता आणि त्यानंतरही त्यांच्याकडे 48 मतांची अतिरिक्त आघाडी उरली असती.
मात्र, तिसरी जागा जिंकण्यासाठी 'क्रॉस-व्होटिंग' किंवा इतर पक्षांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता होती. दरम्यान, काँग्रेसकडे 63 आमदार आहेत, परंतु त्यापैकी राजेंद्र भारती आणि मुकेश मल्होत्रा हे दोन आमदार राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास अपात्र ठरले आहेत. परिणामी, काँग्रेसचे प्रत्यक्ष मतदान-बळ 61 इतकेच उरले आहे. याच कारणामुळे राज्यसभेच्या तिसऱ्या जागेसाठीची लढत राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण मानली जात होती. तरीही, मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द झाल्यामुळे, ही जागाही आता भाजपलाच मिळणे निश्चित झाले आहे.